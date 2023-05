Tom Hanks recrea su creación de un cóctel en "The Late Show" 1:17

(CNN) -- Tom Hanks y Rita Wilson celebraron sus 35 años de casados con una emotiva publicación en redes sociales.

“35 años de matrimonio. 30 de abril de 1988. El amor lo es todo”, escribió Wilson en una publicación en Twitter e Instagram.

Hanks, actor de Hollywood, y Wilson, actriz, cantante y productora de cine, tienen dos hijos, Chet y Truman Hanks.

En 2015, Hanks relató que sintió una chispa instantánea con Wilson cuando le pidieron que explicara la longevidad de su relación.

"Creo que el resultado final es que nos casamos por todas las razones correctas", dijo Hanks, ganador de un Oscar y mejor conocido por aparecer en el gran éxito de 1994 "Forrest Gump", la película de guerra de 1998 "Saving Private Ryan" y la película de 2002 "Catch Me If You Can".

Hanks y Wilson participaron en la comedia romántica de 1993 "Sleepless in Seattle", mientras que Wilson produjo una serie de películas, incluida "My Big Fat Greek Wedding" en 2002. Más tarde se embarcó en una carrera musical y lanzó su álbum debut como solista “AM/FM” en 2012.

La pareja sobrevivió a un contagio de coronavirus a principios de la pandemia y anunció que se habían infectado en marzo de 2020 en Australia.

Documentaron su experiencia de cuarentena y Hanks se convirtió en un defensor abierto del uso de mascarillas para prevenir la propagación de infecciones.

La pareja recibió la ciudadanía griega en julio de 2020 y también pasaportes nuevos.

Wilson, que es en parte griega, y Hanks, un converso ortodoxo griego, a menudo han sido vistos pasando sus vacaciones en Grecia, donde también poseen propiedades en la isla de Antíparos.