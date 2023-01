Acusan a Brian Walshe de asesinar y desmembrar a su esposa, Ana Walshe, según la Fiscalía

Lo que sabemos sobre el caso de la desaparición de Ana Walshe en Massachusetts 2:25

(CNN) -- Brian Walshe mató y desmembró a su esposa Ana Walshe y se deshizo de su cuerpo en contenedores de basura, dijo la Fiscalía del Distrito de Norfolk en su comparecencia este miércoles.



"En lugar de divorciarse, se cree que Brian Walshe desmembró a Ana Walshe y se deshizo de su cuerpo", dijo la fiscal Lynn Beland.

Brian Walshe, de 47 años, compareció ante el Tribunal de Distrito de Quincy acusado de asesinato y de desenterrar un cadáver sin autorización. La audiencia fue la primera en la que los fiscales dijeron definitivamente que Ana Walshe, madre de tres hijos en Massachusetts y desaparecida desde Año Nuevo, está muerta.

En el juicio, Beland expuso algunas de las pruebas que condujeron a esa acusación, incluido el hallazgo de pertenencias de Ana Walshe y su sangre en la basura.

Un video de vigilancia captó a una persona que parecía ser Brian Walshe arrojando bolsas pesadas a un contenedor de basura en Abington y en Swampscott, dijo Beland. Las bolsas en Swampscott contenían manchas de sangre, material de limpieza, una sierra para metales, un hacha, botas y un bolso que llevaba Ana Walshe y su tarjeta de vacunación contra el covid-19, dijo la fiscal. El ADN de ella y de su marido también se encontró en las muestras de sangre humana halladas en el basurero, dijo.

Además, en los días posteriores a su desaparición, Brian Walshe realizó supuestamente una serie de búsquedas en Google: "Cómo deshacerse de un cadáver si realmente lo necesitas", "desmembramiento y cómo deshacerse de un cadáver", "¿se te puede acusar de asesinato sin cadáver?" y "¿puedes identificar un cadáver con los dientes rotos?", según la fiscal.

Ante el tribunal, Brian Walshe negó una vez con la cabeza, pero no reaccionó a las horripilantes acusaciones. Habló ante el tribunal para decir que reconocía los cargos, y se presentó una declaración de inocencia en su nombre.

El juez ordenó su detención sin fianza. Su próxima cita con el tribunal es el 9 de febrero.

En una declaración, la abogada defensora de Brian Walshe, Tracy Miner, dijo que no haría comentarios sobre el caso y sugirió que las pruebas no eran sólidas.

"No voy a hacer comentarios sobre las pruebas, en primer lugar porque voy a defender este caso en el tribunal y no en los medios de comunicación. En segundo lugar, porque la fiscalía no me ha proporcionado ninguna prueba. En mi experiencia, cuando, como en este caso, la fiscalía filtra supuestas pruebas a la prensa antes de proporcionármelas a mí, su caso no es tan sólido", dijo.

"Cuando tienen un caso sólido, me lo dan todo lo antes posible. Veremos qué tienen y qué pruebas son admisibles en el tribunal, donde se decidirá en última instancia el caso".

Cómo llegamos hasta aquí

Brian Walshe llegó al tribunal poco después de las 8 de la mañana de este miércoles para su audiencia. Lleva en la cárcel desde el 8 de enero, cuando fue detenido y acusado de engañar a los investigadores; se declaró inocente.

Los fiscales lo acusaron de retrasar intencionadamente a los investigadores para ocultar pruebas, alegando que mintió sobre algunas de sus acciones en los días posteriores a la desaparición de su esposa.

Desde que el empleador de Ana Walshe denunció su desaparición el 4 de enero, las autoridades han rastreado la casa de la pareja, han realizado un registro exhaustivo de la ciudad de Cohasset y han rebuscado en los contenedores de basura en busca de cualquier indicio de lo ocurrido a la mujer, de 39 años y madre de tres hijos.

La policía también encontró manchas de sangre y un cuchillo ensangrentado y roto en el sótano de la pareja, según la fiscalía.

Pamela Bardhi, amiga y excompañera de Ana Walshe, sintió rabia y alivio al enterarse de que los investigadores creían que su amiga había sido asesinada, según declaró a CNN.

"Simplemente tuve esta horrible sensación visceral y recé por estar equivocada", dijo el martes. "Recé para que no fuera así. Y aquí estamos ahora descubriendo hace unas horas que hay una acusación de asesinato... Es algo muy, muy duro".

Aunque Bardhi está aterrorizada al conocer los detalles del caso, espera que salga a la luz la verdad, dijo.

"Creo que la verdad es un arma de doble filo. Es doloroso saberla, pero es necesaria", dijo. "Creo que esos niños merecen saber qué le pasó a su madre, pase lo que pase, y a su familia y a sus amigos".

Los hijos de la pareja, de edades comprendidas entre los 2 y los 6 años, están bajo la custodia del Departamento de Niños y Familias de Massachusetts, dijo un portavoz.

Las posibles pruebas contra Walshe

Hasta ahora, han surgido varias posibles pruebas en la desaparición de Ana Walshe, incluidas las declaraciones presuntamente falsas de su marido a la policía y los objetos encontrados en la pequeña ciudad costera de Cohasset y sus alrededores.

Brian Walshe dijo a la policía que vio a su mujer por última vez la mañana del 1 de enero, cuando ella se fue de viaje de trabajo a Washington, según una declaración jurada de la policía. El marido dijo que pasó el resto del día haciendo recados para su madre y pasó tiempo el 2 de enero con sus hijos.

Sin embargo, los fiscales afirman que no hay pruebas de que Ana Walshe tomara su transporte habitual compartido o un taxi para ir al aeropuerto, ni de que tomara un vuelo o llegara a Washington. Su teléfono también registró actividad cerca de la casa de la pareja durante la noche del 1 al 2 de enero.

Además, los investigadores alegan que Brian Walshe nunca hizo recados para su madre el día de Año Nuevo y dicen que hizo un viaje no revelado a Home Depot el 2 de enero, donde los fiscales dicen que gastó unos US$ 450 en artículos de limpieza, incluyendo fregonas, un cubo y lonas.

El 4 de enero, el empleador de Ana Walshe, la empresa inmobiliaria Tishman Speyer, llamó a la policía para denunciar su desaparición, según los investigadores. Un registro de la policía de Cohasset dice: "La empresa se ha puesto en contacto con el marido. No ha presentado denuncia policial".

Brian Walshe llamó al lugar de trabajo de su mujer antes de que denunciaran su desaparición para decir que no sabía nada de ella, según declaró la abogada defensora Miner.

Los objetos recogidos cuando los investigadores realizaron registros al norte de Boston fueron enviados para ser analizados como posibles pruebas, según dijo el fiscal del distrito de Norfolk, que se ha negado a dar más detalles.

Los investigadores encontraron una sierra de arco, tela rasgada y aparentes manchas de sangre en un lugar de recogida de basura de la zona de Boston, según han informado fuentes policiales a CNN.

Un cuchillo ensangrentado y manchas de sangre también fueron encontrados en el sótano de la pareja, dijo la fiscal Lynn Beland.

El marido tiene un turbulento historial judicial

Los cargos contra Brian Walshe por la desaparición de su esposa son los últimos de una serie de problemas legales del marido.

En 2021, se declaró culpable de tres cargos federales de fraude relacionados con un plan para vender arte falso de Andy Warhol en Internet. Fue puesto bajo arresto domiciliario a la espera de sentencia y se le exigió que obtuviera autorización para salir de su casa para actividades específicas en momentos concretos.

Los investigadores alegan que Walshe realizó varios viajes no autorizados la semana siguiente a la desaparición de su esposa que podrían constituir violaciones de las condiciones de su arresto domiciliario, según una declaración jurada de la policía.

Además, un informe policial obtenido por CNN muestra que Ana Walshe denunció que alguien amenazó con "matarla (a ella) y a un amigo" en 2014. Brian Walshe era la persona implicada en la denuncia, según confirmó un portavoz del Departamento de Policía Metropolitana de Washington.

El caso se cerró porque la víctima se negó a cooperar con la fiscalía, dijo la policía.

En 2019, un pariente y amigos de la familia también pintaron a Walshe como una persona violenta y de poca confianza durante una batalla legal sobre la herencia de su padre. Dos amigos del padre de Brian Walshe acusaron a Walshe de mala conducta financiera y dijeron que es "un sociópata", según declaraciones juradas presentadas en el caso.