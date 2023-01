Última hora de la guerra de Rusia en Ucrania: Kyiv niega que las tropas rusas controlen Soledar

Polonia enviará carros de combate Leopard 2 a Ucrania, según ha anunciado el presidente polaco Andrzej Duda durante una reunión con el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky en Lviv.

"Una compañía de carros de combate Leopard para Ucrania será entregada/donada como parte de la construcción de una coalición internacional", dijo Duda en un comunicado en su cuenta oficial de Twitter. "Esta decisión ya se ha tomado en Polonia".

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acogió con satisfacción la decisión.

"Hoy puedo decir una palabra muy importante para nuestra defensa, para nuestro Estado, para nuestro ejército, para la defensa común de Ucrania y de toda Europa: la palabra 'tanques'", declaró Zelensky durante una rueda de prensa en Lviv junto a sus homólogos polaco y lituano.

Today in Lviv, together with Presidents @ZelenskyyUa and @GitanasNauseda, we are talking in the Lublin Triangle format about military support for Ukraine against Russian aggression and about Ukraine's integration with the EU and NATO. 🇵🇱🤝🇺🇦🤝🇱🇹 pic.twitter.com/iYSWqEdYWL

— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) January 11, 2023