Lo que sabemos de Solomon Peña, excandidato republicano detenido en relación con los tiroteos en casas de demócratas de Nuevo México

(CNN) -- Un candidato republicano a un cargo estatal en Nuevo México, que atribuyó su derrota a una elección "amañada", es acusado de ser el autor intelectual de una serie de tiroteos dirigidos a las casas de demócratas electos.



Solomon Peña, quien perdió su candidatura en 2022 por el Distrito 14 de la Cámara de Representantes del estado, fue detenido este lunes por la Policía de Albuquerque por presuntamente pagar y conspirar con cuatro hombres para disparar contra las casas de dos legisladores estatales y dos comisionados del condado, en diciembre y enero, según informaron las autoridades. Nadie resultó herido, pero los investigadores afirman que Peña pretendía causar lesiones graves o la muerte.

Según la Policía, los disparos se efectuaron el 4 de diciembre contra la comisionada del condado de Bernalillo, Adriann Barboa; el 8 de diciembre contra el presidente entrante de la Cámara de Representantes del estado, Javier Martínez; el 11 de diciembre contra la entonces comisionada de Bernalillo, Debbie O'Malley; y el 3 de enero contra la senadora estatal Linda López.

CNN se puso en contacto con el sitio web de la campaña de Peña para obtener comentarios y no ha podido identificar a su abogado.

Esto es lo que sabemos de Peña.

Acude a los funcionarios con denuncias de fraude electoral

Después de perder las elecciones de noviembre y antes de los recientes tiroteos, Peña se acercó a un legislador y a algunas comisionadas del condado en sus domicilios, sin invitación, con documentación que, según él, demostraba que se había cometido fraude en la votación, según la Policía.

Barboa era una de esas funcionarias. Más tarde, el 4 de diciembre, se produjeron disparos en su casa, según la Policía.

"Vino a mi casa después de las elecciones. [...] Decía que las elecciones eran falsas [...] realmente hablaba de forma errática. No me sentí amenazada en ese momento, pero sí sentí que estaba errático", dijo Barboa a "CNN This Morning" este martes.

Peña, que obtuvo el 26% de los votos, tuiteó que "nunca concedió" la elección

Peña perdió la contienda contra el representante estatal demócrata, Miguel García, que obtuvo 74 % de los votos. Una semana después, tuiteó que "nunca concedió" la contienda y que estaba investigando sus opciones.

En el tuit de mediados de noviembre, Peña mencionó al expresidente Donald Trump, cuyas falsedades sobre los resultados electorales, principalmente entre los republicanos y generalmente sin pruebas, se han disparado en todo el país desde que perdió en su intento de reelección y comenzó a propagar mentiras sobre el robo de las elecciones presidenciales de 2020.

Las falsas afirmaciones de fraude electoral han avivado la ira –y las amenazas de violencia sin remordimiento– contra funcionarios públicos hasta el nivel local.

"Trump acaba de anunciarse [para buscar la candidatura presidencial] para 2024", tuiteó Peña. "Yo lo apoyo".

El 12 de diciembre, Peña respondió a un tuit publicado por el actual líder de la minoría en la Cámara de Representantes de EE.UU., el demócrata Hakeem Jeffries, quien escribió: "Los insurrectos violentos y los republicanos MAGA extremos se están derritiendo por las repetidas pérdidas electorales. Así que acusan a los demócratas de socavar la democracia. Piérdete".

"No estoy de acuerdo", tuiteó Peña. "Las elecciones de Nuevo México están absolutamente amañadas. Y perseguiremos la justicia".

El 2 de enero y nuevamente el 9 de enero, Peña reiteró sus afirmaciones de negación y fraude electoral, tuiteando que "luchará hasta el día en que muera" y prometiendo "¡Nación MAGA 4ever [por siempre]!".

Cuatro tiroteos entre el 4 de diciembre y el 4 de enero

Peña se enfrenta a cargos derivados de los cuatro tiroteos separados.

El 4 de diciembre se produjeron disparos en casa de Barboa.

Barboa dijo que descubrió la evidencia de los disparos después de regresar de las compras navideñas.

"Fue aterrador. Mi casa recibió cuatro disparos a través de la puerta principal y las ventanas, donde apenas unas horas antes mi nieta y yo estábamos jugando en el salón", dijo Barboa en un comunicado.

"Procesar este ataque sigue siendo increíblemente duro, especialmente sabiendo que otras mujeres y cargos electos de personas de color, con hijos y nietos, fueron el objetivo".

Barboa dijo que está agradecida por un arresto en el caso, dijo a "CNN This Morning" el martes.

"Me alivia saber que la gente ya no será atacada de esta manera por él", dijo.

Tiroteo en casa del nuevo presidente de la Cámara de Representantes

El 8 de diciembre, se informó de un tiroteo en la casa de Martínez.

"Agradezco profundamente a nuestro Departamento de Policía de Albuquerque por su arduo trabajo a lo largo de la investigación sobre estos tiroteos dirigidos a funcionarios electos. Estoy agradecido de que un sospechoso esté bajo custodia, y confío en que nuestro sistema de justicia hará que los responsables rindan cuentas", dijo Martínez en un comunicado.

"Hemos visto demasiada violencia política últimamente y todos estos acontecimientos son poderosos recordatorios de que atizar el miedo, aumentar las tensiones y avivar el odio puede tener consecuencias devastadoras".

Tiroteo en casa de la entonces comisionada de Bernalillo, Debbie O'Malley

La casa de O'Malley fue atacada el 11 de diciembre.

"Me siento muy aliviada, al igual que mi familia. Agradezco mucho el trabajo de la Policía", declaró O'Malley a CNN el lunes por la noche.

O'Malley y su marido estaban durmiendo cuando se produjeron más de una docena de disparos en su casa de Albuquerque, el 11 de diciembre, según ella.

O'Malley llamó a la Policía para decir que la valla de adobe de su casa había sido dañada por los disparos. Mientras la Policía investigaba, O'Malley mencionó que Peña había acudido a su casa uno o dos días antes del incidente quejándose de los recientes resultados electorales, según la declaración jurada.

Las imágenes de la cámara de timbre Ring grabadas en la anterior residencia de O'Malley y obtenidas por CNN mostraban a Peña fuera de la puerta y llamando, con documentos en las manos.

La actual residente le habló a través del altavoz de la cámara, diciéndole que O'Malley ya no vivía en esa residencia y dirigiéndole a su nuevo hogar.

Disparos en la casa de la senadora estatal Linda López

El 3 de enero, la casa de López fue atacada, según la Policía. Se efectuaron al menos ocho disparos en la residencia del suroeste de Albuquerque. La Policía dijo que Peña apretó el gatillo de una de las armas de fuego.

"Mis hijos y yo nos despertamos por unos ruidos fuertes. Al principio, pensé que eran fuegos artificiales", dijo López a KOAT, afiliada de CNN. "Da mucho miedo. Como madre, es algo que nunca quieres experimentar".

Tres disparos entraron en el dormitorio de su hija y dos en el de López, informó KOAT.

López dijo a la Policía que "escuchó golpes fuertes, pero los descartó como fuegos artificiales en el momento", según la declaración jurada de la orden de detención de Peña.

La hija de López pensó que tenía una araña en la cara y que había arena en su cama, dijo la senadora a la Policía. Los agentes descubrieron que "había polvo de yeso en la cara y la cama de la hija de Linda como consecuencia del paso de proyectiles de arma de fuego por el techo de su habitación", según la declaración jurada.

Los investigadores hallaron pruebas de que "el propio Peña participó en el tiroteo y apretó el gatillo de al menos una de las armas de fuego utilizadas", declaró Kyle Hartsock, subcomisario de la Policía de Albuquerque.

Pero un arma AR que intentó utilizar funcionó mal. Según la Policía, otro tirador efectuó más de una docena de disparos con otra pistola.

Los casquillos encontrados en la casa de López coincidían con los de una pistola confiscada en un Nissan Maxima plateado implicado en un control de tráfico unos 40 minutos después del tiroteo y a unos 6 kilómetros de la residencia, según la Policía.

El Maxima estaba registrado a nombre de Peña, aunque Peña no lo conducía cuando fue detenido, dijo la Policía.

El contrincante de Peña presentó una demanda para eliminarlo de la papeleta electoral

Durante la campaña de otoño, el oponente de Peña, el representante estatal demócrata, Miguel García, presentó una demanda para que Peña fuera retirado de la papeleta electoral, argumentando que la condición de exdelincuente de Peña debería haberle impedido presentarse a un cargo público en el estado, informó KOAT, afiliada de CNN.

Peña cumplió casi siete años de prisión tras una condena en 2008 por robar un gran volumen de bienes en un "plan de robo", según el informe de KOAT.

"No puedes esconderte de tu propia historia", dijo Peña al medio en septiembre. "No tenía nada más que el deseo de mejorar mi suerte en la vida".

El Tribunal del Segundo Distrito Judicial del Condado de Bernalillo autorizó en septiembre a Peña a presentarse a las elecciones en parte porque la Constitución estatal permite votar a un delincuente.

"En otras palabras, nuestra Constitución estatal establece que si un delincuente convicto está calificado para votar al satisfacer cualquier requisito estatutario para poder votar, esa persona también está calificada para ocupar un cargo público", decían los documentos del tribunal.

La Policía identifica a Peña como presunto autor intelectual

Peña fue detenido por la Policía de Albuquerque este lunes.

"Se cree que es el autor intelectual" de los tiroteos, declaró a la prensa el jefe de la Policía de Albuquerque, Harold Medina, refiriéndose al sospechoso.

Una investigación confirmó que "estos tiroteos tuvieron una motivación política", dijo este lunes el alcalde de Albuquerque, Tim Keller.

"A fin de cuentas, se trataba de un radical de derecha, un negacionista de las elecciones que fue detenido hoy y alguien que hizo lo peor que se puede hacer cuando se tiene un desacuerdo político, que es convertirlo en violencia", dijo Keller, un demócrata. "Sabemos que no siempre estamos de acuerdo con nuestros cargos electos, pero eso nunca jamás debería llevar a la violencia".

La Policía sigue investigando si los sospechosos de llevar a cabo los tiroteos eran "siquiera conscientes de quiénes eran estos objetivos o si simplemente estaban llevando a cabo tiroteos", según Hartsock.

Pruebas de armas de fuego, videos de vigilancia, registros electrónicos y de teléfonos celulares, así como testigos de la conspiración y sus entornos, han contribuido a la investigación y han ayudado a las autoridades a relacionar a cinco personas con la presunta conspiración, según Hartsock.

"Después de las elecciones de noviembre, Solomon Peña contactó y contrató a alguien por una cantidad de dinero en efectivo para cometer al menos dos de estos tiroteos. Las direcciones de los tiroteos se comunicaron por teléfono", dijo Hartsock este lunes, citando la investigación. "En cuestión de horas, en uno de los casos, el tiroteo tuvo lugar en el domicilio del legislador".

Los detectives cumplieron órdenes de registro este lunes en el departamento de Peña y en la casa de dos hombres supuestamente pagados por Peña, según la Policía.

"Solomon proporcionó armas de fuego y pagos en efectivo y participó personalmente en al menos un tiroteo", dice la declaración jurada de arresto. "Solomon pretendía [causar] lesiones graves o causar la muerte a los ocupantes dentro de sus hogares".

Los agentes arrestaron a Peña como sospechoso de "ayudar a orquestar y participar en estos cuatro tiroteos, ya sea a petición suya o él mismo los llevó a cabo personalmente", añadió Hartsock.

Peña está detenido por cargos preliminares de delito grave en posesión de un arma de fuego; intento de agresión con agravantes con un arma mortal; incitación criminal; y cuatro cargos cada uno de disparar a una vivienda ocupada, disparar a o desde un vehículo, y conspiración, según una orden judicial.

Peña quería que los atacantes fueran "más agresivos"

La Policía dijo la semana pasada que tenía un sospechoso bajo custodia y que había obtenido un arma de fuego relacionada con uno de los tiroteos. Un auto conducido en uno de los lugares de los disparos estaba registrado a nombre de Peña, según la Policía.

Se espera que se presenten cargos contra los otros hombres que participaron en los tiroteos, según la Policía.

Uno de los conspiradores instruyó inicialmente a los atacantes "para que apuntaran por encima de las ventanas para evitar golpear a alguien en el interior", según la declaración jurada, citando a un testigo confidencial con conocimiento de la presunta conspiración.

Pero Peña finalmente quiso que los atacantes fueran "más agresivos", según la declaración jurada, citando al testigo confidencial.

Peña "quería que apuntaran más bajo y dispararan sobre las 8 de la tarde porque lo más probable era que los ocupantes no estuvieran acostados", dice la declaración jurada citando al testigo confidencial.

-- Paradise Afshar, Jennifer Henderson, Jason Hanna, Andi Babineau, Josh Campbell, Jack Hannah, Caroll Alvarado y Amanda Jackson contribuyeron con este reportaje.