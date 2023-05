En Cuba suspenden festejos por escasez de gasolina 2:42

La Habana, Cuba (CNN) -- A medida que las filas para conseguir gasolina en Cuba se alargan, la paciencia se reduce cada vez más.



Desde mediados de abril, la isla atraviesa la peor escasez de combustible en años, lo que ha llevado a comparaciones con la grave situación que sufrieron los cubanos tras la caída de la Unión Soviética.

Las filas se extienden a lo largo de varias calles, incluso en las estaciones de servicio donde no hay combustible desde hace días. Aunque normalmente La Habana tiene poco tráfico debido a la dificultad de importar y mantener automóviles, muchas de las principales vías están sorprendentemente vacías. Durante las últimas semanas, en gran parte de la isla parecía haber más autos estacionados en las filas de las gasolineras que circulando por las calles.

Mientras esperaba para ponerle gasolina a su maltrecho Plymouth 1954, el taxista Elien Reyes Castro se quejó de que la fila por combustible le tomaba dos días y solo conseguía lo suficiente para un solo día de trabajo transportando clientes.

"No voy a decir lo que pienso. No es fácil, venden muy poca, solo 40 litros, eso solo me alcanza para un día, no me dan más que eso", explicó.

El gobierno comunista de Cuba culpa a las sanciones económicas de Estados Unidos por la escasez, pero también ha admitido en los medios de comunicación estatales que los países que usualmente suministran petróleo a la isla no han enviado el combustible prometido.

publicidad

Durante décadas, Cuba ha recibido un suministro aparentemente interminable de petróleo de Venezuela a cambio de enviar trabajadores médicos, entrenadores deportivos y otro personal a su aliado socialista. Sin embargo, a medida que las autoridades venezolanas enfrentan el colapso de su propia economía, el fracaso de su infraestructura y un escándalo de corrupción que salpica la petrolera estatal venezolana PDVSA, ese acuerdo puede estar cada vez más en terrenos movedizos.

"La primera pieza de dominó que cae de esto es Venezuela", dijo a CNN Jorge Piñón, investigador sénior del Instituto de Energía de la Universidad de Texas en Austin. "Está vendiendo su crudo de mejor calidad a clientes que pueden pagar en efectivo. Así que el petróleo de buena calidad que Cuba solía obtener ya no existe porque Cuba no paga en efectivo por él", explicó.

Aunque Cuba produce aproximadamente la mitad del petróleo que necesita, debe mezclarlo con el crudo más ligero que suministran socios extranjeros para poder refinarlo, indicó Piñón.

La escasez ha incrementado la agonía económica en toda la isla, justo cuando Cuba enfrenta una continua caída del turismo a causa de la pandemia y una inflación desorbitante que ha aumentado vertiginosamente el precio de los alimentos.

En las gasolineras han ocurrido peleas a puñetazos a altas horas de la noche entre conductores que se acusan mutuamente de saltarse la fila, incluso entre diplomáticos extranjeros que tienen asignada su propia gasolinera pero donde, como en todas partes, el suministro de combustible es poco frecuente.

Un diplomático dijo a CNN que, en un incidente reciente, funcionarios rusos exigieron airadamente que les permitieran a sus autos ponerse al frente de la larga fila porque Rusia es otro de los principales proveedores de combustible de Cuba. La embajada rusa en La Habana no contestó a una petición de comentarios al respecto.

"Estamos viviendo momentos difíciles pero vamos a salir adelante", dijo el viernes pasado el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, según el diario Granma, del Partido Comunista.

Ese optimismo fue desmentido por la decisión del gobierno de cancelar el tradicional desfile masivo del Día del Trabajo que se celebra cada año en la extensa Plaza de la Revolución de La Habana, debido a la escasez de combustible.

La Marcha Internacional de los Trabajadores es uno de los acontecimientos políticos clave de la isla, a la que suelen asistir los principales funcionarios y organizaciones de izquierda de todo el mundo, mientras cientos de miles de trabajadores cubanos desfilan junto a un mural del revolucionario argentino Ernesto "Che" Guevara.

Este año, Ulises Guilarte de Nacimiento, secretario general de la Federación de Trabajadores de Cuba, anunció que celebrarían marchas de menor escala en conmemoración de la festividad del 1 de mayo "con la máxima austeridad" en varios barrios para que los residentes no tuvieran que depender del cada vez más escaso transporte público.

El domingo, tras una fuerte tormenta, las autoridades anunciaron que las celebraciones se retrasarían hasta el viernes debido a las "condiciones meteorológicas". El cielo soleado de este lunes en La Habana no hizo sino aumentar la confusión de muchos cubanos.

Algunos, sin embargo, dijeron que la crisis del combustible significaba que no participarían en la marcha del Día del Trabajo, independientemente de cómo se celebraran las festividades.

Jaqueline Rodríguez dijo que ella, su marido y su hija adolescente condujeron una hora hasta La Habana desde su pueblo, donde las gasolineras estaban cerradas, para llenar el tanque de su auto. La familia durmió en su auto mientras esperaban durante tres días, dijo a CNN.

"¿Cómo vamos a ir al Día del Trabajo si tenemos que hacer fila para llenar el tanque?", cuestionó.