ANÁLISIS | Una controvertida caricatura sobre India reabre las viejas heridas del que ahora es el país más poblado del mundo

(CNN) -- Una controvertida caricatura conmovió a India cuando el país de 1.400 millones de habitantes superó a China para convertirse en el país más poblado del mundo, destacando las sensibilidades a lo que los críticos dicen que son estereotipos obsoletos perpetuados por los medios occidentales.

La ilustración, publicada el mes pasado en la revista de noticias alemana Der Spiegel, muestra una multitud de indios jubilosos en una locomotora vieja y abarrotada, muchos de ellos parados en el techo, mientras adelanta a un elegante tren bala chino.

“El mundo occidental prefiere representar a India como pobre y en apuros”, escribió el legislador indio Vijayasai Reddy en Twitter, y agregó que la caricatura era de “mal gusto”.

Otras acusaciones fueron más allá.

“Hola, Alemania, esto es escandalosamente racista”, escribió en Twitter Kanchan Gupta, asesor principal del Ministerio de Información y Radiodifusión de la India.

En los años posteriores a la independencia de la India de Gran Bretaña en 1947, el país se convirtió en sinónimo de subdesarrollo. La esperanza de vida promedio en ese momento era de solo 37 años para los hombres y 36 para las mujeres, y solo el 12% de los indios sabía leer y escribir. El PIB del país fue de solo US$ 20.000 millones, según los académicos.

Pero más de tres cuartos de siglo después, los críticos de la caricatura de Der Spiegel dicen que es injusto ver a la India a través de la lente de la pobreza.

La economía de casi US$ 3 billones de la India es ahora la quinta más grande del mundo y una de las de más rápido crecimiento. El Banco Mundial promovió a India de un estatus de ingreso bajo a uno de ingreso medio, un rango que denota un ingreso nacional bruto per cápita de entre US$ 1.036 y US$ 12.535.

Las tasas de alfabetización aumentaron al 74% para los hombres y al 65% para las mujeres y la esperanza de vida promedio ahora es de 70 años.

El fin de semana pasado, India superó a China para convertirse en el país más poblado del mundo, según las proyecciones de las Naciones Unidas, un cambio sísmico en demografía global que coincide con una confianza creciente en la democracia más grande del mundo.

El llamado “dividendo demográfico” de la India, el crecimiento económico potencial que surge de una gran población en edad de trabajar se ve aumentado por el vasto mercado de consumo del país y una reserva de mano de obra asequible que atrae a inversionistas globales.

El Fondo Monetario Internacional espera que la nación del sur de Asia supere a todas las principales economías emergentes y avanzadas este año, registrando un crecimiento del PIB del 5,9%. En comparación, se espera que las economías alemana y británica se estanquen, mientras que se espera que Estados Unidos crezca solo un 1,6%.

Rajeev Chandrasekhar, ministro de Electrónica y Tecnologías de la Información, dijo que “no era inteligente apostar contra India” bajo el mandato del primer ministro Narendra Modi.

“En unos años, la economía de la India será más grande que la de Alemania”, escribió en Twitter.

En una declaración a CNN, el caricaturista Patrick Chappatte dijo que estaba sorprendido de que su ilustración en Der Spiegel se hubiera convertido en “un problema geopolítico”.

“Me sorprendió que los funcionarios del gobierno de un país tan grande se tomaran una caricatura tan en serio y comenzaran a despertar las emociones de la gente”, dijo. “Gran parte de la reacción se hizo eco del resentimiento contra Occidente, un sentimiento que puedo entender: el doble rasero de las políticas occidentales es algo sobre lo que he hecho caricaturas”.

Chappatte agregó que pretendía que su caricatura fuera “de buen humor” y “simpatizante de la India”.

“Si lo miras detenidamente, notarás, como lo han hecho muchos de mis amigos en la India, que su inusual convoy está lleno de juventud y energía, y lo más importante, ¡está ganando la carrera!”, dijo.

"Adular a China"

La caricatura de Der Spiegel “juega con clichés muy anticuados”, dijo el embajador de Alemania en India, Philipp Ackermann, a la agencia de noticias india ANI.

“Me gustaría invitar a este dibujante a venir conmigo en un viaje en metro en Delhi. Delhi tiene un metro que es muy moderno”, dijo.

Sin embargo, a diferencia del sistema de metro de la capital, no toda la vasta red ferroviaria de la India es moderna.

Muchos trenes en el país tienen décadas de antigüedad y están sucios, mientras que las vías necesitan renovación. Los traqueteantes viajes entre las principales ciudades a menudo pueden ser lentos, arduos e inseguros. En Mumbai, la capital financiera, no es raro ver trenes locales llenos de gente, algunos incluso posados precariamente en la parte superior.

Eso contrasta mucho con China, que desde principios de siglo ha construido la red ferroviaria de alta velocidad más extensa del mundo a una velocidad vertiginosa.

China construyó cerca de 42.000 kilómetros de vías férreas de alta velocidad dedicadas desde 2008 y planea superar los 70.000 kilómetros para 2035.

La comparación desfavorable de India con China en la caricatura irritó particularmente a algunos críticos.

Las tensiones entre los dos vecinos con armas nucleares se han deteriorado después de que un enfrentamiento violento cobró la vida de varios soldados en ambos lados de su frontera en disputa en 2020. En los últimos años, India se ha acercado cada vez más a Occidente para contrarrestar y elevar la presión de China.

“La caricaturización de Der Spiegel de la India de esta manera no se parece a la realidad”, escribió Gupta, el principal asesor del gobierno en Twitter. “El propósito es mostrar a la India hacia abajo y adular a China”.

Si bien la infraestructura de la India sigue estando muy por detrás de la de su vecino, Nueva Delhi está trabajando en la mejora de trenes, carreteras y aeropuertos en un intento por ponerse al día.

El primer ministro Modi en 2021 prometió US$ 1 billón para crear empleos para cientos de miles de jóvenes indios e impulsar la economía. A principios de este año, el gobierno inauguró la primera sección de una autopista de 1.386 kilómetros que une Nueva Delhi con Mumbai. El país también planea abrir pronto el puente ferroviario más alto del mundo, aunque se desconoce la fecha exacta.

"Comentario inofensivo"

Junto con una perspectiva económica brillante, el sentimiento nacionalista ha aumentado en la India desde que Modi —cuyo Partido Bharatiya Janata (BJP) está fuertemente alineado con el hinduismo conservador— llegó al poder en 2014.

En el pasado algunos ministros del BJP fueron criticados por arremeter contra medios de comunicación que han lanzado críticas contra la India, lo que genera temores de censura y disminuye la libertad de prensa.

En 2021, activistas y políticos de derecha incluso pidieron el arresto de un comediante que abordó algunos de los temas más delicados de la India en un poderoso monólogo, lo que llevó a algunos a acusarlos de avivar la retórica nacionalista.

“La indignación orquestada no es infrecuente en cualquier sociedad nacionalista”, dijo EP Unny, caricaturista político en jefe del periódico Indian Express. “Mi problema con la caricatura es que es mal periodismo, ni remotamente fáctico”.

La ilustración de Der Spiegel “es una caricatura perezosa que muestra un cliché congelado en el tiempo sobre la India”, dijo.

Y no es la primera vez que una caricatura política ha alborotado los ánimos en la India.

En 2014, una caricatura de The New York Times mostraba a un granjero indio con una vaca llamando a la puerta del “Elite Space Club”, después de que la misión Mars Orbiter de la India entrara con éxito en la órbita de Marte.

La imagen causó indignación por su trasfondo racista percibido, lo que llevó a la publicación a emitir una disculpa.

Manjul, caricaturista independiente que ha trabajado para los principales periódicos de la India durante más de tres décadas, dijo que los estereotipos son “un problema frecuente” que afecta a muchas personas y países.

“Occidente tiene su propia visión del mundo, que puede no ser siempre precisa”, dijo. “Del mismo modo, muchos indios también pueden tener prejuicios contra Occidente. India ha progresado y cambiado significativamente en los últimos 75 años”.

Pero reconoció que rara vez es la caricatura la que cruza la línea, sino que dice que depende del lector interpretar la imagen.

Hablando de la ilustración de Der Spiegel, Manjul señaló que algunos podrían verla como una muestra de que India supera a China, mientras que otros podrían verla como “una representación negativa de India”.

“Sin embargo, en mi opinión, no entienden el punto. La caricatura simplemente destaca que India venciendo a China en términos de crecimiento de la población no es necesariamente algo bueno”, dijo Manjul.

“Las caricaturas son una forma de comentario inofensivo”, agregó. “La caricatura es un arte que debe fomentarse y apoyarse, a pesar de sus aspectos negativos”.