¿Cuánto ganan los artistas que se presentan en el "Halftime Show" del Super Bowl?

(CNN Español) -- Esta es una de las preguntas que año tras año los seguidores del "Halftime Show" (o espectáculo de medio tiempo) y del Super Bowl se hacen: ¿cuánto ganarán los artistas por su espectáculo?

La respuesta rápida es: nada, cero, ni un dólar por parte de la NFL. Quizá puede sorprender a muchos que los cantantes no perciban ganancias inmediatas tras su puesta en escena. Son 13 minutos de espectáculo de alto nivel en el evento televisivo más visto en Estados Unidos.

La clave acá es: no hay ganancias inmediatas. Son los propios seguidores de los artistas los que, a través del consumo de su catálogo, "pagan" –por decirlo de alguna manera– ese casi cuarto de hora de espectáculo.

Eso sí, la NFL cubre los gastos de producción del espectáculo así como el costo de traslado del artista.

Como contexto, el Super Bowl atrae a una audiencia de más de 100 millones de espectadores. Este año la encargada de llevar el "Halftime Show" es la cantante Rihanna. Será su regreso a las tarimas en más de seis años.

Los beneficios económicos del "Halftime Show"

Espectáculo tras espectáculo se ha comprobado que el rédito de este evento viene al menos la semana siguiente de la presentación y es por el aumento de consumo de la música del artista en específico.

Un artículo de 2010 de Nielsen Music indicaba que los artistas que se presentan en el evento ven un aumento en promedio del 555% de las ventas de su música la semana siguiente de la presentación.

Y esa estimación se sostiene a lo largo de los años. Por ejemplo, el 2019 la agrupación Maroon 5 percibió un aumento del 434% en la venta de su música tras su espectáculo de medio tiempo, según Billboard citando a datos de Nielsen Music.

En 2020, la espectacular actuación de Shakira y Jennifer Lopez les generó un incremento de más de 800% en ventas de su catálogo musical.

Según reporta Billboard, con datos de Nielsen Music/MRC Data, Shakira registró un aumento del 957% de ventas mientras que para JLo fue del 800%.

CNN Business reportó en 2018 que por ejemplo, la ventas de discos, descargas y reproducción vía streaming de la música de Madonna aumentó un 591% luego de su presentación en el Super Bowl de 2012, según cifras de Nielsen Music.

Katy Perry y Bruno Mars también reportaron extraordinarias ganancias.

Así que Rihanna puede cantar "B*** better have my money / pay me what you owe me" con la tranquilidad de que sí recibirá su dinero por el "Halftime Show" y que, si continúa la tendencia, esos ingresos serán a lo grande.