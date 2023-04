Aumentan los precios de las visas para viajar a EE.UU.: cuánto suben y cuándo entra en vigor

¿Cuándo aumentarán las tarifas de las visas a EE.UU.? 0:51

(CNN Español) -- Luego de 10 años, el Departamento de Estado de EE.UU. publicó las nuevas tarifas para las solicitudes de visas para no inmigrantes.

La agencia estatal anunció que se aplicarán nuevas tarifas en las solicitudes de visas para no inmigrantes, comprendidas por motivos de turismo, negocios, estudios, trabajo temporal o comercio. Si bien la resolución fue publicada en el Registro Federal el 28 de marzo, los mismos entrarán en vigor el 30 de mayo.

Dependiendo de las características de la solicitud, los visados para no inmigrantes se pueden dividir en dos grupos: los que están basados en solicitudes y los que no.

Qué tipo de visas aumentarán su precio

El Departamento de Estado publicó un comunicado en el cual detalla el incremento de los precios. Las visas que deberán tramitar los visitantes por negocios o turismo clasificada como B1/B2, incrementará de US$ 160 a US$ 185.

Asimismo, la tarifa para visas de no inmigrantes solicitadas para realizar trabajos de forma temporal aumentarán de US$ 190 a US$ 205. Las mismas corresponden a las categorías: H, L, O, P, Q y R.

Por su parte, las visas requeridas a la hora de establecer relaciones comerciales en Estados Unidos también registraron un aumento de tarifa. Las tarifas para comerciantes por tratado comercial (E1), inversionistas por tratado comercial (E2), y solicitantes por tratado en una ocupación especial (E3) incrementarán de US$ 205 a US$ 315.

¿A qué se debe el aumento?

El documento publicado justificó el aumento en los precios de los trámites relacionados a las visas de no inmigrantes y explicó que las tarifas se establecieron en función del costo real que implica proporcionar el servicio.

En este sentido, también destacó que las tarifas para las visas para no inmigrantes que no están basadas en peticiones se actualizaron por última vez en 2012, mientras que para otras categorías fueron modificadas en 2014.

Además, la agencia estatal manifestó su compromiso a la hora de “facilitar los viajes legítimos a los Estados Unidos, tanto para los viajeros inmigrantes como los no inmigrantes”.

Cómo tramitar una visa de no inmigrante desde Argentina

El organismo que se encarga de proporcionar los servicios de visado con motivos vacacionales, laborales, de orden ejecutivo u otro propósito temporal es la sección Consular de la Embajada de Estados Unidos en Argentina. Para iniciar el trámite se deberá concertar una cita y coordinar la presentación de la documentación correspondiente.