Brisbane, Australia (CNN) -- El gobierno de Australia prohibirá los cigarrillos electrónicos mediante un estricto control de las importaciones y los envases para desincentivar el vapeo, especialmente entre los adolescentes, en el marco de su mayor reforma del tabaquismo en más de una década.



El ministro de Sanidad de Australia, Mark Butler, declaró este martes que el vapeo se ha convertido en uno de los principales problemas de conducta en los institutos y en un problema creciente en las escuelas primarias, pero reconoció que los productos tienen un uso terapéutico en las circunstancias adecuadas.

El vapeo consiste en calentar un líquido que contiene nicotina en un cigarrillo electrónico que el usuario vaporiza e inhala. En general, se considera una alternativa a fumar cigarrillos y un producto para ayudar a los fumadores a dejar el tabaco, pero, en cambio, los adolescentes e incluso los niños pequeños están adoptando el vapeo como hábito adictivo en todo el mundo.

"El vapeo se vendió a gobiernos y comunidades de todo el mundo como un producto terapéutico para ayudar a los fumadores de larga duración a dejar el tabaco", afirma Butler. "No se vendió como un producto recreativo, y menos para nuestros hijos. Pero en eso se ha convertido: en la mayor laguna legal de la historia de Australia".

Antes de que se anunciaran los cambios este martes, la única forma legal de vender un vapeador de nicotina en Australia era a través de una receta proporcionada por un médico a una farmacia, pero los productos todavía se vendían ampliamente en todo el país.

Al anunciar la nueva normativa, Butler dijo que se prohibirá la importación de cigarrillos electrónicos sin receta y se exigirá que los productos de vapeo tengan un envase de tipo farmacéutico, con el único objetivo de que se vendan como productos para ayudar a los fumadores a dejar de fumar.

Se restringirán los envases de colores brillantes y sabores divertidos que atraían a los usuarios más jóvenes, y se prohibirán todos los dispositivos de vapeo de un solo uso y desechables, según Butler.

"Se acabaron los sabores a chicle. No más unicornios rosas. Se acabaron los cigarrillos electrónicos deliberadamente disfrazados de rotuladores para que los menores puedan esconderlos en sus estuches", añadió el ministro de Sanidad.

Retirada de cigarrillos electrónicos de las tiendas

En los suburbios de Brisbane, Ali Ayoub vende una gran variedad de vaporizadores de colores con sabores dulces, como ponche de piña, natillas, caramelo y melón mentolado, y no está de acuerdo en que los jóvenes que utilizan estos productos ahora fumarán cigarrillos normales.

"¿Has probado alguna vez un cigarrillo? Sabe fatal. A los menores les encanta el sabor afrutado. Es algo dulce", dijo.

Ayoub afirmó que la prohibición del vapeo recreativo llevaría su negocio a la quiebra: "¿Qué sentido tiene una tienda de vapeo si no puedo vender tabaco? ¿Qué más puedo vender?", se preguntó.

Mientras CNN hablaba con Ayoub, uno de sus clientes habituales entró para comprar un vaporizador desechable con sabor a sandía y piña con nicotina. El cliente, que no quiso dar su nombre, dijo que no tendría ningún problema en dejar los vapeadores si se prohibieran. "Puedo dejar de fumar, no es que sea adicto", dijo.

Pero dijo que sin el vapeo, "compraría un paquete de cigarrillos, es nicotina".

Wayne Hall, profesor emérito del Centro Nacional de Investigación sobre el Consumo de Sustancias por los Jóvenes de la Universidad de Queensland, afirmó que la Asociación Médica Australiana desaconseja a los médicos recetar productos de vapeo para ayudar a la gente a dejar la nicotina, por lo que cualquiera que los compre actualmente sin receta está infringiendo la ley.

"La prohibición de la venta de vaporizadores desechables es bienvenida como forma de disuadir a los jóvenes, pero habrá que hacer muchos más esfuerzos para garantizar que los fumadores puedan acceder fácil y legalmente a productos de vaporización autorizados", afirmó.

Además de la prohibición, el gobierno australiano aumentará el impuesto sobre el tabaco en un 5% anual durante los próximos tres años a partir del 1 de septiembre. Actualmente, una caja de 20 cigarrillos cuesta unos 35 dólares australianos (US$ 23), bastante más que en Estados Unidos y el Reino Unido.

Preocupación por el vapeo a nivel mundial

Los investigadores han encontrado vínculos entre la adicción a la nicotina entre adolescentes y niños como resultado del aumento de los hábitos de vapeo. El consumo de tabaco entre los adolescentes también se ha relacionado con problemas psicológicos, dolores de cabeza y estómago e importantes adicciones a la nicotina.

Algunos sostienen que los cigarrillos electrónicos son un buen sustituto de los cigarrillos normales, y en algunos países incluso se promocionan como dispositivos para dejar de fumar. Pero los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) afirman que "los cigarrillos electrónicos no son seguros para los jóvenes, los adultos jóvenes y las mujeres embarazadas, así como para los adultos que actualmente no consumen productos del tabaco".

La nicotina es altamente adictiva y puede dañar el desarrollo cerebral de los adolescentes, que continúa hasta principios o mediados de los 20, advierten también los CDC.

El vapeo se ha hecho omnipresente en muchos de los institutos estadounidenses, lo que ha llevado a la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) a empezar a atajar los niveles "epidémicos" de consumo entre los menores en los últimos años. Alrededor de 2,55 millones de estudiantes de secundaria y bachillerato en EE.UU. consumen cigarrillos electrónicos, según la Encuesta Nacional sobre Tabaquismo Juvenil de 2022.

Según un estudio publicado en la revista médica JAMA Network Open, los adolescentes se inician en el vapeo cada vez más jóvenes y consumen cigarrillos electrónicos con mayor intensidad.

En Australia, los cigarrillos electrónicos son utilizados de forma desproporcionada por los jóvenes: uno de cada seis adolescentes de entre 14 y 17 años ha probado el vapeo, mientras que una de cada cuatro personas de entre 18 y 24 años también lo ha probado, según datos recientes.

Según el gobierno, el cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en Australia, por lo que quiere que la gente deje de fumar y planea gastar millones de dólares en programas para ayudarles a dejarlo, sin recurrir primero a los cigarrillos electrónicos.

El Reino Unido está adoptando un enfoque diferente: está impulsando el vapeo como un trampolín para ayudar a los fumadores de larga duración a dejar de fumar.

Según un plan del gobierno británico anunciado en abril, se animará a hasta un millón de fumadores a cambiar los cigarrillos por los vaporizadores.

Según el plan, casi uno de cada cinco fumadores recibirá un "kit de iniciación al vapeo", además de apoyo conductual para ayudarles a abandonar el hábito, según el Ministerio de Sanidad del Reino Unido.

También se ofrecerán incentivos económicos a las mujeres embarazadas para que dejen de fumar, en lo que será una primicia mundial, añadió el gobierno.

-- Jen Christensen y Jacqueline Howard de CNN contribuyeron con este reportaje.