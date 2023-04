Rechaza premio de fotografía por imagen creada por inteligencia artificial 1:01

(CNN) –– Un artista alemán rechazó el premio de un prestigioso concurso internacional de fotografía tras revelar que la obra que presentó había sido generada por inteligencia artificial.

Boris Eldagsen, quien está radicado en Berlín, ganó la categoría abierta creativa del Sony World Photography Award de este año con su obra "Pseudomnesia: The Electrician".

La inquietante imagen en blanco y negro muestra a dos mujeres de diferentes generaciones, donde la mayor parece aferrarse a la más joven.

Los organizadores del concurso afirmaron que sabían que había algo de inteligencia artifical involucrada, pero señalaron que hubo un intento "deliberado" por engañarlos.

Eldagsen dijo que esperaba que sus acciones abrieran la conversación en torno a este asunto y llevaran a "concursos separados para imágenes generadas por IA".

En su sitio web, Eldagsen admitió haber sido "travieso" al intentar comenzar un debate sobre las imágenes generadas por inteligencia artificial.

"Gracias por seleccionar mi imagen y hacer de este un momento histórico, pues es la primera imagen generada por inteligencia artificial que gana en un prestigioso concurso internacional de FOTOGRAFÍA. ¿Cuántos de ustedes sabían o sospechaban que había sido generada por IA? Hay algo en todo esto que no me encaja, ¿verdad?".

Y continuó: "Las imágenes de inteligencia artificial y la fotografía no deberían competir entre sí en un premio como este. Son ámbitos diferentes. La inteligencia artifical no es fotografía. Por lo tanto, no aceptaré el premio".

Dijo que participó "como un travieso" para averiguar si los concursos "están preparados para que se presenten imágenes de IA. Y no lo están".

No se trata de ganar

Eldagsen le dijo a CNN este martes: "Esto demuestra que, en este momento, al mundo de la fotografía lo ha tomado por sorpresa este desarrollo que sutilmente puede crear imágenes que se parecen a la fotografía, pero con el que no necesitas tener las habilidades y la experiencia de los fotógrafos."

Afirmó que la inteligencia artificial ha hecho que muchos fotógrafos se sientan "amenazados y temerosos de perder su trabajo, cosa que ocurrirá".

Eldagsen también dijo que su intención no era crear problemas, sino abrir una conversación importante.

"No se trataba de ganar nada", comentó. "Sólo estaba haciendo una prueba para ver si eran conscientes... como un hacker que vulnera un sistema no para explotarlo, sino para ver si hay puntos débiles".

En otras declaraciones en su sitio web, explicó que había informado a los organizadores sobre el uso de la inteliegncia artificial.

Los organizadores afirmaron que en 2023 se había registrado el mayor número de obras presentadas en los 16 años de historia de los premios. En los concursos de este año se presentaron más de 415.000 imágenes, de las cuales más de 180.000 optaban a las categorías profesionales.

En cada categoría se eligieron tres finalistas, y entre cinco y siete preseleccionados. Fotógrafos de más de 30 países tomaron las imágenes que van desde una fábrica de cemento abandonada en China hasta un mercado de pescado en Somalia.

Declaraciones "engañosas"

La Organización Mundial de Fotografía afirmó a CNN que Eldagsen admitió en marzo haber usado inteligencia artificial para crear la imagen con la que ganó el concurso.

"La categoría creativa del concurso abierto permite diversos enfoques experimentales de la creación de imágenes, desde cianotipos y rayogramas hasta prácticas digitales de vanguardia", explicaron los organizadores.

"Tras nuestra correspondencia con Boris y las garantías que nos ofreció, consideramos que su obra cumplía los criterios de esta categoría y apoyamos su participación.

Además, estábamos deseando entablar un debate más profundo sobre este tema y acogimos con satisfacción el deseo de Boris de dialogar preparando preguntas para una sesión de preguntas y respuestas dedicada a él en nuestro sitio web".

"Dado que [Eldagsen] ha decidido renunciar a su premio, hemos suspendido nuestras actividades con él y, de acuerdo con sus deseos, le hemos retirado del concurso. Dadas sus acciones y su posterior declaración en la que señalaba sus intentos deliberados de engañarnos y, por tanto, de invalidar las garantías que nos había ofrecido, creemos que ya no podemos entablar con él un diálogo significativo y constructivo".