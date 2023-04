Nueva York toma medidas de seguridad extrema por visita de Trump 2:15

(CNN) -- Cuando Donald Trump ingrese a un tribunal de Nueva York el martes, se enfrentará a un juez experimentado que no es ajeno a la órbita del expresidente.

El juez interino de la Corte Suprema de Nueva York, Juan Merchan, condenó a prisión a Allen Weisselberg, un hombre de confianza cercano a Trump, presidió el juicio por fraude fiscal de la Organización Trump y supervisó el caso de fraude criminal del exasesor Steve Bannon.

Pero la histórica lectura de cargos de Trump el martes quizás sea el caso más destacado de Merchan hasta la fecha, incluso después de una larga carrera en la corte de primera instancia a nivel estatal.

Merchan ha sido descrito por los observadores como un juez "duro", pero justo, sin importar quién esté delante de él.

Esto es lo que debes saber.

publicidad

“Un hombre de palabra”

Es probable que la lectura de cargos de Trump sea un espectáculo con una demostración de aplicación de la ley y con el expresidente avivando las llamas en las redes sociales con sus puntos de vista sobre Merchan y su acusación.

Pero en el juzgado, Merchan no tolera las interrupciones o los retrasos, le dijeron a CNN los abogados que comparecieron ante él, y se sabe que mantiene el control de su sala del tribunal incluso cuando sus casos llaman mucho la atención.

“El juez Merchan fue eficiente, práctico y escuchó atentamente lo que tenía que decir”, dijo por correo electrónico Nicholas Gravante, el abogado que representó a Weisselberg en su declaración de culpabilidad.

“Fue claro al señalar sus inclinaciones judiciales, lo que me ayudó enormemente a brindarle al Sr. Weisselberg asesoramiento legal informado. El juez Merchan siempre estuvo bien preparado, era accesible y, lo que es más importante en el caso de Weisselberg, era un hombre de palabra. Me trató a mí y a mis colegas con el máximo respeto, tanto en audiencia pública como a puerta cerrada”.

Karen Friedman Agnifilo, una abogada de práctica privada que anteriormente trabajó como asistente principal del fiscal de distrito en la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan, supervisando los casos que presidía Merchan, extendió ese sentimiento.

“[Merchan] no permite que los fiscales o los acusados creen algún problema en su sala del tribunal. Él no permite que ocurra un circo mediático o cualquier otro tipo de circo. No creo que Donald Trump lo ataque y lo amenace será un buen augurio para él en la sala del tribunal”, dijo Agnifilo.

“El juez es el tipo de juez que lo ignorará y no se lo reprochará a Donald Trump. Él no es vengativo de ninguna manera como esa”.

¿Fortalece o debilita el pleito con la justicia a Trump? 4:12

“Duro” pero “compasivo”

Merchan mostró algo de su lado duro cuando Weisselberg fue sentenciado, y le dijo al antiguo socio de Trump que si no le hubiera prometido una sentencia de cinco meses, le habría dictado una sentencia “mucho mayor” después de haber escuchado las pruebas en el juicio.

Cuando presidió el caso de fraude criminal de Bannon, Merchan reprendió al nuevo equipo de abogados del exasistente de Trump por retrasar el caso cuando pidieron más tiempo para revisar nuevas pruebas.

Además de los casos de Trump, Merchan también presidió otros casos de alto perfil, incluido el juicio de la "señora madre del fútbol", en el que fijó una fianza de US$ 2 millones para la madre de Anna Gristina, quien fue acusada de administrar un negocio de US$ 2.000 la hora por un servicio de acompañamiento para personas ricas, informó Bloomberg News.

Merchan también dictó una sentencia de 25 años a cadena perpetua a un hombre senegalés que violó y asesinó a su novia.

El abogado de Trump, Timothy Parlatore, dijo durante una entrevista el viernes en CNN que Merchan “no fue fácil” con él cuando procesó un caso ante él, pero señaló también de que el juez probablemente será justo.

“He juzgado un caso frente a él antes. Él podría ser duro. No creo que necesariamente será algo que vaya a cambiar su capacidad para evaluar los hechos y la ley en este caso”, dijo Parlatore.

Merchan, sin embargo, también es reconocido por sus pares por haber ayudado a crear el Tribunal de Salud Mental de Manhattan, que a menudo preside y donde se ha ganado una reputación por sus fallos "compasivos" que dan a los acusados una segunda oportunidad.

“Vi a un colega mío intentar un caso de tiroteo en el que le dispararon a alguien, por lo que puede asumir esos delitos violentos muy graves y luego cambiar”, dijo Brendan Tracy, un abogado defensor penal que anteriormente se desempeñó como asistente del fiscal de distrito en Manhattan.

“Tal vez alguien que fue un ladrón en serie y luego fue acusado de hurto mayor y está en un tribunal de tratamiento de salud mental porque tenía problemas de salud mental, pudo manejar la amplia gama de casos y hacerlo de manera justa”, agregó Tracy.

No obstante, Earl Ward, abogado litigante y presidente de la organización sin fines de lucro de defensa pública The Bronx Defenders, dijo que al haber visto a Merchan presidir casos en el Tribunal de Salud Mental, el juez a menudo se puso del lado de los fiscales.

“Es justo y sus fallos son consistentes con la ley, pero si se trata de una decisión difícil, su reputación es que aterriza del lado de la fiscalía”, dijo Ward.

¿Quién es el fiscal federal Alvin Bragg? 1:09

Carrera temprana

Merchan inició su carrera en 1994 cuando comenzó como asistente del fiscal de distrito en la división de juicios en la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan. Varios años después, pasó a la oficina del fiscal general del estado, donde trabajó en casos en Long Island.

En 2006, el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, entonces republicano, nombró a Merchan para el Tribunal de Familia en el Bronx, y el gobernador demócrata David Paterson lo nombró para el Tribunal de Reclamaciones del Estado de Nueva York en 2009, el mismo año en que comenzó a desempeñarse como juez interino de la Corte Suprema de Nueva York.

Nacido en Bogotá, Colombia, Merchan emigró a Estados Unidos a la edad de 6 años y creció en el barrio neoyorquino de Jackson Heights, Queens, según un perfil del juez del New York Times. Fue el primero de su familia en ir a la universidad.

Merchan inicialmente estudió negocios en Baruch College en Nueva York antes de abandonar la escuela para ir a trabajar y regresar varios años después para terminar su educación y poder obtener su título de abogado, informó el Times.

Con el tiempo recibió su título de abogado de la Universidad de Hofstra.

Kara Scannell y Lauren del Valle de CNN contribuyeron a este informe.