La película "El Gato con botas: el último deseo" muestra cómo se siente tener un ataque de pánico, y eso es importante

(CNN) -- Una de las secuencias más conmovedoras y resonantes de una película de esta temporada de premios proviene de una fuente poco común: "Gato con botas: el último deseo".

La película de DreamWorks, una secuela de un spin-off de "Shrek", sigue al felino mientras intenta recuperar ocho de las nueve vidas que ha vivido. Pasa la mayor parte de la película cometiendo actos de osadía con estilo y encanto de sobra, todo lo que el público espera del Gato con botas.

Pero durante una secuencia crucial, Gato pierde la fe y el pánico y el miedo amenazan con consumirlo.

Gato se desploma contra un árbol en un bosque, resoplando y resoplando. El latido acelerado de su corazón ahoga cualquier otro sonido en el bosque donde yace. Su amigo, el afable perro de terapia Perrito, nota que Gato está angustiado y apoya la cabeza en la barriga de nuestro héroe felino. Gato exhala un par de veces, acaricia tranquilamente a Perrito y logra recuperarse.

Es un momento tranquilo y breve en una película dirigida a espectadores jóvenes y familias. Pero está resonando en muchos espectadores por su descripción de lo que se siente al tener un ataque de pánico y el alivio de lograr superarlo.

