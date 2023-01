¿Quién es Bob Bauer? El hombre detrás de la estrategia de Biden sobre los documentos clasificados

Encuentran documentos clasificados adicionales en la residencia de Joe Biden 3:26

(CNN) -- El presidente Joe Biden se enfrentaba a la perspectiva de una inminente investigación federal tras el descubrimiento de documentos clasificados en su antigua oficina de la ciudad de Washington en noviembre, y le correspondió a Bob Bauer, su abogado personal, dar la noticia a la Casa Blanca, dijeron dos fuentes familiarizadas con el asunto.



Bauer es ahora la fuerza motriz detrás de una estrategia que se ha centrado en cooperar con los investigadores e intentar reducir a cero el riesgo legal de Biden, pero que también ha suscitado críticas por empeorar los problemas políticos y de relaciones públicas del presidente.

Se encuentra en el centro de la vorágine legal que se arremolina bajo la presidencia de Biden, y ha logrado una serie de malas noticias para el presidente en los últimos meses, con cuatro descubrimientos posteriores de documentos adicionales desde la primera búsqueda del 2 de noviembre. El último se produjo tras un registro de casi 13 horas que el FBI llevó a cabo el viernes en el domicilio del presidente en Wilmington, Delaware, con el permiso de los abogados de Biden.

Bauer, un veterano abogado demócrata y exasesor de la Casa Blanca bajo la presidencia de Barack Obama, ha desarrollado un don para decir a la gente poderosa cosas que necesitan, pero no necesariamente quieren oír, dijeron varios excolegas. Parte de ello radica en su forma de expresarse. El resto se debe a lo que varios describieron como un comportamiento imperturbable, incluso en medio de una espiral de crisis.

"Es impávido a la hora de dar noticias a un cliente", dijo Valerie Jarrett, una de las principales asesoras de Obama que trabajó con Bauer en la Casa Blanca. "Nunca duda. No tienes que preguntarte si va a ceder ante la presión".

Y así, cuando Jarrett y otros dos altos asesores acordaron que tenían que contarle a Obama noticias que "no quería oír" sobre lo que ella describió como un "asunto muy delicado y personal", buscaron a Bauer.

Bauer volvió a desempeñar su papel de portador de malas noticias el 2 de noviembre. Después de que un funcionario de la Casa Blanca transmitiera a Biden el primer aviso de Bauer, este ofreció al presidente una sesión informativa más completa, en la que expuso los principios de una estrategia para hacer frente a las consecuencias, que sigue guiando la postura pública y privada de la Casa Blanca y que ha sido objeto de un acalorado escrutinio público.

Esas críticas se han centrado sobre todo en la primera declaración de la Casa Blanca a principios de este mes, en la que se reconocía el descubrimiento de documentos clasificados en la oficina del Penn Biden Center en noviembre, pero se omitía el descubrimiento de un segundo lote de documentos en la casa de Biden en Wilmington a finales de diciembre.

"Me ha sorprendido un poco, porque Bob suele estar muy al tanto de estas cosas", dijo un antiguo funcionario de la Casa Blanca de Obama que trabajó con Bauer.

Al igual que la decisión de no revelar el descubrimiento inicial de documentos clasificados durante más de dos meses, personas familiarizadas con el asunto dijeron que el equipo de Biden quería evitar revelaciones públicas que pudieran ser vistas como una intención de adelantarse al Departamento de Justicia y socavar la investigación.

Durante meses, Bauer formó parte del pequeño círculo de asesores que sopesaban qué revelar y cuándo. Entre ellos había abogados de la Casa Blanca, como el asesor especial de la Casa Blanca, Richard Sauber, y Anita Dunn, la principal asesora de comunicación de Biden y esposa de Bauer. Mantener la información en secreto fue intencionado, aun a riesgo de dejar a los asesores de comunicaciones sin conocimiento, porque las preocupaciones legales fueron el impulso detrás del proceso de toma de decisiones.

El grupo al tanto del asunto siguió siendo muy reducido, aunque se amplió para incluir al jefe de gabinete de Biden, Ron Klain, y a su asesor principal, Mike Donilon, hasta que se hizo inevitable que el equipo del presidente tuviera que prepararse para que se filtrara a los medios de comunicación, dijeron personas familiarizadas con los detalles.

Los asesores comprendieron que no revelar el descubrimiento de un segundo lote de documentos en casa de Biden en esa declaración inicial generaría críticas, pero decidieron adherirse a la estrategia legal de Bauer, apostando a que perder algo de credibilidad ante la prensa era menos importante que perder credibilidad ante los funcionarios del Departamento de Justicia, según una fuente familiarizada con el asunto. El equipo de Biden también creía que hacer una revelación más completa no habría disminuido la indignación del público, dijo la fuente.

Por encima de todo, el equipo de Biden está motivado por el deseo de cooperar y llevar la investigación del Departamento de Justicia a buen fin. Esa mentalidad motivó al equipo de Biden a aceptar rápidamente un registro del FBI en su casa de Wilmington, según una fuente familiarizada con el asunto, solo nueve días después de que los abogados de Biden llevaran a cabo su último registro de la propiedad.

Esa fuente dijo que el equipo legal de Biden veía el registro del FBI como algo inevitable, sobre todo después del descubrimiento de documentos adicionales en la casa de Wilmington, y decidió que "cuanto más rápido ocurriera, mejor".

"Este es un equipo que ha demostrado sistemáticamente que está mucho más interesado en el juego a largo plazo que en cualquiera que sea el tema del día en Twitter", dijo una segunda persona familiarizada con la planificación estratégica. "Se entiende que la gente de fuera no lo vea así, pero no se trata de un cambio drástico: es lo que siempre han hecho, aunque no satisfaga a la gente de la periferia".

No habría ninguna desviación de los planes cuidadosamente elaborados para poner de relieve la agenda de Biden ni cambios en su programa diario. Los funcionarios de Biden destacarían públicamente las marcadas diferencias entre las investigaciones de los documentos de Biden y Trump, y esas distinciones también impulsarían su proceso tras bambalinas.

Una fuente familiarizada con el asunto señaló que una carta de mediados de noviembre de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, en la que se ordenaba al equipo jurídico de Biden que no revisara ni trasladara material y se pedía plena cooperación, pesó mucho en esa idea, que el equipo jurídico de Biden entendió como la emisión de declaraciones públicas mínimas sobre la investigación en curso.

Bauer también quería evitar crear un precedente de compartir proactivamente nueva información sobre el caso y correr el riesgo de proporcionar una imagen incompleta de una investigación en curso, dijo la fuente, una imagen que el Departamento de Justicia tendría que corregir.

En la práctica, la primera declaración pública incompleta de la Casa Blanca sobre los documentos no solo socavó el compromiso declarado de la administración con la transparencia pública, sino que también causó un efecto dominó en el Departamento de Justicia, donde el secretario de Justicia, Merrick Garland, se estaba preparando para nombrar a un fiscal especial.

Garland había planeado inicialmente omitir detalles de la investigación durante ese anuncio, según personas informadas al respecto. Pero la omisión por parte de la Casa Blanca de los documentos de Wilmington llevó a los funcionarios del Departamento de Justicia a cambiar de rumbo, según estas personas, y Garland presentó una cronología que revelaba que el segundo lote de documentos se había encontrado semanas antes, y que la Casa Blanca lo sabía.

La omisión por parte de la Casa Blanca de ese detalle en la declaración inicial encarnó la tensión permanente entre una estrategia jurídica y de comunicación, y aunque los antiguos colegas de Bauer dijeron que él siempre tuvo en cuenta ambas, su atención se centró en proporcionar el mejor asesoramiento jurídico.

"Bob es políticamente sofisticado, comprende todo eso, pero cuando desempeña el papel de abogado, se comporta como tal, es decir, es conservador a la hora de asegurar, salvaguardar los intereses legales de su cliente", dijo David Axelrod, ex asesor principal de Obama que trabajó con Bauer en la Casa Blanca.

La confianza de Biden en Bauer

Casi una docena de antiguos colegas y amigos que hablaron con CNN describieron unánimemente a Bauer como un abogado brillante e inteligente, cauteloso y rara vez nervioso. Lo calificaron invariablemente de "colaborador", "brillante" y un auténtico "abogado de abogados" que demostró una enorme integridad en su vida profesional.

"No hay en el país un abogado mejor preparado para llevar un asunto como este que Bob Bauer. Y punto", dijo Kathy Ruemmler, exabogada de la Casa Blanca que fue la principal adjunta de Bauer durante la administración de Obama.

"Lo que está en juego no puede ser más importante", dijo Ben Ginsberg, un veterano abogado electoral republicano y rival amistoso de Bauer durante décadas. "Pero Bob pasó 40 años en asuntos de alto riesgo y representando a presidentes, funcionarios públicos y candidatos de alto perfil. Desde la perspectiva (de Biden), Bob es la persona adecuada para esto".

La elección de Bauer como abogado personal de Biden no fue una sorpresa para nadie dentro de la Casa Blanca.

Incluso antes de servir como asesor general en la campaña de 2020 de Biden, donde navegó acusaciones de agresión sexual hechas contra Biden por un exempleado del Senado, Bauer había sido una caja de resonancia y asesor, incluso cuando Biden estaba sopesando una contienda por la presidencia después de la muerte de su hijo Beau en 2015. Bauer llegó a un acuerdo con su bufete de abogados para actuar como asesor de Biden mientras deliberaba si estaba preparado para presentar su candidatura a la nominación demócrata.

Bauer asumió el liderazgo en la preparación de la campaña de Biden para 2020 para lo que sabían que podría ser una jornada electoral complicada, o incluso una semana. El entonces presidente Donald Trump y sus aliados habían dejado más que claro que si las cosas no salían como ellos querían, no caerían fácilmente. Los responsables de la campaña de Biden, y el propio candidato, confiaron en lo que una persona describió como la capacidad de Bauer para ver a través de la niebla mientras se preparaban para el diluvio de teorías conspirativas y mentiras de su oponente.

"Biden siempre ha confiado plenamente en lo que Bob le decía", dijo una persona familiarizada con la relación entre ambos. "No se oye que lo cuestione, cosa que no ocurre con el resto del equipo".

Bauer también se ha convertido en una de las pocas personas que se ha ganado la profunda confianza tanto de Obama como de Biden, cuyos círculos más íntimos apenas coinciden. Bauer ha sido abogado personal de ambos y fue uno de los pocos asesores que recibieron un agradecimiento en las memorias de Biden de 2017.

Don Verrilli, el ex fiscal general que ejerció de adjunto de Bauer cuando este era abogado de la Casa Blanca, fue testigo de cerca de la confianza de Obama en Bauer. Y durante las reuniones de Zoom entre Biden y los miembros de su comité de búsqueda de vicepresidente, que Bauer dirigía, Verrilli vio cómo se desarrollaba una confianza similar.

"Era evidente el respeto que (Biden) sentía por Bob y lo mucho que confiaba en él", dijo Verrilli.

Dunn, asesor principal de comunicaciones de la Casa Blanca, también es uno de los pocos que se han abierto paso en ambos círculos. Bauer y Dunn se encuentran ahora emparejados a la hora de enfrentarse al caso de los documentos de Biden. Las personas que han trabajado con la pareja anteriormente dicen que tienen en alta estima los puntos de vista del otro, aunque no siempre coincidan.

"Si no supieras que están casados, no lo sabrías. Son profesionales", dice Ruemmler. "Él da su punto de vista, ella el suyo. No siempre están de acuerdo".

Futuro de la estrategia de cooperación de Bauer

La estrategia de máxima cooperación de Bauer podría ponerse a prueba cuando el fiscal especial Robert Hur asuma el control del caso.

La revisión inicial del fiscal John Lausch del asunto de los documentos de Biden no fue una investigación criminal en toda regla, y no recurrió a un jurado investigador. Incluso una entrevista con un testigo clave, el abogado de Biden, Pat Moore, quien descubrió por primera vez el material clasificado en la oficina de Washington, parece haber sido una conversación informal que no generó un formulario 302 que el gobierno utiliza para llevar un control de las entrevistas.

Ahora Hur, que aún no ha asumido formalmente el papel, está en proceso de reunir a su equipo, y los expertos legales esperan que recurra a un jurado investigador.

El equipo legal de Biden ha subrayado que planea seguir cooperando con la investigación, pero una fuente familiarizada con el asunto dijo que podrían surgir desacuerdos con el Departamento de Justicia sobre cómo debe ser la futura cooperación.

Bauer podría, por ejemplo, enfrentarse a la cuestión de si el presidente debe estar disponible para responder a las preguntas de los investigadores. La Casa Blanca no ha descartado una entrevista presidencial.

"No vamos a adelantarnos a ese proceso con el fiscal especial y especular sobre lo que pueden o no querer o pedir", dijo Ian Sams, portavoz de la Oficina del Abogado de la Casa Blanca.

-- Paula Reid y MJ Lee contribuyeron con este reportaje.