Después de 26 años de búsqueda, entregan los restos de una joven reclutada por las FARC

Cartas de familiares de desaparecidos en Colombia 1:35

(CNN Español) -- La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas de Colombia (UBPD) informó este miércoles que, a través de un grupo de trabajo territorial en el municipio de Villavicencio, entregó a sus familiares los restos de Ruby Pardo.

Pardo fue reclutada por las ahora disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) en 1989, en una zona rural del departamento del Meta, cuando tenía 15 años. El reporte de la UBPD señala que, un año después, su hermana Yolanda Pardo también fue reclutada.

Con base en la historia familiar, Ruby Pardo desapareció 8 años después de ser reclutada, cuando era combatiente de la guerrilla y en el marco del conflicto armado. En esa época, la familia Pardo Morales fue desplazada de su finca por amenazas relacionadas con el conflicto. Desde la desaparición de Ruby Pardo, la búsqueda la lideró su hermana, quien tras el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC se acoge a ese proceso.

En noviembre de 2021, la UBPD reportó una acción humanitaria en el cementerio municipal de San Juanito, Meta, en la que recuperó un cuerpo; y posterior al proceso de identificación del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se confirmó la identidad.

Desde marzo de 2022 el equipo de la UBPD empezó a buscar a la familia de Pardo, que al ser contactada brindó las muestras de ADN que dieron con la confirmación.

publicidad

Finalmente, dice la entidad, en marzo de 2023 la familia recibió e inhumó dignamente los restos.

“La labor de la Unidad de Búsqueda ha sido muy importante para mí porque me dio oxígeno. Me quitó un peso de encima que yo tenía de no saber nada sobre el paradero de mi hermana, por eso estoy muy agradecida con la entidad, porque me ha dado vida y ganas de salir adelante. Ya tengo a mi hermana, ya la puedo visitar y le puedo llevar un ramo de flores azules que tanto le gustaban”, dijo Yolanda Pardo, según cita el comunicado.

El Plan Regional de Búsqueda del Meta agrupa 26 municipios en las subregiones de Alto y Medio Ariari, Capital y Piedemonte, Centro Oriente, Duda Guayabero y Puerto Gaitán. A la fecha, recoge un universo de 7.110 personas dadas por desaparecidas solo en ese departamento. La UBPD asegura que ha entregado 32 cuerpos a sus familias, como parte del plan regional.

En general, las tareas del UBPD y entes similares se centran en personas desaparecidas forzadamente, secuestradas, reclutadas, integrantes de la fuerza pública o grupos armados al margen de la ley que desaparecieron durante las hostilidades y de quienes no se conoce su paradero.