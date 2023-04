Tucker Carlson deja Fox News.

Tucker Carlson

(CNN) -- Fox News y Tucker Carlson, el ultraderechista que presentaba el programa de alta audiencia de la cadena a las 8:00 p.m., cortaron relaciones, informó el canal en un comunicado sorpresivo este lunes 24 de abril.

El anuncio impactante de que Fox News había tomado un camino separado de Carlson parece haber ocurrido de forma abrupta. A Tucker Carlson le informaron en la mañana de este lunes la decisión de Fox News de continuar sin el presentador, según una fuente familiarizada con el asunto.

La persona, que no tenía autorización para hablar públicamente sobre el asunto, se negó a entregar más detalles acerca del final abrupto en la relación del presentador de ultraderecha y la cadena.

Carlson no tendrá un programa final de despedida: su último show en la cadena se emitió el viernes.

Justo antes del anuncio, Fox había promocionado al aire una entrevista de Carlson con el candidato presidencial del Partido Republicano Vivek Ramaswamy. Y el programa de este viernes Carlson lo cerró diciendo "volveremos el lunes".

publicidad

El anuncio también ocurre una semana después de que Fox News llegara a un acuerdo histórico con Dominion Voting Systems por US$ 787,5 millones en una demanda por difamación a raíz de la difusión de mentiras electorales. Fox News informó que el último programa de Carlson fue el del viernes 21 de abril.

Carlson fue uno de las principales promotores de teorías conspirativas y la retórica radical de la cadena. No solo sembró dudas sobre la legitimidad de las elecciones de 2020, sino que también impulsó teorías de conspiración sobre las vacunas contra el covid-19 y dio visibilidad a temas de discusión de los nacionalistas blancos.

Jonathan Greenblatt, jefe de la Liga Antidifamación, celebró la decisión de Fox News, diciendo que "ya era hora" y que "durante demasiado tiempo, Tucker Carlson ha utilizado su programa de máxima audiencia para lanzar odio antisemita, racista, xenófobo y anti-LGBTQ a millones".

Un promotor de las teorías de conspiración

Tucker Carlson fue una figura clave en la gigantesca demanda por difamación de Dominion Voting Systems contra Fox News, que las partes resolvieron la semana pasada con la histórica cifra de US$ 787 millones, justo cuando estaban a punto de empezar un juicio.

De cierta manera, Carlson tuvo un papel desproporcionado en el litigio: sólo una de las 20 emisiones supuestamente difamatorias de Fox mencionadas en la demanda procedía del programa en horario estelar de Carlson. Pero, como informó en exclusiva la CNN, el presentador iba a ser uno de los primeros testigos de Dominion en declarar en el juicio. Y sus mensajes de texto privados, que se hicieron públicos como parte de la demanda, resonaron en todo el país.

Dominion obtuvo el chat grupal de Carlson con sus compañeros de Fox Sean Hannity y Laura Ingraham, además de otros mensajes sobre las elecciones presidenciales de 2020.

Estas comunicaciones revelaron que Carlson les dijo a personas de confianza que odiaba "apasionadamente" al expresidente Donald Trump y que el mandato de Trump en la Casa Blanca fue un "desastre". También utilizó términos misóginos para criticar a la abogada pro-Trump Sidney Powell y para rechazar sus ideas conspirativas sobre las elecciones de 2020, incluso cuando esas teorías salvajes se emitieron al aire en Fox News.

La demanda expuso cómo Carlson mantenía en privado una visión totalmente diferente a la de su personaje en el aire. Un portavoz de Dominion no quiso hacer comentarios sobre la salida de Carlson de Fox.

Pero no está claro si la salida de Carlson está directamente relacionada con el caso Dominion o con otras demandas vinculada con el negacionismo electoral de Fox. El comunicado que la cadena emitió este lunes no dio ninguna explicación sobre la decisión respecto al presentadores.

Carlson también fue uno de los mayores promotores de teorías conspirativas en los medios de derecha, sembrando dudas sobre las elecciones presidenciales de 2020, la insurrección del 6 de enero y las vacunas contra el covid-19.

En los dos años transcurridos desde el ataque al Capitolio de EE.UU., el presentador usó su enorme plataforma para amplificar teorías como aquella que afirmaba que el ataque fue un operativo falso que orquestó el FBI y agentes del gobierno porque odiaban a Trump, y que los agitadores fueron las verdaderas víctimas.

La teoría sin fundamento se había originada en un sitio web de derecha, y Carlson la hizo absolutamente popular al presentarla insistentemente en su programa. También sugirió que Ray Epps, alborotador del Capitolio y partidario de Trump, era en realidad un provocador del FBI que desató el motín mortal.

En una entrevista de “60 Minutos” que se transmitió el domingo por la noche, Epps dijo lo siguiente sobre las mentiras de Carlson: “Está obsesionado conmigo. Hará todo lo posible para destruir mi vida y la de todos”.

La campaña de desinformación de Carlson sobre el 6 de enero alcanzó su punto máximo hace solo unos meses, con la ayuda del nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, un republicano de California.

El presentador de Fox obtuvo y transmitió imágenes nunca antes vistas de las cámaras de seguridad del Capitolio, pero los videos fueron elegidos y editados selectivamente. Dijo en su programa que pasó las cintas por la Policía del Capitolio deEE.UU. antes de transmitir el material, pero esa afirmación fue rápidamente cuestionada.

Acusaciones tras bambalinas

Abby Grossberg, la exproductora de Fox News que desde entonces ha renegado de la cadena, afirmó en demandas recientes que había sexismo y misoginia desenfrenados en el equipo del programa de Tucker Carlson. El mes pasado demandó a Fox News, a Carlson, a su productor ejecutivo Justin Wells y a otras figuras, así como a la corporación matriz de Fox.

Grossberg, quien se unió al equipo de Carlson después de las elecciones de 2020, dijo en su demanda que después de su primer día de trabajo "se hizo evidente cuán generalizada era la misoginia y el impulso para avergonzar y cosificar a las mujeres entre el personal masculino de TCT", refiriéndose al programa "Tucker Carlson Tonight".

Fox News enfrenta dos dos demandas de Grossberg. Un portavoz de la compañía dijo anteriormente que las demandas estaban "plagadas de acusaciones falsas contra la cadena y contra nuestros empleados".

En una demanda presentada el mes pasado, Grossberg dijo que Carlson “era capaz de usar un lenguaje muy repugnante sobre las mujeres en el lugar de trabajo”. Citó algunos textos privados de Carlson donde usó la frase “p***” para referirse a la abogada de Trump, Sidney Powell, una de las principales negacionistas de las elecciones de 2020.

Sus demandas también describen carteles sexualmente sugestivos que eran visibles en el lugar de trabajo, enfrentar "preguntas sexuales incómodas" de Wells sobre su exjefa de Fox News, Maria Bartiromo, y presenciar debates internos sobre qué mujeres políticas eran "más c*******.

En una entrevista televisiva, dijo que el acoso sexual era tan grave que consideró suicidarse.

La salida de Carlson de Fox News se produce después de que la cadena también rompiera lazos con la figura de derecha Dan Bongino, quien fue protagonista habitual en la programación de la cadena, además de presentar un programa de fin de semana.

“Amigos, lamentablemente, la semana pasada fue mi último programa en Fox News, en el canal Fox News”, dijo Bongino en Rumble, atribuyendo la salida a una disputa contractual.

“Así que el final del programa la semana pasada fue difícil. Y quiero que sepan que no es una gran conspiración. Lo prometo. No hay acritud. Esto no fue una pelea de lucha libre. Simplemente no pudimos llegar a un acuerdo sobre una extensión del contrato. Y eso es realmente todo”.

Fox News respondió en un comunicado: “Agradecemos a Dan por sus contribuciones y le deseamos éxito en sus proyectos futuros”.

Las acciones de Fox Corp cayeron un 5% por la noticia. La acción había subido ligeramente antes del anuncio. Carlson no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de CNN.