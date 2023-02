Última hora y noticias de Nicaragua: expulsan a más de 200 opositores y los envían a Estados Unidos

Ortega dice que no hubo "ninguna negociación" con Estados Unidos sobre opositores nicaragüenses expulsados

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, habló en cadena nacional este jueves sobre la expulsión a Estados Unidos de opositores nicaragüenses que estaban encarcelados. En ese sentido, aseguró que no hubo ninguna "negociación" con ese país.

"Cuando llegaron a preguntar ¿qué intereses teníamos nosotros? Ninguno. Que se los lleven. Eso es todo. O sea, no se trataba de negociar. Aquí no ha habido ninguna negociación. Esto debe quedar claro. Porque la ciudadanía del país. La dignidad de la patria no se negocia", aseguró Ortega.

Luego señaló que a las autoridades de Nicaragua se les pidió una lista. "Y la carrera de los compañeros del Poder Judicial, de la Fiscalía de Gobernación. Un trabajo intenso. Como cuestión de... teníamos horas. ¿Horas? ¿Por qué? Porque era ya. En ese momento. Ellos respondían que están dispuestos a llevárselos a todos. En un solo vuelo. Y anota en fecha que era el día 9, que estaría entrando el avión. O sea, hoy estaría entrando el avión aquí a Managua”.