Vive Latino 2023: 5 cosas que marcaron el segundo día del festival

Resumen del Vive Latino 2023: un regreso a la nostalgia 1:00

(CNN Español) –– El festival Vive Latino concluyó su edición número 23 este domingo con una de sus mayores asistencias. La presentación de la banda californiana Red Hot Chili Peppers literalmente sacudió el Foro Sol. Aquí te presentamos 5 cosas que marcaron el festival.

1. El regreso de los Red Hot Chili Peppers a México

Miles de personas se dieron cita en el Vive Latino para bailar al ritmo del funk punk de Anthony Kiedis, John Frusciante, Flea, Chad Smith.

La banda regresó a los escenarios de México con la alineación original e interpretando algunos de sus clásicos: "Around The World", "Dani California", "Scar Tissue", "Californication", "Under the Bridge" y cerrando con "Give it Away".

Durante su presentación, el Foro Sol estuvo completamente lleno, desde las gradas hasta la explanada. Y durante varios acordes el lugar se sacudió al ritmo de miles de seguidores brincando y bailando al mismo tiempo.

Kiedis prometió regresar a México próximamente.

publicidad

2. Los Bunkers hicieron vibrar el corazón de los asistentes al Vive Latino

La banda chilena Los Bunkers también abarrotaron el escenario principal del festival. Mientras la tarde llegaba a la Ciudad de México, miles de seguidores de la banda corearon y bailaron sus canciones.

Tras varios años de no pisar el escenario del festival, los músicos chilenos inundaron con sus acordes y sus éxitos los corazones de miles de asistentes. Clásicos como "Llueve sobre la ciudad", "Bailando solo", "Ven aquí" y "Miéntele" fueron coreadas a todo pulmón.

No podemos escoger solo un momento de la presentación de @Los_Bunkers, todos nos volaron la cabeza.

Su regreso se sintió justo como lo imaginamos, como lo necesitábamos. 🤩🤌#VL23 pic.twitter.com/KvsbrSxOBF — Vive Latino (@vivelatino) March 20, 2023

3.Tokyo Ska Paradise Orchestra gritó su pasión por México

La banda japonesa de Ska le dedicó una serenata a México y a sus seguidores en el Vive Latino. Además de sus interpretaciones llenas de ritmo y alegría, los músicos dedicaron"Cielito lindo" en el escenario principal del festival. La agrupación ha asegurado que ama ir a México y pretenden dar una serie de conciertos por todo el país, al compartir escenario con una de las bandas mexicanas emblemáticas en próximos meses, Los Estrambóticos.

¿Querían ska? ¡Pues la Tokyo Ska Paradise Orchestra ya lo trajo! 😎🔥#VL23 pic.twitter.com/U7dbL8mUBb — Vive Latino (@vivelatino) March 19, 2023

4. Kinky, Enjambre, Resorte y Grupo Pesado

Si algo ha caracterizado al festival en la últimas ediciones es la variedad de ritmos que se concentran para cerrar una noche mágica de conciertos. Los encargados de cerrar la edición 23 del Vive Latino este año dejaron muy buen sabor de boca. La agrupación originaria de Monterrey Kinky tocó una serie de éxitos que prendió a sus seguidores. Enjambre, agrupación de Fresnillo, Zacatecas, deleitó con un gran repertorios, incluyendo, "Intruso", "Siempre tú" y "Vida en el espejo". Mientras, la banda de nu metal Resorte regresaba a varios a sus épocas escolares con canciones como "Alcohol" y "Vienen por mí", además de compartir escenario con la Rapera Hispana. Grupo Pesado cerró el festival con sus grandes éxitos, “Tragos amargos” y “A chillar a otra parte”.

Vive Latino 2023: una combinación de lucha libre, rock y comedia 4:27

5. Paul Oakenfold invitó a Fey al escenario

El productor y DJ Paul Oakenfold hizo bailar a los miles de asistentes que aún en la madrugada de este lunes seguían disfrutando del festival. La sorpresa fue cuando en el escenario la cantante Fey hizo una pequeña participación que causó alboroto entre la audiencia