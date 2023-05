(CNN) -- Un enjambre de abejas obligó a un avión de Delta Air Lines a permanecer en tierra este miércoles, retrasando un vuelo de Houston a Atlanta durante aproximadamente tres horas.



"Lo creas o no, el vuelo 1682 de Delta de Houston-Bush a Atlanta sufrió un retraso ayer por la tarde después de que un simpático grupo de abejas evidentemente quiso hablar con el ala de nuestros aviones, sin duda para compartir lo último sobre las condiciones de vuelo en el aeropuerto", informó la aerolínea en un divertido comunicado después de que las imágenes causaran conversación en redes sociales.

Delta Air Lines no dijo exactamente qué medidas tomaron para resolver la situación, pero en última instancia, las abejas fueron desplazadas empujando el avión hacia atrás desde la puerta de embarque utilizando equipos de tierra sin pasajeros a bordo.

El bienestar de las abejas y la garantía de que las superficies del avión no estuvieran contaminadas fueron factores que influyeron en el retraso.

Delta pidió disculpas a los clientes del vuelo retrasado.

La usuaria de Twitter Anjali Enjeti tuiteó en vivo el incidente desde el interior del Aeropuerto Intercontinental George Bush, informando de varias medidas que evidentemente se barajaron y rechazaron para conseguir que las abejas volaran lejos del ala del Airbus A320.

My flight leaving Houston is delayed because bees have congregated on the tip of one of the wings. They won’t let us board until they remove the bees. But how on earth will this happen? Won’t they leave the wing when we take off? pic.twitter.com/DhodBz0m5n

— Anjali Enjeti (she/her) (@AnjaliEnjeti) May 3, 2023