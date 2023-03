Tennessee será el primer estado que restringe en 2023 los espectáculos "drag"

EE.UU.: Once estados buscan restringir los espectáculos "drag" 1:45

(CNN) -- El gobernador republicano Bill Lee promulgó un proyecto de ley el jueves por la tarde que restringirá los espectáculos "drag" públicos en Tennessee, convirtiendo a su estado en el primero en hacerlo este año.

El Senado estatal aprobó el proyecto de ley más temprano el jueves siguiendo líneas partidistas para limitar las "actuaciones de cabaret para adultos" en propiedad pública para evitar que queden a la vista de los niños, amenazando a los infractores con un delito menor y a los reincidentes con un delito grave.

El proyecto de ley, que la Cámara de Representantes de Tennessee aprobó la semana pasada, define una actuación de cabaret para adultos como una actuación “que presenta bailarines en topless, bailarines go-go, bailarines exóticos, strippers, imitadores masculinos o femeninos que brindan entretenimiento que apela a un interés lascivo, o artistas similares”.

Los republicanos tienen mayorías calificadas tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. La ley entrará en vigor el 1 de julio de 2023.

La medida de Tennessee es la primera de casi una docena de proyectos de ley de este tipo que actualmente se están abriendo camino a través de las legislaturas estatales dirigidas por el Partido Republicano. Los republicanos dicen que las actuaciones exponen a los niños a temas e imágenes sexuales que son inapropiados, un reclamo rechazado por los defensores, quienes dicen que las medidas propuestas son discriminatorias contra la comunidad LGBTQ y podrían violar las leyes de la Primera Enmienda.

A medida que los temas transgénero y la cultura drag se vuelven cada vez más comunes, estos programas —que a menudo presentan a hombres vestidos como mujeres con un maquillaje exagerado mientras cantan o entretienen a una multitud aunque algunos espectáculos presentan contenido más subido de tono— ocasionalmente han sido objeto de ataques, y los defensores LGBTQ dicen que los proyectos de ley bajo consideración se suman a un mayor estado de alarma para la comunidad.

El senador estatal republicano Jack Johnson, quien apadrinó la legislación de Tennessee, le dijo a CNN el jueves que el proyecto de ley no estaba dirigido hacia las actuaciones drag ni las personas transgénero.

“Para aclarar, este proyecto de ley no está dirigido a ningún grupo de personas. No prohíbe los espectáculos drag en público. Simplemente establece restricciones de edad para garantizar que los niños no estén presentes en actuaciones sexualmente explícitas”, dijo Johnson.

Antes de firmar el proyecto de ley, Lee enfrentó acusaciones de hipocresía después de que un usuario no identificado de Reddit publicara una foto de un anuario de la escuela secundaria de 1977, que pretende mostrar al futuro gobernador vestido con ropa de mujer y una peluca junto a estudiantes vestidas con trajes de hombre.

CNN no ha podido verificar la autenticidad de la foto.

En una conferencia de prensa el lunes, el gobernador republicano ignoró una pregunta sobre si alguna vez se había vestido como travesti, pero rechazó cualquier comparación entre la supuesta imagen y la legislación sobre espectáculos de travesti.

“Qué pregunta tan ridícula, ridícula, combinar algo así con entretenimiento sexualizado frente a niños, que es un tema muy serio”, dijo Lee, según WZTV, afiliada de CNN.

Un portavoz de Lee dio más detalles a The Daily Beast y dijo: “El proyecto de ley protege específicamente a los niños del entretenimiento obsceno y sexualizado, y cualquier intento de combinar este problema grave con las tradiciones escolares alegres es deshonesto e irrespetuoso con las familias de Tennessee”.