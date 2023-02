Rihanna llevará sus raíces caribeñas y 17 años de carrera al show de medio tiempo del Super Bowl

Ni Roma ni el imperio de Rihanna se construyeron en su solo día 3:19

(CNN Español) – Rihanna está tan enfocada en su presentación para el show de medio tiempo del Super Bowl que hasta olvidó que su cumpleaños y el Día de San Valentín están a la vuelta de la esquina.

La nueve veces ganadora del premio Grammy reveló este jueves en una conferencia de prensa los detalles de lo que podemos esperar del show, un espectáculo que verán millones de personas y cuyo evento principal, el Super Bowl, registra una de las mayores audiencia en Estados Unidos.

"El Super Bowl es uno de los escenarios más grandes del mundo. A pesar de lo aterrador que es, porque no he estado en el escenario en 7 años, hay algo estimulante en este desafío. Es importante para mí hacer esto, es importante para la representación, es importante que mi hijo vea esto", dijo Rihanna en la rueda de prensa.

La cantante, originaria de Barbados, dijo que, además de la música, para ella es de suma importancia incluir elementos de la cultura caribeña en su espectáculo.

"Esa es una gran parte de por qué es importante para mí hacer este show", dijo Rihanna. "Representar a los inmigrantes, representar a mi país, Barbados, representar a las mujeres negras en todas partes, creo que eso es realmente importante, es clave para que la gente vea las posibilidades", añadió.

"Estoy muy emocionada de tener a Barbados en el escenario del Super Bowl", insistió.

Los detalles de la presentación de Rihanna en el Super Bowl

Para los artistas, el mayor desafío en la producción de este show de medio tiempo es la selección de los temas que incluirán en los 13 minutos que permite la NFL para la presentación.

Y, obviamente, Rihanna, no fue la excepción. "Estás tratando de meter 17 años de trabajo en 13 minutos", dijo la cantante.

"El setlist fue el mayor desafío. Esa fue la parte más difícil. Decidir cómo maximizar los 13 minutos. Va a ser una celebración de mi catálogo de la mejor manera que pudimos haberlo hecho", reveló Rihanna en la conferencia de prensa.

Aunque no dio detalles de las canciones que eligió, algunos de sus éxitos como "Love On The Brain", "Umbrella" o "We Found Love", podrían sonar en el estadio State Farm en Glendale, Arizona.

Rihanna agregó que es del tipo de artistas que está completamente envuelta en todo el proceso. "No estoy preocupada por parecer demasiado mandona. He sido mandona toda mi vida, desde que era una niña", dijo entre risas.

Con respecto al desafío físico, Rihanna tuvo que trabajar para estar a la altura. "Estás corriendo durante 13 minutos, tratando de poner un set de dos horas en 13 minutos", dijo.

"El desafío físico definitivamente ha sido inmenso", agregó.

La cantante reveló que el espectáculo está lleno de energía desde el principio hasta el final. "Estoy diciendo demasiado, pero es un espectáculo repleto y pasa factura en tu cuerpo", explicó.

Regresar a los escenarios luego de ser madre

Otra de las grandes razones por las que Rihanna aceptó ser parte de este reto fue el hijo que tuvo en mayo del año pasado con el rapero A$AP Rocky.

"Cuando recibí la llamada por primera vez para hacerlo, estaba como '¿están seguros?' Tres meses después del parto, ¿debería estar tomando decisiones importantes como esta en este momento? Podría arrepentirme", explicó la intérprete.

Sin embargo, el ser madre, dijo, le dio una fuerza sobrehumana que la motivó a decirle a la NFL que sí.

"Cuando te conviertes en mamá sucede algo [y es que] sientes que puedes conquistar el mundo, puedes hacer cualquier cosa", dijo la cantante.