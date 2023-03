Pesimismo entre votantes republicanos sobre el futuro de EE.UU. 1:20

(CNN) -- El Partido Republicano en 2024 se está moviendo hacia una repetición de su debate de política exterior más importante en una primaria presidencial. Solo que esta vez, los resultados pueden revertirse.

La lucha por la nominación presidencial del Partido Republicano en 1952 resultó ser un punto de inflexión en la historia del partido, cuando Dwight Eisenhower, un defensor del internacionalismo y la alianza con Europa para contener a la Unión Soviética, derrotó al senador Robert Taft, un escéptico de las alianzas internacionales que quería cambiar el enfoque de Estados Unidos de defender a Europa hacia confrontar a la China comunista.

Ahora se está abriendo una división similar dentro del Partido Republicano. En un eco distante de Taft, el expresidente Donald Trump y el gobernador de Florida Ron DeSantis, los dos principales candidatos de la carrera han declarado que defender a Ucrania contra Rusia no es un "interés vital" estadounidense y "distrae" (como dijo DeSantis) del desafío más importante de enfrentar a China. Otros posibles candidatos para 2024, como el exvicepresidente Mike Pence y la exembajadora ante la ONU Nikki Haley, se acercan más a defender la posición de Eisenhower de que Estados Unidos debe permanecer firme en proteger a Europa contra la agresión rusa, e insistir en que abandonar a Ucrania envalentonaría a China y a otros potenciales adversarios de Estados Unidos.

Después de la histórica victoria de Eisenhower sobre Taft en 1952, todos los candidatos republicanos a la presidencia durante las siguientes seis décadas (una lista que se extendía desde Richard Nixon a través de Ronald Reagan hasta George W. Bush, John McCain y Mitt Romney) se identificaron más con el internacionalismo que con el ala del partido aislacionista.

Pero Donald Trump rompió esa racha cuando ganó la nominación en 2016 detrás de un mensaje de nacionalismo económico brusco y escepticismo de alianzas internacionales. Ahora, el Partido Republicano parece encaminado a una pelea por la nominación en 2024, lo que puede demostrar que el ascenso de Trump ha cambiado de forma duradera el equilibrio de poder del partido en política exterior y ha puesto fin a la larga era de internacionalismo republicano que comenzó con la victoria de Eisenhower.

El hecho de que DeSantis revelara sus puntos de vista sobre Ucrania en una declaración al presentador de Fox News Tucker Carlson, un feroz oponente del compromiso estadounidense con los aliados, subrayó la determinación del gobernador de cortejar a la base de Trump con sus comentarios provocativos. Después de varios días de intensas críticas por parte de los internacionalistas republicanos, DeSantis se retractó la semana pasada de su descripción de la guerra como una “disputa territorial” y llamó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, “un criminal de guerra”, un lenguaje mucho más duro que el que ha usado Trump. Pero DeSantis, en su entrevista con el periodista británico Piers Morgan para otro medio de Fox, también reiteró su escepticismo sobre el apoyo abierto de Estados Unidos a Ucrania. “Simplemente no creo que sea un interés suficiente para que aumentemos nuestra participación”, dijo el gobernador.

Incluso con sus declaraciones calificativas la semana pasada, la postura escéptica de DeSantis hacia Ucrania muestra la atracción magnética que Trump ha ejercido sobre su partido, alejándolo de la tradición de Eisenhower.

Un cambio de enfoque

“El trumpismo es la tendencia dominante en la política exterior republicana y es aislacionista, unilateralista, amoral”, dijo Richard Haass, presidente del Consejo de Relaciones Exteriores y exdirector de planificación de políticas en el Departamento de Estado bajo la presidencia de George W. Bush. El "enfoque institucional tradicional del mundo [que era]... el enfoque republicano dominante desde la Segunda Guerra Mundial... claramente se ha eclipsado por ahora", dijo Haass, quien también ocupó cargos de política exterior en las administraciones de Ronald Reagan y George HW Bush.

Ivo Daalder, presidente del Consejo de Asuntos Globales de Chicago y exrepresentante permanente de Estados Unidos ante la OTAN bajo Barack Obama, está de acuerdo. El hecho de que los dos principales candidatos republicanos para 2024 expresen un amplio escepticismo sobre la participación de Estados Unidos en el extranjero, dijo, plantea la posibilidad de que los “internacionalistas republicanos no solo hayan perdido en 2016 y 2020”, cuando Trump encabezó la candidatura republicana, “sino que han perdido la fiesta para siempre”.

Las elecciones presidenciales de 1952, por el contrario, fueron el momento en que los internacionalistas republicanos parecieron ganar el partido para siempre. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el partido se había dividido estrechamente entre un ala internacionalista decidida a contrarrestar a Adolfo Hitler y al Japón imperial y una facción aislacionista que se resistía a enredarse en la confrontación cada vez más intensa con el fascismo, especialmente en Europa. La división fue tanto ideológica como geográfica, y enfrentó a los republicanos internacionalistas de la costa este generalmente más moderados (muchos de ellos vinculados a The Wall Street y las finanzas internacionales) contra fuerzas aislacionistas más conservadoras centradas en los pueblos pequeños y las pequeñas empresas del Medio Oeste y el Lejano Oeste.

El ataque sorpresa de Japón que desencadenó la entrada de EE.UU. en la Segunda Guerra Mundial acabó con la viabilidad política de una postura puramente aislacionista.

“Después de Pearl Harbor, no había forma de ser un aislacionista estricto y una [figura] política nacional”, dijo Joyce Mao, profesora asociada de historia en Middlebury College y autora del libro “Asia First”, que relata los debates y política republicana de política exterior de esa época.

Después de la Segunda Guerra Mundial, los internacionalistas republicanos se unieron a los presidentes demócratas Franklin Roosevelt y Harry Truman para construir las instituciones internacionales destinadas a prevenir otra guerra global: las Naciones Unidas, el Plan Marshall para reconstruir económicamente Europa y la Organización del Tratado del Atlántico Norte para defender militarmente de la Unión Soviética. Eisenhower, que había organizado la invasión aliada de Europa el Día D de 1944, estaba firmemente en ese bando y, de hecho, regresó a Europa en enero de 1951 para servir como primer comandante supremo de la OTAN.

Pero Robert Taft lideró un bloque de republicanos del Congreso de la “vieja guardia” que permanecieron mucho más escépticos sobre los compromisos europeos. Taft, un senador de Ohio e hijo del ex presidente republicano William Howard Taft, generalmente se había opuesto a la ayuda estadounidense a Europa antes de Pearl Harbor e incluso después de la guerra presionó para reducir el Plan Marshall y votó en contra de la creación de la OTAN. Al igual que muchos de los republicanos que inicialmente se resistieron a involucrarse en la Segunda Guerra Mundial, señaló Mao, Robert Taft en el período de posguerra trató de separarse tanto de ese pasado aislacionista como de las prioridades contemporáneas de los internacionalistas republicanos como Eisenhower al abogar por una política exterior de "Asia Primero" que cambiaría los recursos y el énfasis de la defensa de Europa a la confrontación de los comunistas que habían tomado el control de China.

“Eisenhower fue visto por Taft y sus colegas como demasiado moderado”, dijo Mao. “Su enfoque europeo fue considerado por ese ala conservadora del partido demasiado similar a los demócratas liberales. Si este iba a ser un momento para que el conservadurismo se reafirmara no solo contra el liberalismo sino también contra los moderados del Partido Republicano, China proporcionó un tablón ideal” para hacerlo.

El liderazgo global estadounidense

Todas estas tensiones culminaron en la histórica batalla por la nominación presidencial del Partido Republicano en 1952. Taft, el líder republicano del Senado, era un apasionado favorito de los conservadores. Eisenhower, todavía en Europa como comandante supremo de la OTAN, era en muchos aspectos un candidato reacio. Pero como Stephen Ambrose mostró en su biografía clásica, Eisenhower se sintió obligado a huir en gran parte por temor a que Taft sacara a EE.UU. de la OTAN, al mismo tiempo que se arriesgaba a una guerra catastrófica en China. (Eisenhower también estaba profundamente desencantado con el liderazgo de Truman). Eisenhower renunció a su cargo en la OTAN, regresó a EE.UU., movilizó suficiente apoyo del ala internacionalista del Partido Republicano para vencer a Taft en la convención republicana de 1952 y luego ganó decisivamente la presidencia ese noviembre. “Eisenhower se convirtió en presidente precisamente porque no confiaba en esta versión de aislacionismo en Taft”, dijo Peter Feaver, un politólogo de la Universidad de Duke que se desempeñó como asesor principal de planificación estratégica en el Consejo de Seguridad Nacional bajo la presidencia de George W. Bush.

Tanto como candidato a las elecciones generales y como presidente, Eisenhower trató de minimizar sus conflictos públicos con la “vieja guardia” de su partido. Pero inequívocamente dirigió al partido (ya la nación) hacia la aceptación del liderazgo global estadounidense dentro de un sólido sistema internacional de alianzas. Con solo una variación modesta, esa se convirtió en la ideología de política exterior dominante del Partido Republicano durante los siguientes 60 años bajo los presidentes Richard Nixon, Gerald Ford, Ronald Reagan y George HW Bush. Más tarde en ese período, George W. Bush ofreció un énfasis diferente al enfatizar la acción estadounidense unilateral sobre la coordinación con los aliados, pero incluso enfatizó la necesidad de que Estados Unidos permaneciera comprometido con el mundo. “Es una racha bastante ininterrumpida”, dijo Geoffrey Kabaservice, autor de “Rule and Ruin”, una historia de las luchas entre conservadores y moderados del Partido Republicano.

El regreso del proteccionismo con Trump y el enfoque de DeSantis

El aislacionismo tipo Taft, junto con la oposición nativista a la inmigración y la oposición proteccionista al libre comercio, resurgió por primera vez como una fuerza importante en el Partido Republicano con las campañas presidenciales de largo alcance del comentarista conservador Patrick J. Buchanan en 1992 y 1996. Dos décadas más tarde, Trump revivió ese mismo triunvirato de aislacionismo, proteccionismo y nativismo, lo que los académicos a veces llaman “nacionalismo defensivo”, en su campaña ganadora para la candidatura republicana de 2016.

Aunque algunos internacionalistas republicanos tradicionales esperaban que Trump en el cargo pudiera moderar esos impulsos, como presidente tomó todos esos caminos, chocando repetidamente con aliados tradicionales. Ahora, la elección de DeSantis de hacerse eco de Trump en la devaluación de Ucrania, luego de los llamados de tantos conservadores de la Cámara para reducir el compromiso de Estados Unidos allí, está desinflando otra esperanza del asediado ala internacionalista del Partido Republicano: que el ascenso de Trump representó un desvío temporal y que el partido debería volver a su tradicional apoyo al compromiso internacional una vez que dejó el cargo.

“El trumpismo debe tomarse en serio”, como una fuerza a largo plazo en el pensamiento republicano sobre el mundo, dijo Haass. El centro de gravedad de la política exterior en el Partido Republicano, agregó, se ha movido hacia “una relación estadounidense mucho más restringida o mínima con el mundo, [sin] mucho interés en contribuir a las respuestas globales a desafíos como el cambio climático o las pandemias”.

Incluso antes de que DeSantis hiciera sus comentarios en la entrevista con Morgan, Feaver creía que el gobernador de Florida estaba tratando de encontrar una posición sobre Ucrania en algún lugar entre el escepticismo absoluto de Trump y el apoyo sin reservas de los senadores Lindsey Graham de Carolina del Sur y Mitch McConnell de Kentucky. Pero, dijo Feaver, al incluir un lenguaje tan incendiario como “disputa territorial” en sus comentarios iniciales, DeSantis demostró los riesgos de seguir tal estrategia de “triangulación”.

“La triangulación es un juego arriesgado porque si te saltas el lenguaje, puedes comprometerte en una campaña con una línea que no tiene sentido cuando estás gobernando”, dijo Feaver. “Este es uno de los problemas más difíciles para los recién llegados y los retadores cuando hacen campaña para presidente. Al dar líneas de aplausos que funcionan para los segmentos reducidos de facciones ideológicamente endurecidas que están tratando de ganar las primarias, pueden encerrarse en posiciones políticas que no son sólidas cuando realmente ganan”.

Como ejemplo, dijo Feaver que la insistencia de DeSantis de que EE. UU. debería cambiar más la atención de contrarrestar a Rusia a contener a China, un argumento que repitió con Morgan, era ilógico porque “abandonar a Ucrania ayuda al aliado más importante de China, Rusia”. Haley hizo un caso similar en su reciente artículo de The Wall Street Journal criticando a DeSantis (aunque no por su nombre) por sus comentarios a Carlson. “Es ingenuo pensar que podemos contrarrestar a China ignorando a Rusia”, escribió Haley.

Daalder señala otra falla lógica en los argumentos actualizados de “Asia Primero” de DeSantis y Trump. “Si EE.UU. abandonara a sus aliados en Europa... nuestros aliados en Asia preguntarán: '¿Qué quiere decir que no van a hacer lo mismo con respecto a China?'”, dijo Daalder. “Al demostrar su voluntad de hacer frente a Rusia, también está fortaleciendo la visión de que en Asia, cuando se trata de eso, estaremos allí para ayudarlos”.

Lo que dicen las encuestas sobre la política exterior de EE.UU.

Pero las encuestas no dejan dudas de que ambas vertientes de la posición moderna de Robert Taft (que EE. UU. debería reducir su compromiso con las alianzas internacionales centradas en Europa y endurecer su resistencia a China) tienen una base sustancial de apoyo en la coalición republicana contemporánea. En una encuesta de Gallup publicada a principios de este mes, por un margen desequilibrado de 76% a 12%, los votantes republicanos tenían más probabilidades de identificar a China que a Rusia como el principal adversario de Estados Unidos en el mundo. (Más demócratas eligieron a Rusia que a China). Las encuestas también han encontrado una disminución constante en el apoyo republicano a la ayuda de EE.UU. a Ucrania: las encuestas de este año tanto del Centro de Investigación Pew como de la Universidad de Quinnipiac encontraron que la proporción de votantes republicanos que creen que EE. UU. está haciendo demasiado ahora es igual al porcentaje combinado que piensa está haciendo muy poco o la cantidad correcta. (Quinnipiac encontró que la gran mayoría de los demócratas e independientes aún creen que EE. UU. está haciendo lo correcto o no lo suficiente).

La última encuesta anual del Consejo de Asuntos Globales de Chicago también rastrea una retirada más amplia del mundo entre los votantes republicanos. En esa encuesta, realizada en noviembre pasado, la proporción de republicanos que dijeron que EE. UU. debería asumir un papel activo en los asuntos mundiales cayó al 55%, el nivel más bajo jamás registrado en la encuesta. Subrayando esa erosión, una ligera mayoría de republicanos en la encuesta dijo que los costos de un papel internacional activo de Estados Unidos ahora superan los beneficios.

Las opiniones en el Partido Republicano acerca de si EE.UU. debería hacer más o menos en Ucrania no varían mucho según la educación o la edad, encontró la encuesta del Pew Center. Pero, en general, estas encuestas muestran que el alejamiento del liderazgo mundial es más poderoso entre dos grupos distintos de republicanos: los más jóvenes y los que carecen de títulos universitarios. Si bien tres quintas partes sólidas de los republicanos con un título universitario en la encuesta del Consejo de Chicago dijeron que los beneficios del liderazgo estadounidense superan los costos, por ejemplo, la mayoría de los republicanos no universitarios no estuvo de acuerdo. Los republicanos más jóvenes también eran mucho más propensos que los mayores de 60 años a decir que los costos superan los beneficios.

Probablemente no sea una coincidencia que esos dos grupos (los republicanos sin un título universitario y los más jóvenes) se hayan registrado consistentemente como los partidarios más fuertes de Trump en las primeras encuestas sobre la carrera de 2024.

Trump está indicando que en un segundo mandato probablemente impulsará aún más en una dirección aislacionista y proteccionista. John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Trump, ha dicho que creía que el expresidente estuvo cerca de retirar a Estados Unidos de la OTAN y probablemente lo haría si fuera elegido para un segundo mandato. Trump ciertamente insinuó esa posibilidad en un video de campaña reciente en el que declaró: “tenemos que terminar el proceso que comenzamos bajo mi administración de reevaluar fundamentalmente el propósito y la misión de la OTAN”. Trump también dijo que impondría un plan de cuatro años “para eliminar gradualmente todas las importaciones chinas de bienes esenciales, desde productos electrónicos hasta acero y productos farmacéuticos”. Eso sería un cambio desgarrador en la economía global.

De todas estas maneras, Trump promete cumplir la visión de Robert Taft de hace siete décadas y borrar la victoria duradera de Eisenhower al establecer la dirección del Partido Republicano. DeSantis no parece haber decidido subirse por completo a ese tren de Trump, pero tampoco se está tirando en las vías para detenerlo. Con estos dos hombres muy por delante de cualquier rival potencial, parece muy probable que el Partido Republicano en 2024 continúe alejándose de la cooperación internacional al estilo de Eisenhower hacia un compuesto volátil de aislacionismo y unilateralismo. Y eso podría generar una enorme turbulencia en todo el mundo.

El primer mandato de Trump, como señaló Daalder, fue una época caótica para el orden internacional y las alianzas tradicionales de Estados Unidos. Pero "si un líder aislacionista es elegido presidente en 2024", agregó Daalder, "todavía no hemos visto nada".