"No entiendo cómo las personas pueden actuar como animales": el testimonio de Valeria Gryshchenko, una ucraniana que huyó de la guerra a Ecuador para salvar su vida

(CNN Español) –– Cuando estalló la guerra de Rusia contra Ucrania, Valeria Gryshchenko, una ucraniana de 28 años originaria de Kyiv, nunca imaginó que el conflicto se prolongaría por más de un año y que su vida daría un giro drástico con el fin de proteger su seguridad.

Gryshchenko tuvo que huir de Ucrania junto a su novio, Juan Manuel Patiño, un ecuatoriano de 20 años. Ambos cuentan a CNN que decidieron salir de allí tomando un largo camino rumbo a Ecuador, lo que puso a prueba su amor en el momento más difícil para el país donde empezó su historia.

“Era complicado porque o me iba a vivir con mi novio o me quedaba con mi familia. Los ucranianos no pensábamos que la guerra iba a durar más de tres horas o algo así, porque pensamos que es una guerra muy estúpida. Pero él siempre me dijo: 'No, la guerra seguirá'”, cuenta Gryshchenko.

Fue precisamente ese presentimiento de Patiño lo que la impulsó a decidir salir de Ucrania y emprender un complicado periplo para tomar un vuelo humanitario que les permitiera llegar a Quito, donde reside la familia de su novio.

“Todos los ucranianos estaban como: '¿Qué? ¿En serio? ¿Guerra? ¿En el siglo XXI? ¿Guerra?' Dos hermanos, un país. ¿Cómo pueden los rusos todavía decir que somos un país hermano? Y no entiendo cómo las personas pueden actuar como animales”, dice Gryshchenko, al recordar las preguntas que se hacía cuando la guerra empezó.

Los recuerdos más duros en medio del caos

Gryshchenko tiene estudios en Arte y Cultura y trabajaba en una tienda de ropa en Ucrania, mientras que Patiño estudiaba Arquitectura en Kyiv. El ecuatoriano asegura que ella fue su principal soporte durante los días que los destinaron a salir de Ucrania. Ambos aseguran que nunca olvidarán las imágenes y noticias que vieron y escucharon mientras huían. Ella se conmueve hasta las lágrimas cuando recuerda una situación que “no puede soportar”.

“Me sentí terrible cuando supe que militares rusos tomaban niños y les hacían cosas malas delante de los padres. Esto es… No puedo, no puedo ¡Animales! Esto es lo peor. Incluso es mejor matarlos que hacer eso. Sí”, solloza Gryshchenko al recordar lo que considera lo más atroz de la guerra.

Patiño recuerda algunas de las imágenes que dice que lo marcaron al tomar los trenes para movilizarse en su salida de Ucrania.

“La gente empezó a salir desesperada, pero como película, yo no creía, la gente se caía, les pisaban, se golpeaban (…) En uno de los trenes veía cómo los padres se despedían de sus hijas, de las madres y ellos se enlistaban a la guerra. Creo que eso fue lo más doloroso, ver cómo se separaban y cómo lloraban, y cómo era el desconsuelo de no saber si es que se van a volver a ver o no”, relata.

La fuerza del amor en tiempos de guerra

Juntos atravesaron varias ciudades de Ucrania a pie, en tren, en autobús, entre búnkeres, caos y sonidos de alarmas. Llegaron a Eslovaquia, luego cruzaron a Hungría y Polonia, hicieron una escala en España y finalmente arribaron a Quito.

Patiño cuenta que imploró a la Cancillería de Ecuador que le permitiera embarcar en el vuelo humanitario a su novia. Para hacerlo, presentaron pruebas de su relación y firmaron un compromiso ante las autoridades.

“Estábamos delante de las autoridades, firmamos el documento, nos dimos un beso y todos aplaudieron, parecía una boda”, dice él, sonriendo, al recordar este momento que les permitió volar en el mismo avión rumbo a Ecuador.

Un año después del inicio de la invasión, quieren retomar sus proyectos profesionales. Él está estudiando inglés y ella quiere emprender en una peluquería en Quito.

“Me encantaba mi vida en Ucrania. Tenía un buen trabajo, muchos amigos y luego tuve un buen novio. Y adoraba mi vida en Ucrania y realmente la extraño mucho”, enfatiza Gryshchenko.

Ella recuerda que dos días antes del inicio de la invasión rusa recibió la noticia de que su primo, un soldado ucraniano, murió en combate en la región de Donetsk.

Jorge Patiño, padre de Juan Manuel, relató a CNN que la guerra está dejando un gran dolor a quienes han tenido que huir y no pueden estar cerca de sus familias para brindar consuelo y apoyo.

En medio de la incertidumbre, la pareja espera regresar a Ucrania para visitar a la familia que ella dejó allá y recorrer varios lugares, con la esperanza de recuperar la paz y la seguridad perdidas por un conflicto que ha dejado dolor y familias separadas.

Ecuador, el país de Latinoamérica con más cantidad de ciudadanos en Ucrania

Ecuador, según calcula la Cancillería del país, es el país de América Latina que más ciudadanos tenía en Ucrania, con más de 1.000. Muchos eran estudiantes que tuvieron que modificar sus planes.

De aquellos ecuatorianos, 675 más 56 personas de otras nacionalidades volvieron en vuelos humanitarios gestionados por el Gobierno de Ecuador.