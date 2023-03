El terremoto de Turquía causó daños por US$ 34.000 millones. Eso podría costarle las elecciones a Erdogan

Así es la vida en los refugios de Turquía tras perderlo todo 3:08

(CNN) -- El devastador terremoto que sacudió Turquía el 6 de febrero terminó con la vida de al menos 45.000 personas, dejó sin hogar a millones en casi una docena de ciudades y causó daños inmediatos estimados en US$ 34.000 millones, aproximadamente el 4% de la producción económica anual del país, según el Banco Mundial.



Pero el costo indirecto del terremoto podría ser mucho mayor. Sin mencionar que la recuperación no será ni fácil ni rápida.

La Confederación Turca de Empresas y Negocios estima el costo total del terremoto en US$ 84.100 millones, la mayor parte de los cuales corresponderían a la vivienda: US$ 70.800 millones, con una pérdida de ingresos nacionales calculada en US$ 10.400 millones y una pérdida de días laborables de US$ 2.910 millones.

"No recuerdo... ningún desastre económico de este nivel en la historia de la República de Turquía", declaró Arda Tunca, economista de PolitikYol en Estambul.

La economía turca se había desacelerado incluso antes del terremoto. Las políticas monetarias poco ortodoxas del gobierno provocaron una inflación creciente, que se tradujo en una mayor desigualdad de ingresos y una crisis monetaria que hizo perder a la lira un 30% de su valor frente al dólar el año pasado. La economía turca creció un 5,6% el año pasado, según Reuters, citando datos oficiales.

Los economistas afirman que esas debilidades estructurales de la economía no harán sino empeorar a causa del terremoto. También que podrían determinar el curso de las elecciones presidenciales y parlamentarias previstas para mediados de mayo.

Aun así, Tunca afirma que, aunque los daños físicos del terremoto son colosales, el costo para el PIB del país no será tan pronunciado si se compara con el terremoto de Izmit en 1999, que asoló el corazón industrial del país y causó más de 17.000 muertos. Según la OCDE, las zonas afectadas por aquel terremoto representaban un tercio del PIB del país.

Las provincias más afectadas por el terremoto del 6 de febrero representan alrededor del 15% de la población de Turquía. Según la Confederación Turca de Empresas y Negocios, aportan el 9% del PIB nacional, el 11% del impuesto sobre la renta y el 14% de los ingresos procedentes de la agricultura y la pesca.

"El crecimiento económico se desaceleraría al principio, pero no espero una amenaza de recesión debido al terremoto", afirma Selva Demiralp, catedrática de Economía de la Universidad Koc de Estambul. "No espero que el impacto en el crecimiento (económico) sea superior a 1 o 2 puntos (porcentuales)".

Las críticas a la preparación del país para el terremoto, ya sea mediante políticas para mitigar el impacto económico o para prevenir la magnitud de los daños que se vieron en la catástrofe, han ido en aumento.

Aún no se sabe cómo rehabilitará Turquía su economía y cómo atenderá a las personas que se han quedado sin hogar. Pero, según analistas y economistas, podría ser crucial para determinar el destino político del presidente Recep Tayyip Erdogan, que aspira a un nuevo mandato.

Fuerte posición fiscal

El presupuesto del gobierno para 2023, publicado antes del terremoto, había previsto un aumento del gasto en un año electoral, previendo un déficit de 660.000 millones de liras (US$ 34.900 millones).

El gobierno ya ha anunciado algunas medidas que, según los analistas, están diseñadas para apuntalar la popularidad de Erdogan, como un aumento cercano al 55% del salario mínimo, la jubilación anticipada y el abaratamiento de los préstamos para vivienda.

Los economistas afirman que la posición fiscal de Turquía es sólida. Su déficit presupuestario, comparado con su producción económica, es menor que el de otros mercados emergentes como la India, China y Brasil. Esto da al gobierno margen para gastos.

"Turquía parte de una posición de relativa fortaleza fiscal", afirma Selva Bahar Baziki, de Bloomberg Economics. "Es probable que el gasto necesario para hacer frente al terremoto haga que el gobierno incumpla sus objetivos presupuestarios. Dado el elevado costo humanitario, éste sería el año para hacerlo".

El gasto público relacionado con el terremoto se estima en un 2,6% del PIB a corto plazo, según declaró a CNN, pero podría llegar a alcanzar el 5,5%.

Los gobiernos suelen cubrir los déficits presupuestarios endeudándose más o subiendo los impuestos. Según los economistas, ambas opciones son probables. Pero la fiscalidad tras el sismo ya es un tema delicado en el país, y podría resultar arriesgado en un año electoral.

Tras el terremoto de 1999, Turquía introdujo un "impuesto sísmico" que en un principio se introdujo como medida temporal para ayudar a amortiguar los daños económicos, pero que posteriormente se convirtió en un impuesto permanente.

Ha habido preocupación en el país por la posibilidad de que el Estado haya despilfarrado esos ingresos fiscales, y los líderes de la oposición han pedido al gobierno que sea más transparente sobre lo que ocurrió con el dinero recaudado. Cuando se le preguntó en 2020, Erdogan dijo que el dinero "no se gastó fuera de su propósito". Desde entonces, el gobierno ha dicho poco más sobre cómo se gastó el dinero.

"Los fondos creados para la preparación ante terremotos se han utilizado para proyectos como la construcción de carreteras, la construcción de infraestructuras, etc., distintos de la preparación ante terremotos", dijo Tunca. "En otras palabras, no se han establecido topes o amortiguadores para limitar las repercusiones económicas de tales catástrofes".

La presidencia turca no respondió a la solicitud de comentarios de CNN.

Los analistas afirman que es demasiado pronto para saber con exactitud qué impacto tendrán las consecuencias económicas en las perspectivas de reelección de Erdogan.

El índice de aprobación del presidente era bajo incluso antes del terremoto. En una encuesta realizada en diciembre por la empresa turca de investigación MetroPOLL, el 52,1% de los encuestados no aprobaba su gestión como presidente. Un sondeo realizado un mes antes reveló que una escasa mayoría de los votantes no votaría por Erdogan si se celebraran elecciones ese día.

Sin embargo, dos sondeos realizados la semana pasada mostraron que la oposición turca no había conseguido nuevos apoyos, informó Reuters, citando en parte su incapacidad para nombrar un candidato y en parte su falta de un plan tangible para reconstruir las zonas devastadas por el terremoto.

Deserción electoral

La mayoría de las provincias más afectadas por el terremoto votaron por Erdogan y el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, por sus siglas en inglés) en las elecciones de 2018, pero en algunas de esas provincias, Erdogan y el AKP ganaron con una pluralidad de votos o una escasa mayoría.

Esas provincias son algunas de las más pobres del país, según el Banco Mundial.

La investigación llevada a cabo por Demiralp y los académicos Evren Balta, de la Universidad de Ozyegin, y Seda Demiralp, de la Universidad de Isik, reveló que, si bien el alto grado de partidismo de los votantes del gobernante AKP es un fuerte obstáculo para la deserción electoral, los fracasos económicos y democráticos podrían inclinar la balanza.

"Nuestros datos muestran que los encuestados que afirman poder llegar a fin de mes son más propensos a votar de nuevo al AKP en el poder", concluye la investigación. "Sin embargo, una vez que el empeoramiento de los fundamentos económicos empuja a más personas por debajo del umbral de la pobreza, aumenta la posibilidad de deserción".

Esto podría permitir a los partidos de la oposición arrebatar votos a los gobernantes en el poder "a pesar de las divisiones identitarias si se dirigen a los votantes insatisfechos económica y democráticamente a través de mensajes claros".

Para Tunca, las consecuencias económicas del terremoto suponen un riesgo real para las perspectivas de Erdogan.

"La magnitud del terremoto social de Turquía es mucho mayor que la del tectónico", afirmó. "Hay un tira y afloja entre el gobierno y la oposición, y parece que el ganador va a ser desconocido hasta el final de las elecciones".

-- Nadeen Ebrahim e Isil Sariyuce contribuyeron con este reportaje.