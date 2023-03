Miembros de UTLA (United Teachers Los Angeles) apoyan a miembros de SEIU 99 (Service Employees International Union) en una manifestación solidaria el miércoles en Los Ángeles. (Crédito: Ted Soqui/Sipa USA/ARCHIVO)

(CNN) -- Un sindicato que representa a 30.000 conserjes escolares, trabajadores de cafeterías, conductores de autobuses y otro personal de apoyo de Los Ángeles comenzará una huelga de tres días este martes, deteniendo efectivamente las clases para más de medio millón estudiantes.

Los miembros de SEIU (Sindicato Internacional de Empleados de Servicio) Local 99 abandonarán el trabajo después de casi un año de negociaciones con el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles que no lograron una resolución de contrato.

El superintendente Alberto Carvalho anunció que las actividades escolares se cancelarían para los estudiantes a partir de este martes después de que fracasaron las negociaciones de último minuto, que incluyeron nuevas ofertas de aumento.

El sindicato quiere “aumentos salariales equitativos, más trabajo de tiempo completo, trato respetuoso y mayores niveles de personal para mejorar los servicios estudiantiles”, dijo.

El salario promedio de los trabajadores es de US$ 25.000 al año, y la mayoría trabaja a tiempo parcial, lo que ha provocado escasez de personal, dijo el sindicato.

El sindicato está recibiendo un impulso de apoyo de United Teachers Los Angeles, un sindicato que representa a unos 30.000 maestros en el segundo distrito escolar más grande del país.

UTLA dijo que los maestros participarán en una huelga de solidaridad esta semana y se unirán a las manifestaciones de SEIU.

Las demandas y las ofertas

Los miembros de SEIU Local 99 (Trabajadores Unidos de la Educación) dijeron que quieren:

• Un aumento salarial del 30 %, más US$ 2 adicionales por hora durante los próximos cuatro años

• Más horas de trabajo para trabajadores parciales trabajadores temporales

Las últimas ofertas anunciadas por el distrito escolar de Los Ángeles este lunes incluyeron:

• Un aumento salarial recurrente del 23%, más un bono en efectivo del 3%

• Un salario mínimo de US$ 20 por hora

• Beneficios completos de atención médica para quienes trabajan al menos cuatro horas al día.

"No deberíamos privar a nuestros estudiantes", dice el superintendente

El distrito escolar ha tratado de negociar de buena fe, dijo Carvalho, el superintendente del LAUSD.

“Bajo la ley de California, no podemos llevar al sistema escolar a una situación de bancarrota. No podemos llevar al sistema escolar a una posición roja. Y si accediéramos a todas las demandas, ahí es exactamente donde estaríamos, eso no está permitido legalmente”, dijo Carvalho a CNN.

“Esperamos ansiosamente una contrapropuesta y estamos listos para poner otra oferta convincente sobre la mesa para continuar el diálogo”, dijo Carvalho. “Creemos que una huelga es evitable y debe evitarse, considerando las consecuencias que tendría en nuestra comunidad”.

Si la huelga de tres días continúa según lo planeado, los estudiantes sufrirán, dijo el superintendente. Dijo que la huelga haría “prácticamente imposible” mantener abiertas las escuelas en el distrito de más de 500.000 estudiantes.

“No deberíamos privar a nuestros estudiantes de la oportunidad de aprender”, dijo Carvalho a CNN.

Pero el líder del sindicato de trabajadores de la educación dijo que la huelga podría ser la única manera de forzar el cambio.

“Si el distrito no se da cuenta de que nuestros miembros son valiosos… una vez que dejen de trabajar, nada cambiará realmente”, dijo Max Arias, director ejecutivo de SEIU Local 99.

“En última instancia, lo que buscamos es mejorar las escuelas: la equidad en las escuelas. Eso es lo que estamos buscando”.

"Las familias se han estado sacrificando durante demasiado tiempo"

La huelga de esta semana marcará la segunda vez en menos de cinco años que los estudiantes de Los Ángeles han faltado a la escuela debido a una huelga.

El distrito fue cerrado por una huelga de seis días en 2019, cuando el sindicato de maestros exigió clases con menos estudiantes, más personal escolar y salarios más altos.

Siguió a una ola de huelgas en todo el país, impulsada por las pésimas condiciones escolares y los maestros que tenían varios trabajos para pagar sus cuentas.

El superintendente del LAUSD dijo que una huelga de trabajadores escolares esta semana afectaría negativamente a los estudiantes.

“Necesitamos llegar a una resolución que honre el trabajo de nuestros empleados dedicados, respetando los derechos que tienen nuestros hijos a una educación de calidad, alimentación y acceso a actividades escolares enriquecedoras”, dijo Carvalho.

Este lunes, mientras anunciaba que las escuelas cerrarían, Carvalho dijo que el distrito ofrecería ayuda a las familias, incluida la apertura de 24 sitios de comida para llevar, 154 escuelas que brindarán supervisión a los estudiantes y alrededor de 120 sitios administrados por la ciudad en bibliotecas, centros recreativos y otros lugares.

El zoológico de Los Ángeles también ofrece entrada gratuita para estudiantes debido a los cierres y su programa de campamento de zoológico de todo el día para estudiantes de jardín de infantes a quinto grado agregó dos horas gratuitas de "cuidado extendido" por día.

Pero el líder del sindicato dijo que entiende los desafíos que enfrentan las familias cuando las escuelas cierran por huelgas. Muchos de los trabajadores también son padres del distrito escolar.

“Como padres y trabajadores del LAUSD, los miembros del Local 99 de SEIU saben que una huelga será un sacrificio, pero el distrito escolar ha presionado a los trabajadores para que tomen esta medida”, dijo Arias en un comunicado.

“Las familias se han estado sacrificando durante demasiado tiempo con salarios de pobreza. Los estudiantes se han estado sacrificando durante demasiado tiempo en entornos escolares que no son limpios, seguros o que brindan apoyo para todos”, dijo Arias.

“Demasiados trabajadores han sido objeto de acoso simplemente por exigir un cambio. ¡Suficiente es suficiente!"

