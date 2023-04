Revelan la causa de muerte de Jerry Springer

(CNN) -- El presentador de televisión y exalcalde de Cincinnati Jerry Springer murió a causa de un cáncer de páncreas, confirmó a CNN su representante, Linda Shafran, este viernes.

Tenía 79 años.

La muerte de Springer se anunció el jueves 28 de abril.

"La habilidad de Jerry para conectar con las personas fue la clave de su éxito en todo lo que hizo, ya fuera política, radio o simplemente bromear con la gente en la calle que quería una foto o unas palabras", expresó Jene Galvin, amigo de toda la vida y portavoz de la familia, en un comunicado.

"The Jerry Springer Show", su serie de entrevistas sensacionalistas, se estrenó en 1991 y tuvo un gran éxito entre el público. Terminó en 2018 tras más de 4.000 episodios.

Tanto Springer como su programa fueron criticados a menudo por ayudar a popularizar la "televisión basura" debido a los invitados a menudo escandalosos que presentaba.

Springer dijo en 2010 a CNN que no le importaba que se refirieran a él como el "abuelo de la televisión basura", cuando "The Jerry Springer Show" celebraba su aniversario número 20 al aire: "Probablemente sea preciso. No sé cuál sea el premio por eso, pero creo que es cierto que probablemente fuimos uno de los primeros programas en presentar algunas de las barbaridades que tenemos".

Springer no había hecho público que se le había diagnosticado un cáncer.