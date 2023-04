Legisladores republicanos dicen que Washington es el problema, no la solución a la violencia armada 1:36

(CNN) -- Otro tiroteo masivo y un nuevo golpe al derecho al aborto en todo el país dejó a los republicanos enfrentando preguntas agudas sobre dos de los temas más emotivos que dominan la política estadounidense.

Pero el Partido Republicano no tuvo casi nada que decir, lo que refleja la forma en que está encerrado en posiciones que animan a sus votantes de base más fervientes pero que corren el riesgo de alejarlo de gran parte del público.

Un fallo controvertido de un juez conservador en Texas que podría detener el uso de una popular droga abortiva en todo el país, y otro tiroteo, esta vez en Kentucky, provocaron indignación entre los demócratas y llamaron proteger el derecho al aborto y a fortalecer las medidas de seguridad de las armas.

La mayoría de los republicanos permanecieron en silencio sobre los dos temas en los que han logrado sus objetivos políticos y normativos, pero que amenazan la viabilidad a largo plazo del partido.

Después del tiroteo en el centro de Louisville este lunes, senadores republicanos de Kentucky expresaron sus condolencias pero no ofrecieron soluciones sobre cómo se podría haber evitado la tragedia, que mató a cinco personas e hirió a otras ocho. El hombre armado usó un rifle en el ataque luego de ser notificado de su inminente despido de un trabajo en un banco, dijo un agente de la ley.

“Enviamos nuestras oraciones a las víctimas, sus familias y la ciudad de Louisville mientras esperamos más información”, escribió el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, en un tuit que también elogió a los socorristas. Y el senador Rand Paul tuiteó que él y su esposa estaban “orando por todos los involucrados en el tiroteo mortal”, y agregó que “nuestros corazones se rompen por las familias de quienes perdieron la vida”.

Los demócratas también ofrecieron sus condolencias, pero también tuvieron una respuesta más práctica. El presidente Joe Biden pidió el tipo de reforma de seguridad de armas que es imposible con los republicanos que controlan la Cámara de Representantes y sin los demócratas con más escaños en el Senado. “Demasiados estadounidenses están pagando el precio de la inacción con sus vidas. ¿Cuándo actuarán los republicanos en el Congreso para proteger a nuestras comunidades?”, preguntó Biden en un tuit.

El representante demócrata Morgan McGarvey, quien representa a Louisville en el Congreso, pidió acción para abordar la violencia armada. “Agradecemos los pensamientos y las oraciones por los que perdimos, los heridos y sus seres queridos y familias, pero hoy sirve como un claro recordatorio de que debemos abordar la violencia armada a nivel nacional”, dijo el congresista.

Así fue cómo los republicanos construyeron una base de poder sobre las armas y la política del aborto

Durante las últimas décadas, los republicanos han utilizado de manera experta los derechos de porte de armas y han presionado para anular el derecho constitucional a interrumpir un embarazo para energizar a sus votantes más leales. Y en cada tema, en un sentido puramente político, es difícil argumentar que no han acumulado victorias considerables.

Hay más armas que nunca en Estados Unidos. Los republicanos de todo el país están liderando esfuerzos para reducir drásticamente la regulación de armas de fuego y ampliar la capacidad de los ciudadanos para portar armas. A pesar de una serie de masacres en escuelas, clubes nocturnos, lugares de culto y, este lunes, en un banco, el Partido Republicano ha cerrado todos los intentos significativos en el Congreso para dificultar la compra de armas, incluidos los rifles de asalto utilizados en tiroteos recientes. Un esfuerzo bipartidista para persuadir a los estados de que adopten leyes de bandera roja, que podrían ayudar a las autoridades a confiscar armas de personas que se cree que representan un riesgo, fue aprobada por el Congreso el año pasado. Pero su éxito fue aún más notable debido a la escasez de otras leyes federales en décadas anteriores.

Sobre el aborto, mientras tanto, la campaña conservadora de 50 años para anular el fallo Roe v. Wade se ubica como una de las victorias más impresionantes para un movimiento político a largo plazo en la historia. Alcanzó su cúspide con la revocación de Roe v. Wade por parte de la Corte Suprema el año pasado.

Sin embargo, es posible que estas famosas victorias impliquen un riesgo significativo para el partido.

La representante republicana de Carolina del Sur, Nancy Mace, se llama a sí misma “pro-vida”, pero también advierte que las leyes estatales respaldadas por el Partido Republicano que no brindan excepciones por violación, incesto o la salud de la madre, alienan a grandes y vitales sectores del electorado de EE.UU. Mace fue una de las republicanas que respondió públicamente al fallo sobre drogas abortivas del juez de Texas Matthew Kacsmaryk la semana pasada, que los grupos demócratas han aprovechado para renovar las afirmaciones de que los republicanos quieren una prohibición nacional del aborto.

“Nos estamos equivocando en este tema”, dijo Mace en “CNN This Morning” este lunes. “Tenemos que mostrar compasión por las mujeres, especialmente por las mujeres que han sido violadas. Tenemos que mostrar compasión por el tema del aborto porque, en general, la mayoría de los estadounidenses no están con nosotros en este tema”. La congresista pidió a la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) que ignore el fallo del juez, alineándola con demócratas progresistas como la representante de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez.

Una de las razones por las que los republicanos han tenido éxito en endurecer las restricciones al aborto y relajar las leyes sobre el control de armas ha sido que sus votantes han aceptado estos dos temas. Son decisivos para muchos activistas y, como resultado, los candidatos han dado forma a sus plataformas. Los demócratas, sin embargo, tradicionalmente han tenido menos éxito en animar a sus principales partidarios en ambos. El nivel de intensidad dispar entre los partidos fue un factor en la secuencia de eventos que condujo a una nueva mayoría conservadora en la Corte Suprema que anuló a Roe vs. Wade. Durante años, los demócratas trataron con cuidado el tema de las armas, cautelosos de alienar a los votantes conservadores más moderados o blandos.

Nuevas campañas demócratas agresivas a favor del control de armas y el aborto

Pero hay señales de que esto podría estar cambiando. El aborto fue un gran motivador para los votantes demócratas en las elecciones intermedias del año pasado y el fallo de la Corte Suprema claramente paralizó a los candidatos republicanos en varias contiendas claves. En Wisconsin, que volvió a una ley anterior a la Guerra Civil que prohibía casi todos los abortos una vez que se anuló Roe v. Wade, el tema fue fundamental para la victoria de un candidato liberal en la carrera por la Corte Suprema estatal de la semana pasada, que cambió a la mayoría conservadora.

La furia liberal por la falta de promulgación de nuevas leyes sobre armas avivó una tormenta política en Tennessee la semana pasada. Los republicanos expulsaron a dos legisladores demócratas negros de la Cámara de Representantes del estado por liderar una protesta por la reforma de armas dentro de la cámara después de un tiroteo masivo en una escuela de Nashville la semana anterior que mató a seis personas, incluidos tres niños de nueve años. Esto resaltó una creciente frustración entre los demócratas por su impotencia ante los interminables tiroteos masivos. (Uno de los legisladores, Justin Jones, prestó juramento de regreso a la cámara este lunes de manera interina después de que el Consejo Metropolitano de Nashville votó para nombrarlo).

A pesar de este terreno político cambiante, hay pocas señales de que los principales líderes republicanos estén dispuestos para cambiar la táctica del partido sobre las armas o el aborto. O que tienen el espacio político para hacerlo. Aunque tiene sentido que los republicanos atraigan a una audiencia más general para evitar alienar a votantes suburbanos, moderados y femeninos cruciales, la vehemencia de sus principales partidarios hace que esto sea imposible. Es una dinámica similar a la que muchos agentes del poder del Partido Republicano han enfrentado durante mucho tiempo con Donald Trump. El expresidente sigue siendo tan popular entre los votantes de base que sus críticos republicanos arriesgan sus carreras oponiéndose públicamente a él. Y, sin embargo, ha sido durante mucho tiempo un lastre entre los votantes de las elecciones generales, como lo demuestra el desempeño del Partido Republicano en 2020 y 2022.

Lo que dicen las encuestas sobre el papel de los republicanos

El fracaso del partido para alinearse con la mayoría de los estadounidenses sobre el aborto y sobre algunos aspectos de la seguridad de las armas puede no ser sostenible. Las encuestas muestran que muchos votantes, incluidos los estadounidenses más jóvenes, se están alejando del partido debido a sus posiciones.

En una encuesta juvenil de Harvard publicada la semana pasada, que se completó antes del tiroteo en Nashville, el 63% de los jóvenes de 18 a 29 años dijeron que las leyes de armas deberían ser más estrictas, el 22% dijo que deberían mantenerse como están, y el 13% que deberían ser menos estrictas. Los jóvenes estadounidenses generalmente están en la misma página que el público en general. En octubre de 2022, el 57% de todos los estadounidenses dijo que las leyes que cubrían la venta de armas de fuego deberían ser más estrictas, el 32% dijo que las leyes deberían mantenerse como estaban y el 10% dijo que las leyes deberían ser menos estrictas, según una encuesta de Gallup de octubre de 2022.

Sobre el aborto, solo el 26% de los estadounidenses está a favor de leyes que prohíban el uso o la recepción por correo de medicamentos aprobados por la FDA para un aborto con medicamentos, mientras que el 72% se opone a tales leyes, según un informe del PRRI que analizó las encuestas sobre el tema durante el último año. Mientras que el 50% de los protestantes evangélicos blancos están a favor de que sea ilegal usar o recibir esos medicamentos, menos de la mitad de cualquier otro grupo racial, de género, educativo o de edad está de acuerdo.

En una encuesta de Gallup en enero, el 46% de los estadounidenses dijeron que no estaban satisfechos con las políticas de aborto de EE.UU. y que preferirían ver leyes de aborto menos estrictas. Eso es un récord en la tendencia de 23 años de la empresa, por encima del 30% en enero de 2022 y solo el 17% en 2021.

Dadas estas cifras y los resultados de las elecciones recientes, no es sorprendente que algunos republicanos que no cortejan activamente a la base elijan por no hablar largo y tendido sobre las armas y el aborto. Y esos datos también pueden ayudar a explicar el giro cada vez más antidemocrático del Partido Republicano en su intento por aferrarse al poder, ya sea en un esfuerzo por expulsar a los legisladores de Tennessee por perturbar el decoro con sus protestas contra las armas o por la insistencia de Trump de que ganó unas elecciones que en realidad perdió.