Nueva York (CNN) -- El gobernador de Utah firmó un controvertido proyecto de ley, este jueves, que requerirá que los menores obtengan el consentimiento de un tutor antes de unirse a las plataformas de redes sociales, marcando el paso más agresivo hasta ahora por parte de los legisladores estatales o federales para proteger a los menores de edad en línea.

Como parte del proyecto de ley, llamado Ley de Regulación de Medios Sociales de Utah, las plataformas de medios sociales tendrán que verificar la edad de todos los residentes de Utah, prohibir todos los anuncios para menores e imponer un toque de queda, prohibiendo sus sitios entre las 10:30 p.m. y las 6:30 a.m., para cualquier persona menor de 18 años. El proyecto de ley también requerirá que las plataformas sociales les den a los padres acceso a las cuentas de sus hijos adolescentes.

La legislación, que fue presentada por el senador republicano Michael McKell y aprobada por el gobernador republicano Spencer Cox, entrará en vigencia el 1 de marzo de 2024.

“Cuando se trata de eso, [el proyecto de ley] trata de proteger nuestra niños”, dijo McKell en un comunicado a CNN, citando cómo la depresión, la ansiedad y las ideas suicidas han “aumentado drásticamente” entre los adolescentes en Utah y en todo Estados Unidos junto con el crecimiento de los sitios de redes sociales. “Como legislador y padre, creo que este proyecto de ley es el mejor camino a seguir para evitar que nuestros niños sucumban a los efectos negativos y, a veces, mortales de las redes sociales”.

La legislación llega después de años de que legisladores de EE.UU. pidieran nuevas salvaguardas para proteger a los adolescentes de los contenidos en línea, en medio de preocupaciones sobre las plataformas sociales que conducen a los usuarios más jóvenes a una especie de boca del lobo, que permite nuevas formas de intimidación y acoso y se suman a lo que se ha descrito como una crisis de salud mental adolescente en el país. Sin embargo, hasta la fecha no se ha aprobado ninguna legislación federal.

Utah es el primero de una lista más amplia de estados que han presentado propuestas similares. En Connecticut y Ohio, por ejemplo, los legisladores están trabajando para aprobar una legislación que exigiría que las empresas de redes sociales obtengan el permiso de los padres antes de que los usuarios menores de 16 años puedan unirse.

“Podemos suponer que más métodos como el proyecto de ley de Utah podrían incluirse en los planes de otros estados, especialmente si no se toman medidas a nivel federal”, dijo Michael Inouye, analista de ABI Research. “Eventualmente, si suficientes estados implementan una legislación similar o relacionada, podríamos ver un esfuerzo más concertado a nivel federal para codificar estas [posibles] leyes estatales dispares bajo una política en todo Estados Unidos”.

Los expertos de la industria y las grandes empresas tecnológicas han instado durante mucho tiempo al Gobierno de EE.UU. a introducir regulaciones que podrían ayudar a mantener seguros a los jóvenes usuarios de las redes sociales. Pero incluso antes de la aprobación del proyecto de ley en Utah, algunos habían expresado su preocupación por el impacto de la legislación. Electronic Frontier Foundation (EFF, por sus sglas en inglés), un grupo de derechos digitales, dijo que el conjunto específico de reglas de Utah es "peligroso" cuando se trata de la privacidad del usuario y agregó que el proyecto de ley hará que los datos del usuario sean menos seguros, el acceso a Internet menos privado e infringirá los derechos básicos de los usuarios más jóvenes.

“Las redes sociales brindan un salvavidas para muchos jóvenes, además de la comunidad, la educación y las conversaciones”, dijo Jason Kelley, director de Activismo de la EFF. “Lo usan en parte porque puede ser privado... La ley, que limitaría el acceso a las redes sociales y requeriría el consentimiento de los padres y el control de los menores, dañará incalculablemente la capacidad de los jóvenes para proteger su privacidad y disuadirlos de ejercer sus derechos".

Las preocupaciones entre los jóvenes

Lucy Ivey, una influencer de TikTok, de 18 años, que asiste a la Universidad del Valle de Utah, estuvo de acuerdo y dijo que algunos de sus amigos en la comunidad LGBTQ pueden enfrentar desafíos con el cambio.

“Mi preocupación con este proyecto de ley es que les quitará la privacidad a los adolescentes, y muchos niños no tienen buenas relaciones con sus padres o no tienen un tutor confiable que sería necesario para tener acceso a las redes sociales”, le dijo a CNN. “Pienso en mis amigos LGBTQ; algunos que han tenido dificultades con sus padres debido a su sexualidad o identidad, podrían estar perdiendo un lugar importante donde pueden ser ellos mismos y ser vistos y escuchados”.

Ivey, quien lanzó una publicación llamada Our Era a los 15 años y amplificó su contenido en TikTok, dijo que también le preocupa cómo el proyecto de ley afectará a los creadores de contenido como ella. (Si un tutor legal desaprueba la actividad en línea o la presencia digital de un adolescente, es posible que esas personas deban suspender sus cuentas hasta que tengan 18 años).

“Con una nueva ley como esta, ahora pueden sentirse intimidados y desalentados por los obstáculos legales necesarios para usar las redes sociales por miedo a la autoridad o a sus padres, o por miedo a perder su privacidad en un momento en que los adolescentes están descubriendo quiénes son”, dijo Ivey.

Meta, empresa matriz de Facebook, le dijo a CNN que tiene los mismos objetivos que los padres y los legisladores, pero la compañía dijo que también quiere que los jóvenes tengan experiencias seguras y positivas en línea y que mantengan sus plataformas accesibles. Antigone Davis, directora global de Seguridad de Meta, dijo que la compañía “continuará trabajando en estrecha colaboración con expertos, legisladores y padres en estos importantes temas”.

Representantes de TikTok y Snap no respondieron a una solicitud de comentarios.

Dado que el proyecto de ley no tiene precedentes, no está claro cómo se adaptarán exactamente las empresas de redes sociales. Por ejemplo, la legislación exige que las plataformas desactiven los algoritmos para el "contenido sugerido". Esta directriz en particular puede ayudar a evitar que los adolescentes caigan en bocas del lobo, hacia contenido potencialmente dañino, pero también podría presentar nuevos problemas. Podría significar que la empresa ya no tendría la supervisión y el control sobre el contenido problemático de clasificación inferior que puede aparecer en el feed de un usuario.

Algunas de las pautas del proyecto de ley también pueden ser difíciles de hacer cumplir. Inouye dijo que los menores podrían “robar” identidades, como las de miembros de la familia que no usan las redes sociales, para crear cuentas a las que puedan acceder y usar sin supervisión. Las VPN también podrían complicar la coincidencia de las direcciones IP con los estados de los usuarios, dijo.

Pero incluso si los pasos legislativos de Utah y otros estados resultan ser defectuosos, Inouye dice que “como mínimo estos primeros esfuerzos están llamando la atención sobre estos temas”.