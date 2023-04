Comprarán parte de Silicon Valley Bank 1:11

(CNN)-- SVB Financial Group, la empresa propietaria del colapsado Silicon Valley Bank, anunció que dos de sus altos ejecutivos dejaron sus cargos.

Gregory Becker, ex CEO de la compañía, y Daniel Beck, ex CFO de SVB, dejaron la empresa a principios de esta semana, dijo la compañía de servicios financieros en una presentación regulatoria.

Beck presentó su renuncia el martes y Becker renunció como miembro del consejo y como CEO el miércoles. La empresa solicitó que Becker permaneciera como consultor corporativo "en función de las necesidades", sin cobrar a SVB por sus servicios.

El Silicon Valley Bank se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras el mes pasado y nombró a la empresa de asesoría empresarial Alvarez & Marsal para que le ayudara en su reestructuración.

Nicholas Grossi, de A&M, fue nombrado director financiero interino de SVB el jueves.

La empresa no nombró a un CEO interino, pero dijo que Grossi dirigiría efectivamente la empresa, con la tarea de darle la vuelta. También indicó que pospondría indefinidamente su junta anual, que estaba prevista para el 27 de abril.

Silicon Valley Bank, el banco regional que colapsó en marzo y desencadenó una crisis bancaria mundial, no se incluyó en la declaración de quiebra.

En el momento de su quiebra, SVB Financial declaró que tenía US$ 3.300 millones en deuda no garantizada y US$ 3.700 millones en acciones que podrían desaparecer en la reestructuración.