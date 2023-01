Por qué la Fiscalía de Santa Fe decidió acusar a Alec Baldwin "de homicidio involuntario" por el tiroteo de "Rust"

Acusan a Alec Baldwin de "homicidio involuntario" 5:18

(CNN) -- El actor Alec Baldwin enfrenta dos cargos de homicidio involuntario por el tiroteo que cobró la vida de la directora de fotografía Halyna Hutchins durante el rodaje de la película "Rust", al igual que la especialista que supervisó todas las armas utilizadas en la producción.



Baldwin, quien ha mantenido que no sabía que el arma que disparó contenía munición real, calificó la decisión de la fiscalía de Nuevo México como un "terrible error judicial", según su abogado, Luke Nikas, quien se comprometió a disputar los cargos.

Jason Bowles, abogado de la armera de la película, Hannah Gutiérrez Reed, dijo que un jurado declarará a su cliente inocente porque "no ha cometido ningún delito".

Hutchins resultó herida y perdió la vida en 2021 a causa de una bala real disparada desde una pistola de utilería que sujetaba Baldwin, quien mantiene que no apretó el gatillo del arma. El director Joel Souza también fue herido.

Según la fiscalía, no se presentarán cargos contra Souza.

La causa de la muerte de Hutchins figura como "herida de bala en el pecho" y la forma de la muerte como "accidente".

"Es un consuelo para la familia que, en Nuevo México, nadie está por encima de la ley", señaló una declaración del abogado Brian J. Panish, en nombre de la familia Hutchins.

Estas son las razones de la fiscal del Primer Distrito Judicial de Nuevo México, Mary Carmack-Altwies, quien habló con CNN este jueves, para presentar cargos contra Baldwin:

"Un actor no tiene carta blanca"

Otros actores, incluyendo celebridades de alto perfil, que fueron consultados por los fiscales dijeron que "siempre revisan sus armas o hacen que alguien las revise frente a ellos", explicó Carmack-Altwies a CNN poco después de anunciar su decisión sobre los cargos de homicidio involuntario.

"Toda persona que maneja un arma tiene el deber de asegurarse de que, si va a manejar esa arma, apuntar a alguien y apretar el gatillo, no va a disparar una munición y matar a alguien", dijo.

Y añadió: "Un actor no tiene carta blanca por el simple hecho de ser actor. Eso es lo importante. Aquí en Nuevo México decimos que todos somos iguales ante la ley".

"Había una gran falta de seguridad en el set"

Según Carmack-Altwies, en el rodaje se mezclaban cartuchos reales con cartuchos de prueba y el personal no verificaba la munición con regularidad.

"Había tal falta de seguridad y de normas de seguridad en el set... Había munición real en el set", añadió.

"Nadie las controlaba o, al menos, no lo hacían sistemáticamente. Y luego, de alguna manera, se cargaron en una pistola que se le entregó a Alec Baldwin. Él no la revisó. No hizo nada de lo que se suponía que tenía que hacer para asegurarse de que era segura o de que cualquiera a su alrededor estaba a salvo. Y luego apuntó a Halyna Hutchins y apretó el gatillo".

Carmack-Altwies describió la producción como "un conjunto de gente que se toma realmente a la ligera" en lo que respecta a la seguridad y dijo que "nadie estaba haciendo su trabajo".

"Accidente no significa que no sea criminal"

El resumen de la investigación postmortem sobre la muerte de Hutchins, que fue firmado formalmente por el jefe médico investigador de Nuevo México, decía que "los informes de las fuerzas del orden no mostraban ninguna demostración convincente de que el arma de fuego estuviera cargada intencionadamente con munición real".

"Sobre la base de toda la información disponible, incluida la ausencia de intención evidente de causar daño o muerte, la forma de la muerte se clasifica mejor como accidente", concluyó el informe.

Carmack-Altwies dijo que "solo porque sea un accidente no significa que no sea criminal".

"Nuestro estatuto de homicidio involuntario cubre los homicidios no intencionados", dijo.

"No intencional significa que no querían hacerlo. No tenían intención de matar. Pero ocurrió de todos modos, y ocurrió por algo más que mera negligencia... No actuaron con la debida cautela o prudencia y eso es lo que ocurrió aquí".

Carmack-Altwies dijo que hay "más que suficientes" pruebas para respaldar los cargos y llevar el caso a juicio.

"El gatillo tuvo que apretarse"

Un informe forense del FBI señaló que el arma no pudo dispararse durante las pruebas del FBI de su funcionamiento normal sin apretar el gatillo mientras el arma estaba amartillada.

El informe también señalaba que el arma acabó fallando durante las pruebas tras fracturarse piezas internas, lo que provocó que el arma se disparara en posición amartillada sin apretar el gatillo.

La pistola de utilería estaba en manos de Baldwin, que ha mantenido que no apretó el gatillo.

"El laboratorio del FBI es uno de los mejores del mundo", declaró Carmack-Altwies a CNN. "Y creemos absolutamente que el gatillo tuvo que haber sido apretado para que esa pistola se disparara".

-- Josh Campbell contribuyó con este reportaje.