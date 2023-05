Última hora y noticias en vivo de la guerra de Rusia en Ucrania

Rusia sufre más de 100.000 bajas desde diciembre, según la Casa Blanca

Rusia acumula más de 100.000 bajas desde diciembre y la "asombrosa" cifra es una señal clave de que la ofensiva invernal de Moscú ha "fracasado", según las nuevas cifras estimadas anunciadas el lunes por el gobierno de Biden.

El funcionario de la Casa Blanca John Kirby declaró a los periodistas que Rusia había "agotado sus arsenales militares y sus fuerzas armadas" y que EE.UU. calcula que más de 20.000 de sus tropas murieron en combate en los últimos meses.

EE.UU. define el término "bajas" como heridos y muertos.

Kirby, que ejerce de coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional, señaló que "casi la mitad" de esas bajas eran combatientes de la compañía privada rusa Wagner, de los que CNN informó que han vivido experiencias terribles en el campo de batalla tras un entrenamiento mínimo y un liderazgo escaso.

Kirby arremetió contra una reciente afirmación del líder de Wagner, Yevgeny Prigozhin, quien dijo este domingo que su grupo solo había sufrido 94 bajas. Kirby calificó los comentarios de Prigozhin de "afirmación absurda".

Presionado sobre la fuente de la nueva cifra de 100.000, Kirby dijo que estaba "basada en algunos datos de inteligencia degradados que hemos podido recopilar." Se negó a proporcionar información sobre las bajas ucranianas, señalando que EE.UU. "nunca" ofreció tal información y que se remitiría a Ucrania en la materia.

Kirby añadió que los ucranianos "son las víctimas aquí, Rusia es el agresor, y yo simplemente no voy a poner información en el dominio público que va a, de nuevo, hacer las cosas más difíciles para los ucranianos".

El funcionario señaló que, en última instancia, es decisión de Ucrania desclasificar la información y hacer públicas sus cifras de víctimas. "No tengo por qué atenerme al mismo sentido de la cortesía con los rusos; no lo he hecho y no voy a empezar a hacerlo ahora", afirmó.

En cuanto a los combates sobre el terreno, Kirby dijo que "la mayoría" de los esfuerzos de Rusia se han "estancado y fracasado" mientras continúa la batalla por la ciudad oriental de Bakhmut. Añadió que Rusia logró avances "incrementales" en la ciudad que tiene "muy poco valor estratégico."

"La conclusión es que el intento de ofensiva de Rusia fracasó. Después de meses de combates y pérdidas extraordinarias, Rusia sigue centrada en una sola ciudad ucraniana con un valor estratégico limitado", dijo el funcionario.

Kirby dijo que cualquier decisión sobre una contraofensiva en primavera por parte de Ucrania correspondería "al presidente (Volodymyr) Zelensky", pero que EE.UU. seguirá proporcionando ayuda y apoyo militar.

El funcionario estadounidense también dijo a los periodistas que se desvelaría "muy pronto" un futuro paquete de medidas para Ucrania.

"En lo que queremos seguir centrados es en asegurarnos de que les estamos ayudando a estar lo más preparados posible para cuando decidan dar el paso. Y eso significa, obviamente, en apoyo material", dijo a los periodistas.