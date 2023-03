Multan a Lindsay Lohan, Jake Paul y otras celebridades con US$ 400.000 por inclumplir reglas al promocionar criptomonedas

Kim Kardashian y su polémica multa por publicitar criptomoneda 7:34

Nueva York (CNN) -- La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) acusó este miércoles a Lindsay Lohan, Jake Paul y otras celebridades por no informar que recibieron pagos para promocionar criptomonedas.

Los famosos acordaron pagar US$ 400.000, incluyendo multas, y devolver el dinero que recibieron por la promoción.

Lohan obtuvo US$ 10.000 para promocionar los tokens Tronix, que ofrece la compañía Tron de Justin Sun.

“Exploré #DeFi y ya me gusta $JST, $SUN en $TRX. Superrápido y una tarifa de 0. Buen trabajo @justinsuntron”, tuiteó Lohan el 11 de febrero de 2021. La SEC señaló que Lohan no reveló que el tuit había sido pago.

Un portavoz de Lohan respondió que la celebridad “fue contactada en marzo de 2022 y desconocía la obligación de informar la publicidad. Ella accedió a pagar una multa para resolver el asunto”.

Del mismo modo, a Paul se le pagaron US$ 25.000 por promocionar a Tronix, sobre la que tuiteó un día después que Lohan.

Entre las otras celebridades que llegaron a un acuerdo por sus cargos están Michele Mason (también conocida como Kendra Lust), Miles Parks McCollum (Lil Yachty), Shaffer Smith (Ne-Yo) y Aliaune Thiam (Akon).

Por incumplir la regla, Lohan acordó pagar US$ 30.000 en multas además de los US $10.000 que obtuvo por la promoción. Paul acordó pagar US$ 75.000 en multas además de los US$ 25.000 que recibió.

Un portavoz de Paul se negó a comentar.

La SEC también anunció que demandó a Sun y a tres de sus empresas por no registrar correctamente los criptovalores, manipular los mercados y no revelar las relaciones con las celebridades que recibieron pagos. También demandó a DeAndre Cortez Way, conocido como Soulja Boy, quien supuestamente era un patrocinador pagado de Tronix y no reveló sus vínculos con la empresa.

No se pudo contactar a un portavoz de Soulja Boy para solicitar comentarios.

“Como se argumenta en la denuncia, Sun y otros utilizaron viejas maniobras para engañar y perjudicar a los inversionistas al ofrecer primero valores sin cumplir con los requisitos de registro y publicidad, y luego manipular el mercado para esos mismos valores”, dijo Gurbir Grewal, director de la División de Aplicación de las leyes de la SEC, en un comunicado. “Al mismo tiempo, Sun pagó a celebridades con millones de seguidores en las redes sociales para promocionar las ofertas no registradas, mientras les ordenaba específicamente que no revelaran su compensación”.