Por qué los expertos temen que TikTok agrave la crisis de salud mental entre los adolescentes

Nueva York (CNN) -- Jermone Yankey dice que cuando estaba en la universidad se pasaba la noche en vela, no estudiando ni saliendo de fiesta, sino navegando por TikTok hasta el amanecer.



"Me di cuenta de que no me esforzaba en mi propia vida, sino que intentaba vivir a través de lo que veía", explica Yankey, de 23 años. Perdió horas de sueño, sus notas flaquearon y perdió el contacto con sus amigos y consigo mismo.

En 2021 borró la aplicación. El impacto positivo, dice, fue obvio. "Es genial poder volver a dormir a partir de medianoche", dice. "Es genial poder madrugar y ser más productivo cuando hay sol".

En los últimos meses, TikTok se ha enfrentado a una creciente presión por parte de legisladores estatales y federales por sus vínculos con China a través de su empresa matriz, ByteDance. Pero algunos legisladores e investigadores también han estado analizando el impacto que la aplicación de video de formato corto puede tener en sus usuarios más jóvenes.

El representante republicano Mike Gallagher, presidente entrante de un nuevo comité selecto de la Cámara de Representantes sobre China, calificó recientemente a TikTok de "fentanilo digital" por su presunto "impacto corrosivo del uso constante de las redes sociales, especialmente en los hombres y mujeres jóvenes aquí en Estados Unidos". El fiscal general de Indiana presentó dos demandas contra TikTok el mes pasado, una de ellas alegando que la plataforma atrae a los niños afirmando falsamente que es amigable para usuarios de entre 13 y 17 años. Y un estudio de una organización sin fines de lucro afirmaba que TikTok puede mostrar a los adolescentes contenidos potencialmente nocivos relacionados con el suicidio y los trastornos alimentarios a los pocos minutos de crear una cuenta.

TikTok no es ni mucho menos la única plataforma social analizada por legisladores y expertos en salud mental por su impacto en los adolescentes. Altos ejecutivos de varias empresas, incluida TikTok, han sido interrogados en el Congreso sobre este asunto. Y esta semana, las Escuelas Públicas de Seattle demandaron a empresas de medios sociales como Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat y YouTube alegando que las plataformas han estado "causando una crisis de salud mental juvenil", lo que dificulta que el sistema escolar "cumpla su misión educativa".

Pero la psicóloga Dra. Jean Twenge dijo que el algoritmo de TikTok en particular es "muy sofisticado" y "muy pegajoso", lo que mantiene a los adolescentes enganchados a la plataforma durante más tiempo. TikTok tiene más de mil millones de usuarios en todo el mundo. Esos usuarios pasaron una media de hora y media al día en la aplicación el año pasado, más que en cualquier otra plataforma de redes sociales, según la plataforma de análisis digital SensorTower.

"Muchos adolescentes describen la experiencia de entrar en TikTok con la intención de pasar 15 minutos y luego pasar dos horas o más. Esto es problemático porque cuanto más tiempo pasa un adolescente en las redes sociales, más probabilidades tiene de estar deprimido. Y esto es especialmente cierto en los casos extremos", afirma Twenge.

Esto puede agravar el aumento a largo plazo de los problemas de salud mental, en parte alimentados por la tecnología. Los psicólogos afirman que a medida que los teléfonos inteligentes y las redes sociales crecían en torno a 2012, también lo hacía la tasa de depresión entre los adolescentes. Entre 2004 y 2019, la tasa de depresión adolescente casi se duplicó, según la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias. Y para las adolescentes es peor. En 2019, una de cada cuatro chicas estadounidenses había sufrido depresión clínica, según Twenge.

TikTok dijo que tiene herramientas para ayudar a los usuarios a establecer límites para el tiempo que pasan en la aplicación cada día. TikTok también continúa desplegando otras salvaguardas para sus usuarios, incluyendo formas de filtrar videos con contenido para una audiencia madura o "potencialmente problemáticos" y más controles parentales.

"Uno de nuestros compromisos más importantes es apoyar la seguridad y el bienestar de los adolescentes, y reconocemos que este trabajo nunca termina. Seguimos centrándonos en sólidas protecciones de seguridad para nuestra comunidad, al tiempo que empoderamos a los padres con controles adicionales para la cuenta de sus hijos adolescentes a través de TikTok Family Pairing", dijo TikTok en un comunicado a CNN.

La compañía dijo que entre abril y junio de 2022 eliminó de la aplicación el 93,4% de los videos sobre autolesiones y suicidio antes de que fueran vistos. Pero los adolescentes dicen que no son los videos más atroces los que los mantienen enganchados. Es el contenido programado para ellos en la sección "Para ti" de la aplicación.

"Está muy adaptado a ti", dice Angelica Faustino, una estudiante de segundo año de 18 años de la Universidad de Buffalo, que dice pasar de 3 a 4 horas al día en TikTok.

"Hay mucho chequeo corporal en TikTok, mucha gente que muestra cosas de sí misma que quizá son inalcanzables. Lo ves suficientes veces como para pensar ‘yo debería ser así’", dice Faustino.

Sin embargo, a pesar de todas las preocupaciones, hay indicios de que TikTok y otras redes sociales también pueden tener un impacto positivo en los usuarios más jóvenes.

La mayoría de los adolescentes afirman que las redes sociales pueden ser un espacio de conexión y creatividad, según Pew Research. Ocho de cada 10 adolescentes de entre 13 y 17 años afirman que las redes sociales los hacen sentirse más conectados con lo que ocurre en la vida de sus amigos y el 71% dice que las redes sociales son un lugar donde pueden ser creativos, según Pew.

Y algunos miembros de la Generación Z, la generación que se ha criado en TikTok, han encontrado oportunidades únicas en la plataforma.

Hannah Williams pasa su tiempo en TikTok dirigiendo su negocio, Salary Transparent Street. Entrevista a estadounidenses corrientes sobre el salario que ganan en sus trabajos, proporcionando transparencia salarial a sus casi 1 millón de seguidores.

"Dejé mi trabajo en mayo de 2022 para dedicarme a tiempo completo a mi página de redes sociales en TikTok porque vi una gran oportunidad de hacer algo con mi carrera", explica Williams, de 26 años.

"Creo que es interesante que podamos intentar usar las redes sociales para realmente impactar en el mundo para bien", dijo, "y espero que eso sea lo que ocurra".