Conoce a Héctor Pérez, el cantautor que busca un espacio en la escena del pop de España y Latinoamérica

(Crédito: Ruben Darío)

(CNN Español) – A lo largo de los años, España ha regalado a Latinoamérica cantantes icónicos del pop y Héctor Pérez, parte de esa generación de relevo, busca hacerse un espacio en la escena actual ibérica.

Pérez, de 29 años, oriundo de Zaragoza, España, ya ha logrado que su trabajo de composición llegase a uno de los cantantes colombianos más reconocidos a nivel mundial, Andrés Cepeda.

El español es uno de los coautores de “El equivocado”, tema que acumula más de 20 millones de reproducciones en Spotify y más de 35 millones en YouTube, y fue la carta de presentación de “Trece”, el más reciente álbum de Cepeda.

“Yo creo que como muchas de las cosas que pasan a veces importantes en tu vida, fue por casualidad”, cuenta Pérez a Zona Pop CNN en una entrevista vía Zoom.

Cómo Héctor Pérez empezó a escribir para Andrés Cepeda

La “casualidad” que le cambió la vida fue tras una sesión junto al cantante colombiano Nabález, quien estaba de visita en Madrid y se reunió con el español para escribir temas y ahí nació “El equivocado”.

“Escribimos esa canción que vino a completar también Juan Pablo Isaza, el cantante de Morat. Nos faltaba un trocito, que no sabíamos por dónde tirar y la verdad es que nos dio una idea fantástica. Le digo ‘oye, termínala tú’ y así entre los tres pues terminamos esa canción y ahí quedó”, explica Pérez a Zona Pop CNN.

Precisamente Isaza fue el que, en una de las colaboraciones de su banda con Cepeda, le presenta la canción al cantante colombiano, quien queda prendado del tema y decide sumarlo a su extenso repertorio.

“Juan Pablo Isaza le mostró esa canción a Andrés Cepeda, ‘oye, pues tenemos esta canción que hicimos que no sabemos [qué hacer]’ y a Andrés le encantó esa canción y no solo eso, sino que, además, su disquera la eligió como como el sencillo principal del disco”, recuerda Pérez.

El disco “Trece”, en donde está este tema, fue nominado en 2020 al Latin Grammy al mejor álbum vocal pop tradicional.

“Florencia” y “Lo quiero todo, todo”, sus primeros temas solistas

La carrera de Héctor Pérez no se limita a ser compositor para otros artistas. El año pasado lanzó sus primeros dos temas como solista, “Florencia” y “Lo quiero todo, todo”.

El sencillo habla de un fugaz amor de verano, explica Pérez.

"Florencia habla sobre ese amor de verano, que como en tres meses vives algo muy intenso y que se te pasa volando a la vez y de la misma manera parece que dure para siempre. Y es una canción muy fresca, muy pop”, agrega.

Justo antes de fin de año, vino “Lo quiero todo, todo”, un tema con más ritmos latinos en la que también, dice el cantante, se habla del amor pero desde los inicios.

“Eso que sientes en el estómago, como ese vértigo y de decir wow, esta sensación es la que yo quiero para siempre”, dice.

Sus inicios en la música

Las inquietudes musicales de Héctor Pérez comenzaron desde muy chico. Desde que era muy pequeño, cuenta, su madre le vio la vena artística.

"Siempre he sido muy peliculero, yo siempre he sido muy cuentista y también siempre andaba por ahí cantando y tal. Yo creo que la inquietud musical se me despertó en el momento en el que mi madre me apuntó a clases de guitarra en el colegio. En ese momento yo sentí que la música era algo con lo que yo me sentía más yo que con ninguna otra cosa", explica.

Aunque no recuerda sus primeras canciones, sí sabe que las escribió alrededor de los 12 años. Para Pérez la música, desde muy temprana edad, fue un mecanismo para decir las cosas que tal vez en una conversación normal no podía decir.

"Siempre encontré una facilidad, entre comillas, a la hora de escribir canciones. Es que realmente lo que no puedo decir hablándote, o lo que no te puedo decir de una manera, te lo puedo decir con una canción y para mí siempre ha sido una forma muy mía de expresarme", explica.

Entre sus influencias está Joaquín Sabina, a quien escucha desde que era un bebé, porque sus padres usaban sus temas para arrullarlo. Pero más allá de tener a ese cantautor en la mente, dice que de él aprendió que las canciones deben contar una historia.

"Yo de él sobre todo he aprendido de la importancia de contar algo en las canciones, de que las canciones no solo sean atractivas en cuanto a oído, sino que también transmitan algo, que cuenten una historia, que siento que muchas veces es muy necesario y no siempre se cumplen", dice.

Alejandro Sanz, Manuel Carrasco y la agrupación mexicana Reik también forman parte del ADN musical de Héctor Pérez.

El primer EP de Héctor Pérez

Este 2023 verá el nacimiento de su primer EP, el cual tendrá los temas que lanzó hacia finales del año pasado.

La producción contendrá, explica, entre seis y siete temas. Varias de las canciones que formarán parte de este proyecto se irán publicando paulatinamente en los próximos meses. Además, Pérez aspira a poder regresar a los escenarios, y no solo en su natal España, sino también en América Latina y Estados Unidos.

“La verdad es que estoy muy ilusionado porque creo que este 2013 va a traer mis primeras fechas presentándome en directo, que es algo que echo tanto de menos y en donde yo me siento más yo como artista. Tengo muchas ganas de encontrarme con el público latino y con el público americano, y la verdad es que no veo el momento de que empiece”, dijo el cantautor a Zona Pop CNN.