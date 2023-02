Esto es lo que sabemos sobre la expulsión de opositores en Nicaragua

¿Tiene destierro en Nicaragua algún precedente en América Latina? 1:19

(CNN Español) -- La noticia tomó por sorpresa a la región: de repente, el gobierno de Nicaragua anunciaba este jueves lla expulsión de 222 opositores encarcelados, y su envío a Estados Unidos.

Esto es lo que sabemos hasta el momento:

¿Qué pasó?

Octavio Rothschuh, magistrado del tribunal de apelaciones de Managua, comunicó la decisión de expulsar a 222 opositores, entre los cuales figuran políticos —entre ellos el ex candidato a presidente Félix Maradiaga —, empresarios, activistas y periodistas, en conferencia de prensa.

Agregó que "los deportados fueron declarados traidores a la patria y sancionados por diferentes delitos graves e inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública así como ejercer cargos de elección popular quedando suspenso sus derechos ciudadanos de forma perpetua".

¿Quién lo ordenó?

La medida fue tomada por el gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.

Ortega, cinco veces presidente de Nicaragua, ganó su tercera reeleección en noviembre de 2021 en elecciones fuertemente cuestionadas por la comunidad internacional debido a la detención, en las semanas previas, de decenas de opositores, incluyendo a los principales líderes de los partidos de oposición y candidatos a la presidencia.

¿A dónde fueron enviados los opositores y qué protección recibirán?

Los opositores fueron enviados a Estados Unidos y arribaron este jueves al aeropuerto internacional Dulles, en las afueras de Washington.

Todos los opositores recibirán una visa humanitaria para residir en Estados Unidos por dos años, tras lo cual podrán solicitar, si lo desean, asilo

¿Qué dijo la Asamblea Nacional?

Controlada por el oficialismo, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el mismo jueves la reforma del artículo 21 de la Constitución Nacional, que en su nueva forma establece que los declarados "traidores a la patria", como los 222 opositores expulsados del país, "pierden la calidad de nacionalidad nicaragüense".

¿Cuántos opositores estaban encarcelados en Nicaragua?

De acuerdo con el Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas en Nicaragua, había, hasta enero de 2023, 245 opositores encarcelados en el país.

La lista incluye a 215 hombres y 30 mujeres, y 10 de los opositores fueron detenidos antes de 2018.

Del total, 146 estaban encarcelados en el Sistema Penitenciario Nacional, 61 en Direcciones de Auxilio Judicial (DAJ), 16 en delegaciones policiales y 12 bajo arresto domiciliario.

¿Qué dijo el gobierno de Estados Unidos?

Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, dijo en un comunicado que la liberación de los opositores "era un paso constructivo para abordar los abusos de los derechos humanos en el país", y que "abre la puerta a un mayor diálogo entre Estados Unidos y Nicaragua en relación con cuestiones de interés".

"El acontecimiento de hoy es el producto de una diplomacia estadounidense concertada, y seguiremos apoyando al pueblo nicaragüense".

Horas después, el presidente Joe Biden dijo estar “feliz de recibir” a los opositores nicaragüenses, pero que "aún está por verse" si el gobierno de Nicaragua está listo para cambiar la situación de los derechos humanos en el país.

¿Qué dijo el gobierno de Nicaragua?

Rosario Murillo, fue la primera miembro del gobierno en expresarse y dijo que la expulsión de opositores se hizo "en el interés supremo de esta Patria nuestra, Bendita y Libre".

"Y en ese espíritu de dignidad nacional, de soberanía, de defensa, de la paz —porque hay patria, hay paz— es que nuestro Estado, nuestro gobierno, nuestro Poder Judicial, nuestro Parlamento, a nombre de las Familias nicaragüenses y del interés supremo de esta Patria nuestra, Bendita y Libre, ha decidido realizar la expatriación y el traslado de las personas que fueron juzgadas, sentenciadas por atentado contra la soberanía nacional", dijo Murillo en la cadena estatal Viva Nicaragua.

Poco después de la expulsión, Ortega dijo que "la dignidad de la patria no se negocia".

¿Hubo un acuerdo entre Washington y Managua?

Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., dijo que la expulsión de opositores fue el "resultado del compromiso concertado del Departamento de Estado", pero fue "una decisión unilateral que tomó el gobierno nicaragüense".

"Esto no fue parte de un acuerdo más amplio con el gobierno de Nicaragua", dijo Price, agregando que las sanciones y restricciones contra el gobierno de Nicaragua siguen en pie.

"Fue el gobierno nicaragüense el que decidió ofrecer la oportunidad a estos individuos de viajar a Estados Unidos. Estuvimos de acuerdo en que, por supuesto, los recibiríamos", agregó.

Ortega, por su parte, dijo que no hubo "ninguna negociación" entre su gobierno y el de Estados Unidos.

"Cuando llegaron a preguntar ¿qué intereses teníamos nosotros? Ninguno. Que se los lleven. Eso es todo. O sea, no se trataba de negociar. Aquí no ha habido ninguna negociación. Esto debe quedar claro. Porque la ciudadanía del país. La dignidad de la patria no se negocia", señaló Ortega.

¿Qué dijeron los organismos de derechos humanos?

Carlos Martinez de la Serna, director de programa del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), dijo que la liberación traía una "sensación de alivio".

"Sin embargo, la seguridad y la libertad de estos presos tras su injusta y prolongada detención deben seguir siendo una prioridad absoluta", agregó en un comunicado

En tanto el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) dijo que se había logrado "salvar la vida" de los opositores, aunque la represión continuaba en el país.

"Pueblo de Nicaragua ha logrado salvarle la vida a las personas presas políticas, pero la represión contra ellos no terminó, ahora la Asamblea Nacional inicia reforma constitucional para privarles de su nacionalidad", dijo el CENIDH en su cuenta de Twitter.

Urnas Abiertas, un observatorio electoral independiente en Nicaragua, celebró también la liberación pero recordó que los opositores nunca debieron ser encarcelados.

"Desde Urnas Abiertas abrazamos la liberación de las personas presas políticas, nunca tuvieron que ser detenidas ni verse limitadas en su derecho a la participación política, ni ningún otro derecho. Rechazamos en su totalidad el destierro y la 'muerte civil' por inconstitucional", dijo el observatorio en su cuenta de Twitter.

¿Qué dijeron los opositores expulsados?

Juan Sebastián Chamorro, uno de los opositores liberados y excandidato presidencial, dijo que ellos fueron "los menos informados" de la decisión del gobierno de Ortega.

"Fuimos sacados de nuestras celdas y fuimos montados a un avión así que desconocemos cómo fueron los entretelones", explicó.

Mientras que Félix Maradiaga, otro de los liberados, dijo a los medios que ellos solo se dieron cuenta de lo que ocurrío cuando estaba "a la puerta del avión", y que se les hizo "firmar una nota donde dice que, muy escueta, una línea, simple y sencillamente que voluntariamente salimos del país sin ninguna otra explicación".

"Todavía no tenemos mayor información de ningún detalle de este evento que solamente podemos describir como una acción humanitaria que ejemplifica las razones por las cuales la democracia es tan importante y razones por las cuales un país como Estados Unidos está precisamente edificado sobre esos principios de libertad, de justicia y de democracia", agregó.

¿Cuál fue la reacción de la OEA?

"Su libertad es una gran noticia, sobre todo para sus familiares y amigos, y también para los defensores de los derechos humanos y la democracia en las Américas", dijo la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en un comunicado.

El organismo advirtió, sin embargo, que no se trataba de una "liberación": "Estas personas fueron injustamente encarceladas ––algunas durante años–– por pensar, manifestar o escribir sus opiniones contrarias al régimen imperante en Nicaragua. Muchas de ellas fueron torturadas, aisladas de todo contacto con el mundo exterior".