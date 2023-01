Jeff Beck, legendario guitarrista y músico de rock, muere a los 78 años

En julio saldrá el nuevo álbum de Johnny Depp y Jeff Beck 1:08

(CNN) -- Jeff Beck, guitarrista de rock a menudo considerado uno de los mejores de todos los tiempos, murió, según un comunicado publicado en sus cuentas oficiales de redes sociales. Tenía 78 años.

“En nombre de su familia, es con profunda tristeza que compartimos la noticia del fallecimiento de Jeff Beck”, dice el comunicado. “Después de contraer meningitis bacteriana repentinamente, falleció pacíficamente ayer. Su familia pide privacidad mientras procesan esta tremenda pérdida”.

Su representante, Melissa Dragich, confirmó la noticia a CNN vía correo electrónico.

Beck saltó a la fama en los años 60 cuando reemplazó a Eric Clapton en los Yardbirds. Se fue un año después para comenzar su propio grupo The Jeff Beck Group, con Rod Stewart y Ron Wood.

Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1992 como parte de los Yardbirds y nuevamente en 2009 como solista.

Ocho veces ganador del Grammy, Beck obtuvo el primero en 1985 a la mejor interpretación instrumental de rock por "Escape". Luego ganó cinco veces más en esa categoría.

El año pasado, Beck realizó una gira con Johnny Depp, luego de que ambos grabaran juntos un álbum de covers titulado “18”.

Algunas de las canciones más respetadas de Beck incluyen "Heart Full of Soul", un sencillo de 1965 de los Yardbirds; "I Ain't Superstitious", de su álbum debut en solitario de 1968 con The Jeff Beck Group, "Truth", y " Freeway Jam”, de su segundo álbum, “Blow by Blow” en 1975.

En reacción a la noticia, Stewart escribió en Twitter que Beck “era uno de los pocos guitarristas que cuando tocaba en vivo me escuchaba cantar y respondía”.

“Jeff, fuiste el mejor, mi amigo”, dijo.

Wood, otro de los excompañeros de banda de Beck, también honró su memoria el miércoles y escribió en Twitter que “lo extrañaré mucho".

“Quiero agradecerle todos nuestros primeros días juntos en Jeff Beck Group, conquistando Estados Unidos”, escribió. "Musicalmente, estábamos rompiendo todas las reglas, ¡fue un rock 'n' roll fantástico e innovador!".

El bajista y co-líder de KISS, Gene Simmons, calificó la muerte de Beck como “desgarradora”.

“Nadie tocaba la guitarra como Jeff”, escribió Simmons en Twitter. “Por favor, consigue los dos primeros álbumes de Jeff Beck Group y contempla la grandeza. Descanse en paz".

Originario de Inglaterra, a Beck le sobrevive su esposa Sandra, según su representante.

Dan Wright y Zahid Mahmood de CNN contribuyeron a este informe.