Referendum constitucional de Ecuador de 2023, en vivo: votos, resultados, noticias y más

¿Qué multa hay si no cumplo con el voto obligatorio?

En Ecuador el voto es obligatorio por mandato constitucional. Quienes no acudan a las urnas reciben una sanción económica y no obtienen el certificado de votación que es necesario para decenas de trámites en el país.

El certificado de votación sirve para decenas de trámites públicos y privados y se ha convertido en el dolor de cabeza de los ciudadanos cuando se les pierde.

¿Cuáles son las multas?

No participar en las elecciones supone una multa del 10% de una remuneración mensual unificada, y el 15% de ese monto para los miembros de las juntas receptoras que no se presenten a la capacitación ni a las mesas de votación.

Para el año 2021, las multas por no votar estaban en US$ 40 y hasta US$ 100 para los miembros de las juntas receptoras.

¿Qué justificaciones hay para no votar?

El artículo 292 del Código de la Democracia de Ecuador establece cinco justificaciones para no votar en una elección, de acuerdo con el Gobierno de Ecuador.

Quienes no pueden votar por mandato legal. Por ejemplo ecuatorianos que viven en el exterior y quienes hagan parte de las Fuerzas Armadas o de Policía. Quienes no puedan votar por motivo de salud o por impedimento físico comprobados con el certificado de un facultativo médico del Sistema Nacional de Salud Público o Privado. Quienes hayan sufrido calamidad doméstica grave ocurrida en el día de las elecciones o hasta ocho días antes.

