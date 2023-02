Las 5 cosas que debes saber este 20 de febrero: EE.UU. advierte sobre más apoyo de China a Rusia

Siguen los riesgos en la central nuclear de Zaporiyia. Finalizan las operaciones de rescate en Turquía. Fuertes lluvias en Brasil. Los ganadores de los premios BAFTA. Además, destrozan una escultura de Jeff Koons. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. EE.UU. teme que China pueda dar a Rusia un "apoyo letal"

Estados Unidos ha observado una tendencia "inquietante" en el apoyo de China al Ejército de Rusia, según le dijeron a CNN funcionarios estadounidenses. ¿Llegará a proporcionar ayuda letal para la guerra? Mientras tanto, Ucrania culpa a Rusia por la interrupción del trabajo del organismo de control nuclear de la ONU en Zaporiyia.

2. Terminan las operaciones de búsqueda y rescate en Turquía

La Autoridad para el Manejo de Desastres y Emergencias (AFAD) en Turquía anunció que las operaciones de búsqueda y rescate finalizaron este domingo, excepto en las provincias de Kahramanmaraş y Hatay. Casi dos semanas después del terremoto mortal que azotó la región a principios de febrero el número de muertos sigue en aumento.

3. Decenas de muertos en Brasil por fuertes lluvias

El gobierno de Sao Paulo en Brasil informó este domingo que al menos 36 personas han fallecido debido a las fuertes lluvias que han azotado a las ciudades de San Sebastián y Ubatuba en los últimos días. Hasta el momento 228 personas se encuentran desplazadas y otras 338 en situación de calle, según las autoridades.

4. Juicio contra Genaro García Luna: deliberaciones del jurado continuarán este martes

Llegó a su fin el juicio contra Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de México acusado de varios cargos de participación en una empresa criminal continua y otros. El jurado continuará con sus deliberaciones el martes, ya que el lunes es festivo federal en Estados Unidos. El veredicto del jurado debe ser unánime en cada uno de los cargos.

5. Los precios de las viviendas disminuyeron en estas ciudades de EE.UU.

Casi todos los lugares más caros para comprar vivienda en Estados Unidos se encuentran en el oeste y la mitad de las 10 ciudades más caras están en California. Pero en varias de estas ciudades, los precios muestran una caída desde hace un año.

A la hora del café

Premios BAFTA 2023: mira la lista de ganadores

La película alemana "All Quiet on the Western Front" fue la gran triunfadora. El mexicano Guillermo del Toro ganó un premio a mejor película animada por su versión de "Pinocho".

Día de los Presidentes 2023: ¿qué abre y qué cierra?

Este feriado federal cae el tercer lunes de febrero, en conmemoración de los 45 comandantes en jefe de Estados Unidos.

¿Puede una pareja monógama convertirse felizmente en no monógama?

El interés por la no monogamia va en aumento. ¿Sobreviven y prosperan estas parejas? ¿Cuáles son los peligros y cuáles los placeres? Esto dicen expertos.

Twitter cobrará por la autenticación de dos factores por SMS

Los suscriptores de Twitter Blue serán los únicos usuarios de la plataforma que podrán utilizar mensajes de texto como método de autenticación de dos factores.

¿Podrá alguien adoptar a este adorable perro “irritante”?

Ralphie, el perro "demonio que escupe fuego", regresó al refugio en Nueva York. Buscan una cuarta adopción… pero estos son los requisitos.

La cifra del día

US$ 42.000

Es el precio valorado de una famosa escultura del artista Jeff Koons (un perro hecho como de globos) que quedó hecha trizas luego de que un visitante la tumbara accidentalmente.

La cita del día

"Ningún mal resultado en un partido me va a sacar de la pelea en el campeonato por bajar la inflación"

Lo dijo Sergio Massa, ministro de Economía de Argentina, en entrevista con Conecta2 de CNN.

Y para terminar…

El momento en que un perro decidió enfrentarse a un tiburón martillo

¿Un perro contra un tiburón martillo de 4,5 metros? Mira el momento en el que un valiente canino se zambulle al lado de este gigante de los mares en las Bahamas.