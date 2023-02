Rihanna emociona con sus mejores éxitos en el “Halftime Show” del Super Bowl: esto fue lo mejor, lo malo y algunos memes del espectáculo

Ni Roma ni el imperio de Rihanna se construyeron en su solo día 3:19

(CNN Español) -- Rihanna finalmente puede relajarse: ya es parte de la historia del Super Bowl al presentarse en un “Halftime Show”, o espectáculo de medio tiempo en español.

Los colores elegidos por Rihanna para el evento fueron el rojo y blanco. Rojo para su tarima en tierra y su vestimenta, y blanco para las plataformas móviles y sus bailarines.

Y quizás la sorpresa para algunos, tal como ocurrió hace dos años, fue un “Halftime Show” sin invitados. Rihanna llevó la carga entera del espectáculo junto a sus bailarines.

Tal como lo prometió, compactó 17 años de carrera en 13 minutos, el cual –dijo la cantante en una rueda de prensa– fue uno de los retos más grandes en la producción del espectáculo.

Rihanna abrió el show con su éxito “B*** Better Have My Money” y no paró hasta finalizar con “Diamonds”. Comenzó en una plataforma sostenida en el aire y terminó igual, con un estadio iluminado para dar la ilusión de, como dice su canción, diamantes brillando en el cielo.

Y, por supuesto, Rihanna hizo una referencia a su marca de maquillaje, Fenty, al retocarse en el escenario en medio del tema “All of the Lights”, un tema original de Kanye West pero en el que colabora con la cantante originaria de Barbados.

A pesar de tener una potente voz y una soltura en el escenario, el espectáculo tal vez no tuvo la majestuosidad que algunos de sus predecesores. Fue un popurrí de sus éxitos pero no hubo sorpresas visuales, más allá del escenario flotante y una tarima tan larga como el campo de juego.

Algunos seguidores en redes sociales se mostraron decepcionados que no interpretó “Don’t Stop The Music”, un éxito que la llevó a la tercera posición del Billboard Hot 100 en 2007.

Otra de las sorpresas fue lo que las redes sociales aseguran que fue el anuncio de su segundo embarazo. La cantante acarició su vientre, lo que hizo recordar a cómo Beyoncé anunció, en 2011, durante los VMAs, que esperaba a su hija Blue Ivy.

CNN contactó al publicista de Rihanna para obtener comentarios.

Tras su presentación, un representante de la cantante le confirmó a The Hollywood Reporter que sí está esperando su segundo bebé.

En mayo del año pasado, Rihanna anunció que dio a luz a su primer hijo con el rapero A$AP Rock.

La pregunta del millón: ¿tendrán los seguidores un álbum tras esta presentación? Tocará esperar por un anuncio de "RiRi".

Los memes del espectáculo de medio tiempo

No sería un espectáculo o una premiación sin la opinión de la gente convertida en memes. Estos son algunos que los usuarios compartieron sobre el "Halftime Show".

Se comentó la elección de Rihanna de no tener invitados con parte de un sketch del comediante y actor Kevin Hart.

En cuanto a los invitados especiales, usuarios bromearon de que su línea de maquillaje fue lo único que compartió el escenario con la cantante.

Me parece sorprendente que el único invitado especial para #Rihanna en este #SuperBowl fue su línea de maquillaje, gran aparición. 💄✨ pic.twitter.com/d4iEY8Rr4t — Exa (@ExaArq) February 13, 2023

Los espectadores que no quedaron del todo satisfechos con la presentación evocaron a Adele durante los premios Grammy 2023.

Otros memes:

Mi cara al ver el #HalftimeShow más aburrido de un #SuperBowl pic.twitter.com/tVhzlXxkM5 — El juanca (@eljuancaX2) February 13, 2023

Aquí esperando a que Tom Holland salga a bailar umbrella pic.twitter.com/23aCBuxxvK — Alvin Yakitori 😉 (@_naniswe) February 13, 2023

Yo al ver que Tom Holland no salió bailando Umbrella #RihannaSuperBowl pic.twitter.com/4Ry5uH8ExD — Sunflower 🌻 (@sangano_lector) February 13, 2023

yo cuando Rihanna cantó Umbrella pic.twitter.com/Ppp6Z79J9f — 𝐈 𝐕 𝐎 𝐍 𝐍 𝐄 (@ivssmandujano_) February 13, 2023

me leaving the superbowl after rihanna finish performing pic.twitter.com/DQBx4Thafa — Lea♡︎ (@mrsfreakaleak) February 13, 2023

Cuando Rihanna canto All Of The Lights yo me pare pensando que saldría Kanye pic.twitter.com/yjqJEXjykx — andrea Harry's House AOTY (@funkrryy) February 13, 2023

I kept thinking Rihanna landed in Super Mario Brothers. #SuperBowl2023 pic.twitter.com/QqMF8sJ3vu — Benny B (@libraryb) February 13, 2023

ok I love that rihanna was channeling super mario like……werq #SuperBowlLVII pic.twitter.com/4UP0vFrkyY — micah escobedo (parody) (@Micah_Escobedo) February 13, 2023

“Setlist” del “Halftime Show” de Rihanna

Estos fueron los temas que la cantante intepretó en su espectáculo de medio tiempo.

"B*** Better Have My Money"

"Where Have You Been"

"Only Girl (In the World)"

"We Found Love"

"Rude Boy"

"Work"

"Wild Thoughts"

"Pour It Up"

"All of the Lights"

"Run This Town"

"Umbrella"

"Diamonds"

Lisa Respers France de CNN contribuyó con este reporte.