Trump enfrenta otro juicio este martes por agresión sexual y difamación 2:50

(CNN) -- El juicio civil por supuesta agresión y difamación de la columnista E. Jean Carroll contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump tiene programado para comenzar este martes.

Carroll alega que Trump la violó y la manoseó a la fuerza en el probador de una tienda por departamentos de lujo de Manhattan a mediados de la década de 1990. Trump niega los cargos y ha dicho de Carroll que “no es mi tipo”.

A diferencia de su dramática aparición en la corte del estado de Nueva York, a principios de este mes, es poco probable que Trump comparezca en la corte federal de Manhattan, dijeron sus abogados, a menos que lo llamen a testificar en el caso de Carroll u opte por tomar el estrado por su cuenta para su defensa. Debido a que es un caso civil, no está obligado a comparecer.

La selección del jurado comienza este martes y se espera que el juicio dure hasta dos semanas.

Trump no está siendo procesado penalmente por las acusaciones de violación de Carroll. Carroll no especificó una cantidad de dinero en su demanda civil presentada en la corte federal de Manhattan, pero busca pago por daños monetarios y una retractación de una declaración de octubre de 2022 que Trump hizo sobre ella en las redes sociales.

publicidad

Esto es lo que debes saber:

¿Cómo será la selección del jurado?

Casi cuatro años después de que Carroll hizo públicas las acusaciones por primera vez en 2019, se espera que se forme un jurado. Se espera que el juez de distrito federal Lewis Kaplan seleccione un grupo de alrededor de 100 posibles miembros del jurado.

Los abogados le han pedido al juez que interrogue al jurado sobre temas como sus posibles prejuicios y su conocimiento de Carroll, Trump y los asuntos legales pendientes que enfrenta Trump en casos no relacionados como su reciente acusación en el tribunal penal del condado de Nueva York.

El jurado permanecerá anónimo para el público y los abogados, dictaminó el juez. La decisión estuvo influenciada en parte por las amenazas de Trump al juez de la Corte Suprema estatal que supervisa su caso penal en Nueva York.

Los abogados de Carroll y Trump podrían dar declaraciones de apertura al final de este martes.

Video relacionado: Acusan a Trump de presunta agresión sexual 2:56

¿Por qué Carroll está demandando a Trump?

Carroll presentó la demanda en noviembre pasado bajo la Ley de Sobrevivientes Adultos de Nueva York de 2022, que abrió una ventana retrospectiva para acusaciones de agresión sexual como la de Carroll con plazos de prescripción vencidos hace mucho tiempo.

La excolumnista de Elle presentó su historia por primera vez en junio de 2019 al publicar un extracto de su libro "Para qué necesitamos a los hombres" en la revista New York Magazine, antes del lanzamiento del libro.

“Y, aunque se supone que no debo decirlo, lo haré. Esta mujer no es mi tipo”, escribió Trump en Truth Social.

“Mientras tanto, y para que conste, E. Jean Carroll no está diciendo la verdad, es una mujer con la que no tuve nada que ver, no conocí y no tendría ningún interés en conocerla si alguna vez tuviera la oportunidad. Ahora todo lo que tengo que hacer es pasar por más años de tonterías legales para limpiar mi nombre de los ataques falsos de ella y su abogado contra mí. ¡Esto solo le puede pasar a 'Trump'!”.

La demanda argumenta que la negación de las acusaciones de Carroll es difamatoria y le causó daños emocionales, de reputación y profesionales.

La descripción de Carroll de la supuesta violación

El relato de Carroll de la supuesta violación después de encontrarse con Trump en Bergdorf Goodman, en el otoño de 1995 o la primavera de 1996, se detalla en la demanda.

Recordó haberle dicho a Trump que en ese momento ella tenía 52 años. Ambos están ahora en sus 70 años.

Ella le ayudó a Trump a hacer compras para “una niña” cuando él la reconoció saliendo de la tienda, dice Carroll.

“¡Oye, tú eres la señora de los consejos!”, le dijo a ella, según la demanda. "¡Oye, eres ese magnate de los bienes raíces!", le respondió.

Trump entonces empezó lo que comenzó como compras alegres en el departamento de lencería, donde sugirió que Carroll se probara un body, alega la demanda. Carroll dice que Trump luego la guió hacia un vestidor, donde ella le sugirió en broma que se probara la lencería.

Una vez en el vestidor, Trump “se abalanzó sobre Carroll, empujándola contra la pared, golpeándole la cabeza bastante fuerte y poniendo su boca sobre sus labios”, dice la demanda. Carroll contraatacó y Trump la empujó contra la pared nuevamente, “metió su mano debajo de su abrigo y le bajó las medias”, dice la demanda.

“Trump se abrió el abrigo y se desabrochó los pantalones. Trump luego empujó sus dedos alrededor de los genitales de Carroll y forzó su pene dentro de ella”, alega la demanda.

Carroll finalmente lo empujó con la rodilla y salió corriendo del vestidor para salir de la tienda, según la demanda.

El expresidente niega categóricamente que la interacción y la agresión hayan ocurrido alguna vez.

Después de que Carroll hizo público esto, Trump dijo que “nunca conoció a esta persona”.

El abogado de Trump ha hecho varios intentos legales para desestimar el litigio con Carroll y una vez trató de contrademandarla, alegando que Carroll violó la ley anti-SLAPP de Nueva York que prohíbe las demandas por difamación frívolas, un reclamo rechazado por el juez Kaplan.

Carroll demandó por primera vez a Trump por difamación en 2019 por declaraciones que hizo negando las acusaciones en ese momento. Ese caso se detuvo en espera de más litigios sobre cómo manejar el caso porque Trump era presidente cuando hizo las declaraciones en cuestión en la demanda.

¿Quién testificará en el juicio?

Los abogados de la columnista han indicado que Carroll probablemente subirá al estrado para contarle su versión al jurado.

Sin embargo, es poco probable que Trump comparezca en la sala del tribunal federal de Manhattan, dijeron sus abogados, a menos que sea llamado a testificar en el caso de Carroll u opte por declarar en su propia defensa.

El abogado de Trump le dijo a la corte que Trump quería asistir al juicio, pero afirmó que sería una carga para la ciudad y el personal de la corte acomodarlo dada la protección de seguridad que recibe.

El juez Kaplan no ha decidido si dará instrucciones al jurado sobre la ausencia de Trump en la mesa de la defensa.

Se espera que los miembros del jurado vean al menos algunas partes de la declaración en video de Trump tomada en octubre pasado para este caso. Los extractos de la declaración se revelaron previamente en los documentos judiciales antes del juicio.

La abogada principal de Carroll, Roberta Kaplan, una abogada civil que representó a mujeres en litigios de agresión sexual de alto perfil como las víctimas de Jeffrey Epstein, indicó que su equipo puede llevar el caso de Carroll sin que Trump aparezca. (La abogada de Carroll y el juez no están relacionados).

Dos viejos amigos de Carroll, quienes confirmaron que ella confió en ellos poco después del presunto incidente hace más de dos décadas, pueden testificar para corroborar la historia de Carroll, dictaminó el juez Kaplan a pesar de las objeciones del equipo legal de Trump.

Carroll dijo que cuando le confió a la periodista Lisa Birnbach, su amiga le dijo que había sido violada y que debía denunciar el incidente a la Policía en ese momento.

Cuando le dijo a la expresentadora de televisión local Carol Martin un día más tarde, Martin le advirtió a Carroll que no era rival para el ejército de abogados de Trump y dijo que era mejor guardarlo para ella, que en última instancia fue lo que hizo Carroll hasta 2019, dice ella.

Otras dos mujeres que alegan que Trump las forzó físicamente también pueden testificar sobre sus acusaciones, dictaminó el juez.

Jessica Leeds alegó que Trump, sentado junto a ella en un avión, la manoseó en un vuelo de Texas a Nueva York, en 1979. Leeds, quien se presentó por primera vez durante las elecciones presidenciales de 2016, dijo en una declaración para este caso que Trump reconoció recordarla desde el avión cuando lo vio en un evento en algún momento después del supuesto incidente.

La escritora de la revista People, Natasha Stoynoff, alega de manera similar que Trump la manoseó y trató de besarla a la fuerza en 2005 cuando Stoynoff estaba en Mar-a-Lago para entrevistar a Trump y Melania Trump, quien entonces estaba embarazada, en su primer aniversario de bodas.

Trump niega que ambos incidentes hayan ocurrido.

La foto de Ivana Trump y otras pruebas

Se espera que los abogados de Carroll le muestren al jurado una foto en blanco y negro de Trump donde interactúa con varias personas, incluida su entonces esposa Ivana, Carroll y su entonces esposo.

Una transcripción de su declaración de octubre de 2022 reveló que Trump confundió a Carroll con su exesposa Marla Maples cuando revisó la foto durante la declaración.

“No sé quién, es Marla”, dijo Trump cuando le mostraron la foto. “Esa es Marla, sí. Esa es mi esposa”, dijo cuando se le pidió que aclarara.

La abogada de Trump, Alina Habba, intervino y dijo “no, ella es Carroll”, según la transcripción.

Los abogados de Carroll dijeron que la foto prueba que Trump de hecho conoció a Carroll y que ella podría ser su “tipo”.

Los comentarios de Trump sobre la campaña electoral de 2016 negando las acusaciones de Leeds y Stoynoff también pueden admitirse como evidencia, dictaminó el juez.

Al igual que en el caso de Carroll, Trump ha afirmado que las acusaciones son falsas e inverosímiles en parte porque las mujeres no son atractivas ni son su 'tipo'.

Ahora Trump duda de la cinta de Access Hollywood 1:42

La grabación de "Access Hollywood"

Los miembros del jurado también pueden escuchar la controvertida cinta de "Access Hollywood" en la que se puede escuchar a Trump diciéndole al presentador del programa, Billy Bush, cómo usaría su estrellato para acercarse agresivamente a las mujeres.

Trump ha atribuido su lenguaje gráfico en la cinta, que apareció por primera vez durante su campaña electoral presidencial de 2016, como una “charla de vestuario” que en realidad no era cierta.

El juez Kaplan dictaminó que un jurado podría encontrar razonablemente que Trump admitió en la cinta de "Access Hollywood" que, "de hecho, ha tenido contacto con los genitales de mujeres en el pasado sin su consentimiento, o que ha intentado hacerlo”, y el jurado puede ver los testimonios de Leeds y Stoynoff como apoyo a ese argumento.