(CNN Español) -- El gobierno de Perú envió una comunicación diplomática a todos los miembros de la Alianza del Pacífico y pidió realizar consultas con el objetivo de llevar a cabo el traspaso de la presidencia pro tempore del organismo, que debía efectuarse en enero de 2023.

Actualmente, la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico la ejerce México, cuyo presidente, Andrés Manuel López Obrador, se ha negado a entregarla dado que no reconoce al gobierno de Perú, liderado por la presidenta Dina Boluarte, que asumió el gobierno tras la destitución de Pedro Castillo luego de que este intentara disolver el Congreso de manera inconstitucional.

En este sentido, el 17 de febrero, López Obrador afirmó en conferencia de prensa que consideraba "espurio" al gobierno de Boluarte y puso en manos de los miembros del Grupo de Río la decisión acerca de a qué país le corresponde liderar la Alianza del Pacífico.

Por su parte, el documento diplomático emitido este martes por el gobierno de Boluarte expresa que "el incumplimiento de una obligación internacional por parte de un Estado, como es rehusarse a traspasar la Presidencia Pro Tempore de la Alianza del Pacífico, acarrearía responsabilidad internacional para dicho Estado”.

Asimismo, el comunicado pide que México, Colombia, Chile y Perú realicen todos los esfuerzos para poder efectuar el traspaso de la presidencia de forma efectiva. Entre esos esfuerzos, destaca la realización de las consultas que sean necesarias.

CNN ha pedido comentarios a las cancillerías de todos los miembros de la Alianza del Pacífico. Chile respondió que, por el momento, no tiene novedades que comunicar. Perú, por su lado, reiteró que no renunciará al organismo y que intenta mantener viva la Alianza. Colombia y México no han respondido aún.

Omar Astorga, Cristopher Ulloa y Fernando Ramos colaboraron con este informe.