(CNN) -- Un hombre de Florida que cumplió tres décadas tras las rejas por un asesinato que dice que no cometió debe regresar a prisión este lunes después de pasar los últimos dos años construyendo una vida fuera de esos muros.

Desde su liberación condicional en 2021 en medio de apelaciones, Crosley Green, de 65 años, ha trabajado en una instalación de injertos de máquinas, asistido a la iglesia y pasado tiempo con sus nietos. Incluso se enamoró.

“He estado con este hombre durante dos años”, dijo su prometida Kathy Spikes a CNN. “No poder tener una llamada telefónica a las 5 en punto para decir: ‘Estoy en casa’, para que yo diga: ‘Qué quieres para cenar’, eso es lo que me preocupa”.

Su regreso a prisión se produce unas dos semanas después de que el juez federal de distrito Roy Dalton dictaminara que debe entregarse a las autoridades antes del 17 de abril para reanudar su cadena perpetua.

A Green se le permitió salir de prisión con libertad condicional en 2021, unos tres años después de que un tribunal federal en Orlando anulara su condena. El estado de Florida apeló esa decisión y ganó el año pasado, y se restableció la condena de Green. Dalton permitió que Green permaneciera libre mientras agotaba sus opciones legales. El equipo legal de Green presentó una petición a la Corte Suprema de Estados Unidos, pero a fines de febrero la corte se negó a escuchar su caso.

“No puedo estar enojado con nadie”, dijo Green a CNN. “No quiero que nadie más se enoje con nadie. La ira no te llevará a ninguna parte. No va a hacer (nada) más que hacerte daño. Estoy feliz. No estoy feliz de volver. Tengo a mi futura esposa, tengo a mis amigos que vinieron aquí conmigo. Tengo mi familia".

Green fue condenado por la muerte a tiros en 1989 de Charles Flynn, de 21 años. Green, quien es negro, fue sentenciado a muerte por un jurado compuesto exclusivamente por blancos, luego volvió a ser sentenciado a cadena perpetua en 2009 debido a un tecnicismo relacionado con la fase de sentencia de su juicio.

En 2018, el juez Dalton dictaminó que los fiscales retuvieron indebidamente evidencia de que la policía en un momento sospechaba que alguien más era el atacante. Pero a finales del año pasado, la Corte de Apelaciones del 11º Circuito no estuvo de acuerdo y restableció la condena de Green, al decir que la evidencia oculta no era importante para el caso.

Las únicas opciones de Green para permanecer fuera de prisión ahora son el indulto o la libertad condicional, según su equipo legal.

“Creemos que es un candidato destacado para la libertad condicional”, dijo la abogada de Green, Jeane Thomas. “Ha demostrado que en los últimos dos años ha estado bajo libertad supervisada. Ha sido una persona increíblemente exitosa en el exterior con su trabajo, su iglesia y su familia”.

Thomas señaló que clemencia no es lo mismo que exoneración. Ella dice que es solo un mecanismo a través del cual el estado decide que alguien cumplió suficiente tiempo tras las rejas para ser liberado.

Desde su liberación, Green usa un monitor de tobillo y ha sido “un ciudadano modelo”, según Thomas.

“Durante 15 años, hemos creído de todo corazón, al 100 por ciento, en la inocencia de nuestro cliente”, dijo Thomas. “Como abogados, tenemos que creer que el sistema de justicia lo hará bien. Vamos a seguir luchando. Esta es una grave injusticia. Y creemos que eventualmente lo haremos bien”.

A pesar del último fallo, Green se mantiene optimista en su lucha por demostrar su inocencia. En una declaración compartida por sus abogados con CNN, dijo: “Para mí, es solo otra parte de lo que estoy pasando ahora para obtener mi libertad. Eso es todo lo que es".

Además, atribuyó su perseverancia a su fe en comentarios a CNN.

“Si todos pueden creer en sí mismos de la misma manera que yo creo en mí mismo, con el Señor, entonces pueden entender y decir las cosas que puedo decir al no permitir que nada se interponga entre ustedes y su fe”, dijo.

Eliott C. McLaughlin contribuyó a este reporte