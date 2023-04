Tabla de impuestos del IRS 2023: ¿cómo calcular cuánto tengo que pagar según ingresos y estado civil?

¿Qué es el impuesto al regalo en EE.UU. y cómo impacta? 5:13

(CNN Español) -- La temporada de impuestos 2023 (en la que se declaran impuestos de 2022) comenzó el lunes 23 de enero y los contribuyentes tienen hasta el martes 18 de abril para presentar su declaración de impuestos.

Si vives en el extranjero, la fecha regular es el 15 de abril, pero tienes una extensión automática de dos meses (15 de junio).

Si fuiste víctima de las tormentas en California, Alabama o Georgia, puedes aplicar a un alivio tributario para extender la fecha al 15 de mayo.

Pero ¿quién debe de presentar impuestos de 2022?

De acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), si eres un ciudadano estadounidense o un extranjero residente debes presentar una declaración de impuestos según tu ingreso bruto, estado civil, edad y si eres dependiente o no.

publicidad

Lo primero que debes definir es tu estado civil, ya que esto puede hacer una gran diferencia en la cantidad de impuestos que deberás pagar y también puede determinar si eres elegible a ciertas deducciones y créditos. IRS ofrece estas opciones de estado civil para efectos de la declaración de impuestos: soltero, cabeza de familia, casado que presenta en conjunto, casado que presenta por separado o como viudo.

Si para efectos de tu declaración más de un estado civil se ajusta a tu situación "elige el que te proporcione el impuesto más bajo", indica el IRS.

Lo siguiente es determinar cuál es tu ingreso anual bruto, que son todos los ingresos que recibiste en 2022 en forma de dinero, bienes, propiedades y servicios que no están exentos de impuestos, según define el IRS. En el caso de que estés casado o vivas con tu pareja en un estado de propiedad comunitaria —son nueve estados entre los cuales está Arizona, California, Nevada y Texas—, la mitad de cualquier ingreso comunitario definido por la ley puede considerarse tuyo.

Esta tabla de requisitos de presentación de impuestos 2022 aplica para la mayoría de los contribuyentes:

Si tienes dudas sobre si debes o no que presentar tu declaración de impuestos de 2022 puedes realizar este cuestionario del IRS. Sin embargo, únicamente está disponible en inglés.

¿Cuánto tengo que pagar?

El sistema tributario de Estados Unidos se pagan porcentajes diferentes de impuestos según la cantidad de ingresos tributables —definidos por el IRS como "cualquier ingreso que esté sujeto a impuestos federales sobre el ingreso, sea derivado del trabajo o no"— y son siete en total para el año fiscal 2021: 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% y 37%.

En pocas palabras: entre más ganas más tienes que pagar.

Esta tabla refleja cuánto porcentaje de impuestos deberás pagar según el estado civil de tu declaración de impuestos y tus ingresos tributables en 2022:

Deducciones estándar y detalladas

De acuerdo con la ley tributaria federal es posible deducir algunos gastos personales de tu ingreso sujeto a impuestos, lo que puede reducir la cantidad de impuestos a pagar o aumentar la cantidad de tu reembolso.

Según el IRS, existen dos maneras de reclamar deducciones, ya sea detallándolas en la declaración de impuestos federal o al utilizar una deducción estándar. Normalmente un contribuyente detalla las deducciones si el total de estas es mayor que la deducción estándar de tu estado civil.

Por su parte, la deducción estándar es una cantidad específica que puedes deducir para reducir la cantidad te tus ingresos que están sujetos a impuestos. Esta cantidad se ajusta cada año debido a la inflación y varía según el estado civil del contribuyente, edad, y si es invidente o no.

El IRS estableció que:

"La deducción estándar para los contribuyentes casados que presentan en conjunto aumenta a US$ 27.700 para el año tributario 2023, US$ 1.800 más del año anterior. Para los contribuyentes solteros y las personas casadas que presentan una declaración por separado, la deducción estándar aumenta a US$ 13.850 en 2023, US$ 900 más, y para el estado civil tributario de jefe de familia, la deducción estándar será de US$ 20.800 para el año tributario 2023, US$ 1.400 más que la cantidad para el año tributario 2022".

En resumen, la deducción estándar para el año fiscal 2023 según el estado civil es:

Solteros y personas casadas que presentan una declaración por separado: US$ 13.850

Casados que presentan en conjunto: US$ 27.700

Jefe de familia: US$ 20.800

No eres elegible a utilizar la deducción estándar si eres:

Una persona casada que presenta una declaración como casado con presentación por separado, cuyo cónyuge detalla las deducciones

Una persona que presenta una declaración por un periodo de menos de 12 meses debido a un cambio en tu método anual de contabilidad.

Una persona que era extranjero no residente o extranjero con doble clasificación de extranjero durante el año. Aplican excepciones.

El IRS ofrece un cuestionario en línea para determinar la cantidad de tu deducción estándar. Sin embargo, únicamente está disponible en inglés.

Recibe tu reembolso más rápido

A la mayoría de los declarantes de impuestos normalmente se les debe un reembolso.

Los funcionarios del Tesoro señalan que es probable que el IRS te entregue tu reembolso dentro de los 21 días posteriores a la recepción, que es el tiempo de respuesta típico, pero solo si completas tu declaración de manera precisa y completa, la presentas electrónicamente y optas por recibir tu reembolso mediante depósito directo.

Para recibir tu reembolso como depósito directo deberás proporcionar tu número de cuenta y el número de ruta (conocido como routing number) a tu preparador de impuestos o ingresar estos datos al software de preparación de impuestos de tu preferencia. Después, puedes verificar el estado de tu reembolso en el sitio del IRS.

Jeanne Sahadi, de CNN, colaboró a este reporte.