(CNN) -- Los buenos amigos y la buena salud física pueden estar más estrechamente relacionados de lo que se pensaba, según un nuevo estudio.

Según un estudio publicado este lunes en la revista Society for Personality and Social Psychology, los investigadores descubrieron que las experiencias sociales positivas no solo influyen en el nivel de estrés y la capacidad de afrontamiento de una persona, sino también en los indicadores de salud física.

En el estudio se hizo un seguimiento de más de 4.000 personas durante tres semanas, que completaron cada tres días en sus teléfonos inteligentes o smartwatches comprobaciones sobre sus experiencias positivas y negativas con sus relaciones sociales más cercanas, así como evaluaciones de su presión arterial, frecuencia cardíaca, estrés y afrontamiento.

Según el estudio, tener más experiencias positivas en las relaciones sociales se asoció en general con un mejor afrontamiento, un menor estrés y una presión arterial sistólica más baja, o picos de presión arterial en situaciones de estrés.

Pero tener relaciones sociales que rebotan entre lo bueno y lo malo a menudo puede ser poco útil. Cuando hay mucha volatilidad, las experiencias negativas parecen tener mayor impacto en una persona que las positivas, afirmó el autor principal del estudio, Brian Don, de la Universidad de Auckland.

"Tanto las experiencias positivas como las negativas en nuestras relaciones contribuyen a nuestro estrés diario, a nuestro afrontamiento y a nuestra fisiología", afirmó Don en un comunicado. "Además, no sólo importa cómo nos sentimos con nuestras relaciones en general; los altibajos también son importantes".

Los resultados no son sorprendentes, dado que estudios anteriores también han documentado un vínculo entre relaciones sanas y cuerpos más sanos, dijo la Dra. Kathleen Mullan Harris, profesora de sociología en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Harris no participó en el estudio.

Pero ver cómo las amistades afectan aspectos específicos de la salud física sí se suma a la comprensión científica de la conexión, dijo.

La investigación, que se llevó a cabo desde 2019 hasta finales de 2021, también puede ofrecer una visión de los impactos de la pandemia de covid-19, que puso a prueba las relaciones sociales para muchas personas, dijo Don.

"Dado que la pandemia de covid-19 ha creado una tensión, turbulencia y variabilidad considerables en las relaciones de las personas, puede alterar indirectamente el estrés, el afrontamiento y la fisiología en la vida cotidiana, todo lo cual tiene importantes implicaciones para el bienestar físico", añadió.

¿Las buenas amistades mejoran la salud?

Es importante recordar que el estudio no puede demostrar que las buenas relaciones provoquen una mejor salud, dijo Don.

Pero sí demuestra que la salud física y las relaciones sociales suelen estar entrelazadas, dijo.

Y la asociación también puede funcionar en sentido contrario, según Harris.

"Las personas que gozan de mejor salud suelen tener mejores relaciones con la gente, porque no están de mal humor, no son gruñones, no tienen dolores, no tienen preocupaciones", afirmó.

Don espera que futuros estudios amplíen las áreas investigadas.

"Sería útil examinar otros estados fisiológicos, como las respuestas neuroendocrinas o del sistema nervioso simpático como resultados de las experiencias diarias positivas y negativas en las relaciones, que podrían revelar diferentes patrones de asociación", dijo.

Establecer mejores relaciones

Si al oír la importancia de unas buenas relaciones sociales te lamentas de no tener suficientes, no estás solo, dijo Adam Smiley Poswolsky, experto en pertenencia al lugar de trabajo y autor de "Friendship in the Age of Loneliness" (La amistad en la era de la soledad).

Es posible que muchas personas se sientan solas y deseen establecer vínculos más estrechos, pero la perspectiva de hacer nuevas amistades –o reforzar las existentes– puede resultar desalentadora, afirma Poswolsky.

"Es intimidante pensar en la amistad en la edad adulta, y a menudo el agobio nos impide siquiera intentarlo", afirma.

¿Su sugerencia? Empezar poco a poco. Envía un mensaje de texto a un amigo con el que hace tiempo que no hablas, comprométete a conocer a una persona nueva al mes, organiza una cena o apúntate a una clase.

"Si sólo haces una cosa, haz una lista de cinco personas de tu vida que te importen y llama por teléfono a una de ellas", añade Poswolsky. "Las amistades más notables suelen empezar con pequeños momentos de conexión".

Recuerda que probablemente no formes una conexión fuerte de la noche a la mañana, añadió.

Las investigaciones demuestran que se necesitan 90 horas de tiempo juntos para considerar a alguien un amigo y más de 200 horas para considerarlo un amigo íntimo con el que se tiene una conexión emocional, dijo.

"En nuestro ajetreado mundo, necesitamos apuntar nuestra amistad en el calendario y comprometernos con actividades recurrentes", dijo Poswolsky.

Pero los estudios también revelan que no se trata sólo de tener relaciones: la calidad importa.

Puede que no exista una única definición de una buena amistad, pero la mayoría de las relaciones sólidas comparten algunas cualidades similares, afirmó.

Tienden a dar prioridad a la risa, la alegría, el entusiasmo, la valentía, la vulnerabilidad, la afirmación y la falta de juicio, dijo Poswolsky. Y las buenas amistades suelen consistir en dos personas que se ayudan mutuamente a ser mejores versiones de sí mismas, añadió.

"Incluso cuando –especialmente cuando– su amigo está luchando o pasando por algo duro", dijo Poswolsky. "Sabes que alguien es un verdadero amigo cuando te cubre las espaldas cuando estás enfermo, cuando pierdes tu trabajo, cuando cometes un error, cuando estás pasando por una ruptura, cuando estás estresado, cuando estás triste".