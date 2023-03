(CNN) -- El mismo sistema de tormentas que trajo tanta lluvia y nieve al oeste de Estados Unidos se está desplazando hacia el este e intensificando, lo que supone un posible brote de tiempo severo que podría afectar a casi 70 millones de personas desde el valle del Mississippi hasta los valles de Ohio y Tennessee este viernes.

"Parece estar desarrollándose un escenario preocupante", advirtió el Centro de Predicción de Tormentas. "Se esperan rachas intensas y dañinas, y varios tornados (algunos fuertes y de largo recorrido)".

Este patrón meteorológico será similar a los que hemos visto repetidamente en los últimos meses, cuando un evento atmosférico fluvial o un sistema de tormentas que impacta en el oeste se intensifica a medida que se desplaza hacia el este, dando lugar a un brote de tiempo severo a través de la sección media del país.

Hay una pequeña probabilidad de tormentas este jueves en las Llanuras, incluyendo Oklahoma City, Tulsa, Sioux Falls y Topeka. También podríamos ver vientos con rachas, granizo y la posibilidad de un tornado aislado.

Sin embargo, la amenaza severa aumenta este viernes.

A regional outbreak of severe thunderstorms is forecast Friday, March 31. The most intense storms, capable of damaging gusts , a few tornadoes (some strong & long-tracked), & large hail are expected from the Mid-MS Valley to the Mid-South. More details: https://t.co/QMmU4tBZDt . pic.twitter.com/m3SGTxSF8S

El centro de tormentas ha colocado un nivel 4 de 5 de "riesgo moderado" de tiempo severo para casi 4 millones de personas en dos áreas separadas a lo largo del río Mississippi: Para partes del noreste de Arkansas, el Bootheel de Misuri y el oeste de Tennessee, incluido Memphis, y para partes del este de Iowa y el noroeste de Illinois.

Lugares como Cedar Rapids, Davenport y Iowa City están incluidos en la amenaza de tiempo severo.

"Las cosas todavía se ven bastante volátiles en nuestra región para el viernes", dijo la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Quad Cities, Iowa. "Se prevé que los movimientos de las tormentas superen los 80 km/h, dados los fuertes campos de viento, por lo que la gente debería planificar con antelación los refugios en caso de que se produzcan fenómenos meteorológicos severos, ¡ya que estas tormentas se moverán rápidamente!".

SPC has upgraded much of the area to a Moderate (level 4 out of 5) risk for severe storms for Friday from 2 to 8 PM. Damaging winds to 70 MPH, tornadoes, and large hail will all be possible. The storms will be moving at 50+ MPH, so you will have little time to seek shelter! pic.twitter.com/cv50egSMYt

— NWS Quad Cities (@NWSQuadCities) March 30, 2023