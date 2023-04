Don Lemon y CNN separan sus caminos

Carta abierta de Don Lemon a Donald Trump 4:45

(CNN) -- El presentador Don Lemon y CNN tomarán caminos diferentes después de muchos años.

“Don siempre será parte de la familia de CNN y le agradecemos su contribución durante los últimos 17 años”, dijo el CEO de CNN, Chris Licht, en un comunicado. “Le deseamos lo mejor y lo apoyamos en sus futuros proyectos”.

Lemon presentaba "CNN This Morning" con Poppy Harlow y Kaitlan Collins. El programa lleva casi seis meses en antena.

"Estamos comprometidos con su éxito", dijo Licht sobre el programa matutino.

En un comunicado propio, Lemon dijo que su agente le comunicó este lunes por la mañana que la CNN le había despedido.

"Estoy aturdido", dijo Lemon, argumentando que la dirección no tuvo "la decencia" de informarle de su despido directamente. "En ningún momento se me dio ninguna indicación de que no podría seguir haciendo el trabajo que he amado en la cadena", añadió Lemon.

CNN rebatió a Lemon, calificando su versión de los hechos de "inexacta".

"Se le ofreció la oportunidad de reunirse con la dirección, pero en su lugar publicó una declaración en Twitter", dijo la cadena en un comunicado.

Lemon se incorporó a CNN en septiembre de 2006. Antes de "CNN This Morning", Lemon presentó el programa de máxima audiencia "Don Lemon Tonight" durante más de ocho años. Adquirió una fama significativa durante la presidencia de Donald Trump por sus comentarios sin tapujos sobre el expresidente, rebatiendo sus mentiras y llamándolo "racista".

Fue muy criticado por los comentarios sexistas que hizo en " CNN This Morning " en febrero. Durante un debate al aire sobre la propuesta de la candidata presidencial republicana Nikki Haley de que los políticos de más edad se sometan a pruebas de competencia, Lemon argumentó que Haley, de 51 años, "no está en la flor de la vida".

Lemon dijo que solo "se considera que una mujer está en la flor de la vida a los 20 y 30 años y quizá a los 40". Los copresentadores Harlow y Collins replicaron, pero Lemon insistió en su argumento.

Más tarde, Licht envió una nota al personal de CNN en la que calificaba los comentarios de "inaceptables". Licht dijo que había tenido una conversación "franca" con Lemon, que se disculpó y se dispuso a participar en sesiones formales de formación

"Para mí es importante que CNN equilibre la responsabilidad con... el fomento de una cultura en la que la gente pueda asumir, aprender y crecer a partir de sus errores", dijo Licht en ese momento.

"Cuando cometo un error, lo asumo", dijo Lemon al personal durante una reunión editorial. "Y éste también es mío".

A principios de este mes, Variety publicó un informe en el que se detallaban acusaciones de misoginia dirigidas a compañeras de trabajo. Lemon negó las acusaciones.

- Oliver Darcy, de CNN, contribuyó a este informe.