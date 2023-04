¿Qué pasa con las PASO en Argentina?

¿Qué rol tiene Macri en la campaña opositora en Argentina? 0:50

(CNN Español) -- El 10 de diciembre la Casa Rosada tendrá un nuevo presidente. Ese día concluirá el “año electoral”, cuya fecha de inicio es el 13 de agosto, cuando se realicen las llamadas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatoria, mejor conocidas como PASO. Estas sirven para dirimir las internas partidarias y definir quiénes serán los candidatos en las elecciones generales del 22 de octubre. Ahora bien, antes hay una fecha importante: 24 de junio, el último día para inscribir ante la justicia electoral a los aspirantes presidenciales que medirán fuerzas en las PASO.

La discusión sobre la utilidad de las elecciones primarias y el gasto que implican se repite cada año que los argentinos van a votar. Esto se debe a que los partidos políticos no siempre presentan más de un precandidato para dirimir en una interna, ya sea por escasez de liderazgos o por estrategia electoral, para evitar los desgastes del “fuego amigo”.

Las PASO se implementaron por primera vez en los comicios de 2011. Desde entonces, en elecciones presidenciales solamente en una ocasión una alianza dirimió internas: fue en 2015, cuando la coalición naciente Cambiemos, hoy conocida como Juntos por el Cambio, eligió entre Mauricio Macri ––quien luego llegaría a presidente––, la entonces diputada Elisa Carrió y Ernesto Sanz, líder de la Unión Cívica Radical (UCR).

En este 2023, Juntos por el Cambio se encamina a resolver su interna en la Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Horacio Rodríguez Larreta ––jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires––, Patricia Bullrich ––exministra, exdiputada, expresidenta del partido Propuesta Republicana––, Gerardo Morales ––gobernador de la provincia de Jujuy, radical–– y Elisa Carrió han manifestado su voluntad de competir. La herramienta de las PASO le trae buenos recuerdos a la oposición. No solo por 2015, año en que Macri ganó la presidencia, sino también en la elección legislativa de 2021 en la provincia de Buenos Aires. En esa oportunidad, Diego Santilli dirimió internas con el reconocido médico Facundo Manes, de la UCR, obtuvo la victoria y luego derrotó en las generales a la peronista Victoria Tolosa Paz, quien encabezó la lista de candidatos a diputados del Frente de Todos.

“Al peronismo le faltó democracia interna”, declaró el presidente Alberto Fernández en una entrevista a la radio Nacional Rock, en relación a la no utilización de la herramienta PASO por parte del tradicional partido político argentino, que actualmente integra el Frente de Todos. En el video en el que anunció que no buscará la reelección Fernández pidió darle “la lapicera a cada militante”. Esto significa otorgarle la oportunidad a cada simpatizante del peronismo de elegir en las PASO quién finalmente será el o la candidata.

publicidad

Para eso, el Frente de Todos debería inscribir antes del 24 de junio más de un precandidato presidencial. En ese sentido, algunos líderes del Frente de Todos comenzaron a comunicar sus aspiraciones.

Uno de ellos es el embajador en Brasil Daniel Scioli, antes vicepresidente de la Nación y gobernador de la provincia de Buenos Aires,, cuyo eslogan hasta el momento es “seré el candidato del argentinismo, ni macrismo, ni albertismo, ni kirchnerismo”.

Otro “presidenciable” es el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. En diálogo con CNN Radio Argentina, sostuvo que hará “lo que el colectivo y la coalición pida”. De Pedro, que es parte de La Cámpora ––una corriente que lidera Máximo Kirchner––, es además uno de los promotores de la candidatura de la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Por su parte, el ministro de Economía, Sergio Massa, reiteró en múltiples ocasiones que no será ministro y candidato a presidente al mismo tiempo.

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi ––expresidente de la Cámara de Diputados––, también expresó su voluntad de analizar si puede competir en la contienda presidencial. De hecho, el mismo Rossi dijo a CNN tras la finalización de una reunión del Partido Justicialista que se analiza presentar “un candidato de unidad o hasta 3 listas diferentes”.

“Si Cristina quiere ser candidata, puede”, señaló el presidente Fernández. La vicepresidenta declaró en 2022 que no sería candidata “a nada”, luego de que la justicia la condenó a seis años por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Kirchner ha rechazado las acusaciones en su contra y las califica de persecución política. Su condena no está firme aún, pendiente de apelación. Sin embargo, se organizaron varios actos políticos partidarios, denominados “operativo clamor”, en los que simpatizantes le solicitaron ser candidata a presidenta pese a lo que llaman “proscripción”, en referencia a la condena de la justicia. Todavía esa militancia no obtuvo una respuesta concreta de su líder política.