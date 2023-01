Última hora y noticias de la guerra de Rusia en Ucrania del viernes 20 de enero

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dio las gracias este viernes al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y al pueblo estadounidense por una nueva promesa de ayuda a la seguridad por valor de US$ 2.500 millones.

El Pentágono anunció el paquete este jueves, incluyendo por primera vez vehículos blindados Stryker y más vehículos de combate Bradley que podrían ser utilizados contra cualquier posible ofensiva rusa en Ucrania esta primavera.

"Gracias @POTUS por proporcionar [a la bandera de Ucrania] otro potente paquete de apoyo a la defensa por valor de 2.500 millones de dólares", escribió Zelensky en Twitter.

"Los IFV Stryker, los APC Bradley adicionales, los sistemas de defensa aérea Avenger son una ayuda importante en nuestra lucha contra el agresor. Gracias al pueblo [de la bandera estadounidense] por su inquebrantable apoyo al liderazgo".

Thank you @POTUS for providing 🇺🇦 with another powerful defense support package worth $2.5 billion. Stryker IFVs, additional Bradley APCs, Avenger air defense systems are important help in our fight against the aggressor. Thank you 🇺🇸 people for unwavering leadership support!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 20, 2023