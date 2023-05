Tucker Carlson sale de Fox News sin despedirse de su audiencia 1:33

(CNN) -- En un mensaje de texto recientemente revelado, el destituido presentador de Fox News, Tucker Carlson, hizo un comentario racista y dijo que se encontró brevemente alentando a una turba de partidarios de Trump a matar a una persona, según el diario The New York Times.

"Hace un par de semanas, estaba viendo un video de gente peleándose en la calle en Washington", escribió Carlson en el mensaje de texto de enero de 2021 a un productor, según informó The New York Times a última hora de este martes. "Un grupo de partidarios de Trump rodearon a un chico de Antifa y empezaron a darle golpes. Eran tres contra uno, por lo menos. Saltar sobre una persona así es deshonroso, obviamente. No es así como luchan los hombres blancos. Sin embargo, de repente me encontré alentando a la turba contra el joven, esperando que lo golpearan más fuerte, que lo mataran. Realmente quería que hirieran al chico. Podía saborearlo".

Según el Times, el mensaje de texto, que se incluyó en los expedientes judiciales redactados en el caso Dominion Voting Systems, se descubrió como parte de la demanda por difamación de la empresa de máquinas de votación contra Fox News.

El mensaje de texto alarmó a la junta directiva de Fox y desempeñó un importante papel en el abrupto despido de Carlson el mes pasado, informó el periódico.

Fox News declinó hacer comentarios a CNN sobre este artículo. Tucker Carlson no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios de CNN.

La cadena anunció la semana pasada que Fox News y Carlson rompían sus relaciones. La decisión de separar a Carlson fue tomada por el presidente ejecutivo de Fox Corporation, Lachlan Murdoch, y la directora ejecutiva de Fox News, Suzanne Scott, dijo una persona familiarizada con el asunto.

El anuncio se produjo una semana después de que Fox News llegara a un acuerdo con Dominion por US$ 787,5 millones en un juicio por difamación por la difusión de mentiras electorales por parte de la cadena. La demanda había expuesto a Carlson menospreciando a sus colegas. Una demanda presentada en marzo por su ahora despedida productora principal de agenda, Abby Grossberg, también incluía una serie de acusaciones de sexismo en su programa.

Pero el texto revelado por The New York Times sigue editado. Al final del texto, Carlson afirma que no aprueba la violencia.

"Entonces, en algún lugar profundo de mi cerebro, se encendió una alarma: esto no es bueno para mí. Me estoy convirtiendo en algo que no quiero ser", continuó Carlson, según el NYT. "El asqueroso Antifa es un ser humano. Por mucho que desprecie lo que dice y hace, por mucho que esté seguro de que le odiaría personalmente si le conociera, no debería regodearme en su sufrimiento. Debería molestarme. Debería recordar que en algún lugar alguien probablemente quiere a este chico y se sentiría destrozado si lo mataran. Si no me importan esas cosas, si reduzco a las personas a su política, ¿en qué soy mejor que él?".

El CEO de la Liga Antidifamación, Jonathan Greenblatt, dijo que el mensaje racista de Carlson no era sorprendente teniendo en cuenta sus frecuentes comentarios antinmigrantes en su programa.

"Lo que no es noticia es el hecho de que Tucker Carlson sea un nacionalista blanco", tuiteó Greenblatt. "Lo que es noticia es el hecho de que esto de alguna manera sorprenda a alguien".

Fox no ha comentado públicamente la salida de Carlson más allá de decir: "Le agradecemos su servicio a la cadena como presentador y antes como colaborador".