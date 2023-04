Un auto de Fórmula 1 de Schumacher está a la venta 0:36

(CNN) -- Los aficionados a los autos podrán poner sus manos en un raro Lancia B24 Spider America el mes que viene, cuando salga a subasta una impresionante flota de 230 autos clásicos descubierta en almacenes y una iglesia abandonada de los Países Bajos.



Según los organizadores de la subasta, el tesoro de vehículos clásicos, valorado en millones de euros, pertenecía a Ad Palmen, un empresario de Dordrecht, Países Bajos, de 82 años, que empezó a coleccionarlos hace 40 años.

Debido a sus problemas de salud, Palmen ya no podía conservar los vehículos, que fueron adquiridos recientemente por Gallery Aaldering, un concesionario de automóviles dirigido por Nico y Nick Aaldering, por una cantidad no revelada.

La "Colección Palmen Barnfind" se subastará en los Países Bajos el 19 de mayo en una subasta organizada por Gallery Aaldering y Classic Car Auctions.

"Esta colección de hallazgos es realmente una oportunidad única para que los entusiastas y coleccionistas de autos de todo el mundo amplíen su colección", afirman Nico y Nick Aaldering en un comunicado de prensa.

"Estamos muy contentos de poder subastar estos autos a través de Classic Car Auctions y esperamos ver cuánto interés hay en esta maravillosa colección".

publicidad

Carlo Te Lintelo, responsable de marketing de Gallery Aaderling, declaró este viernes a CNN que el tesoro de Palmen, que incluye un Mercedes 300 S descapotable blanco, un Ferrari 365 azul y un modesto Alfa Romeo Spider, era un secreto muy bien guardado hasta que el año pasado se declaró un incendio en su almacén más grande. La rápida intervención de los bomberos evitó que los autos se incendiaran.

Se cree que Palmen siente un profundo aprecio por los autos, más que afición por marcas concretas. Muchos de los modelos, como Maserati, Jaguar, Aston Martin, BMW y Facel Vegas, están en perfecto estado, según Te Lintelo.

"Estos autos están en muy buen estado y son inmensamente diversos. Lo que se ve a menudo es que la gente se centra en una marca cuando colecciona autos como Mercedes Benz, Jaguar o BMW. El Sr. Palmen no coleccionaba solo coches caros o exclusivos, compraba todo lo que le parecía bonito", dijo Te Lintelo.

Y añadió: "Esta colección incluye autos muy especiales. Como el Lancia B24 Spider America. Para que se haga una idea, solo ese auto se venderá entre 600.000 y 700.000 euros (entre US$ 660.000 y US$ 770.000). Son muy raros, solo se fabricaron un par de ellos. Si están en perfecto estado, pueden venderse por hasta 1 millón de euros (US$ 1,1 millones)".

“Los autos eran su vida”

Según Te Lintelo, quedan muchas preguntas sin respuesta sobre la colección porque Palmen está demasiado enfermo para contar su historia.

"Tenemos cientos de preguntas sobre por qué empezó a coleccionar", dijo Te Lintelo. "Hay mucho misterio en torno a los autos porque él no puede responder. [Es] muy triste".

Pero hay algo que Te Lintelo cree que es cierto: los autos eran la pasión de Palmen.

"Vivía en el depósito y no de forma lujosa. Los autos eran su vida", dijo. "Queremos respetar su legado. Esto era toda su vida". Gallery Aaldering trajo los autos, pero elegimos poner su nombre a la colección para honrarle".