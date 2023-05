Endocrinólogo explica los tratamientos para luchar contra el sobrepeso infantil 4:35

Nota del editor: Michelle Icard es autora de varios libros sobre la crianza de los adolescentes, entre ellos "Fourteen Talks by Age Fourteen".

(CNN) -- Llevo 20 años trabajando con alumnos de secundaria, sus padres y sus colegios para ayudar a los niños a atravesar los años, siempre incómodos, a menudo dolorosos y a veces hilarantes en retrospectiva, de la adolescencia temprana.



La mayoría de las estrías sociales y de desarrollo que aparecen durante la adolescencia desaparecen con el tiempo. Dejamos de guardar rencor al chico que se burló de nosotros en clase por tropezar, o nos perdonamos nuestros malos cortes de pelo, nuestras amistades arruinadas y nuestros torpes intentos de popularidad.

Pero hay un dolor de crecimiento del que puede ser peligrosamente difícil recuperarse e, irónicamente, es el que más tiene que ver con nuestro crecimiento físico.

Se supone que los menores siguen creciendo en la adolescencia, por lo que los cambios en su cuerpo durante esa época no deberían ser motivo de preocupación. Sin embargo, a los adultos nos entra un miedo atroz en relación con el peso, la salud y la autoestima.

A los niños siempre les ha preocupado la evolución de su cuerpo. Con tantos cambios en un período tan corto de la pubertad temprana, se evalúan constantemente unos a otros para averiguar si su desarrollo corporal es normal. "Todos estos chicos crecieron durante el verano, pero yo sigo siendo más bajo que todas las chicas. ¿Me pasa algo?". "Nadie más necesita sujetador, pero yo sí. ¿Por qué soy tan rara?".

Pero la preocupación ha empeorado en las dos últimas décadas. He visto a padres cada vez más preocupados por cómo cambia el cuerpo de sus hijos durante la pubertad temprana. Cuando doy charlas sobre la crianza de los hijos, a menudo oigo a los adultos expresar su preocupación y temor por el hecho de que sus hijos empiecen a ganar "demasiado" peso durante la adolescencia temprana.

A los padres con los que trabajo les preocupa que incluso los niños físicamente activos, comprometidos con los demás, brillantes y felices puedan necesitar perder peso porque pesan más que la mayoría de sus compañeros.

¿Por qué los padres se centran tanto en el peso? En parte, creo que se debe a que nuestras conversaciones nacionales sobre la imagen corporal y los trastornos alimentarios han llegado a un frenesí sobre el tema. En el último año, dos nuevos ángulos han complicado aún más este asunto para los menores.

¿Recuerdas el monólogo inicial de Jimmy Kimmel en los premios Oscar, que hizo que Ozempic y sus propiedades para perder peso se convirtieran en un nombre familiar? Ya sea en las redes sociales o en la prensa, los cuerpos pequeños y la pérdida de peso se valoran. Los adolescentes que conozco tienen claro que los famosos han adoptado una nueva forma de reducir sus cuerpos.

Los mensajes constantes sobre la delgadez y la forma física corren el riesgo de sobreexponer a los menores a ideales de salud y bienestar difíciles de separar de la salud y el bienestar reales.

Si a esto añadimos que la Academia Estadounidense de Pediatría modificó recientemente sus directrices sobre el tratamiento de los niños con sobrepeso, muchos padres se preocupan aún más de que decir o no hacer nada sobre el peso de sus hijos sea perjudicial.

Lo cierto es lo contrario. Los padres mantienen a sus hijos más sanos cuando no dicen nada sobre su forma cambiante. He aquí por qué.

El aumento de peso es necesario

Aparte del primer año de vida, el mayor crecimiento se produce durante la adolescencia. La mayoría de los adolescentes duplican su peso entre los 13 y los 18 años. Sin embargo, el aumento de peso sigue siendo un tema delicado, que a veces asusta a los padres, que temen que ganen demasiado peso, demasiado deprisa.

Es útil saber qué es normal. Por término medio, los chicos crecen más entre los 12 y los 16 años. Durante esos cuatro años, pueden crecer 30 centímetros y engordar entre 22,6 y 27,2 kilos. Las chicas dan su mayor estirón entre los 10 y los 14 años. De media, pueden ganar 25 cm de estatura y de 18 a 22 kilos durante ese periodo, según las tablas de crecimiento de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés).

"Es totalmente normal que los menores aumenten de peso durante la pubertad", afirma por correo electrónico la Dra. Trish Hutchison, pediatra titulada con 30 años de experiencia clínica y portavoz de la Academia Estadounidense de Pediatría. "Alrededor del 25 por ciento del crecimiento en altura se produce durante este período, de modo que a medida que los jóvenes crecen, también van a aumentar de peso. Desde la edad de dos o tres años, los menores crecen un promedio de alrededor de 5 centímetros y ganan alrededor de 2,2 kilos al año. Pero cuando llega la pubertad, eso suele duplicarse".

Las nuevas directrices sobre la infancia y el peso

La Academia Estadounidense de Pediatría publicó en enero un conjunto revisado de directrices para pediatras, que incluían recomendaciones de medicamentos y cirugía para algunos menores que se encuentran dentro del rango de obesidad.

Por el contrario, sus directrices de 2016 hablaban de la prevención de los trastornos alimentarios y "alentaban a los pediatras y a los padres a no centrarse en las dietas, a no centrarse en el peso, sino en los comportamientos que promueven la salud", dijo Elizabeth Davenport, dietista registrada en Washington.

"Las nuevas directrices hacen del peso el centro de la salud", dijo. "Y como sabemos, hay muchas otras medidas".

¿Son perjudiciales para los adolescentes los mensajes de los médicos sobre la pérdida de peso?

Davenport dijo que le preocupa que los menores puedan malinterpretar las discusiones de sus pediatras sobre el peso, interiorizar información incorrecta y recurrir a una alimentación desordenada.

"Un niño podría interpretar ese mensaje como que no necesito comer tanto o que hay algo malo en mi cuerpo, y eso podría llevarlo por un camino muy peligroso", explica. "Lo que alguien podría llevarse es 'necesito estar a dieta' y lo que sabemos es que hacer dieta aumenta el riesgo de desarrollar un trastorno alimentario".

Muchos preadolescentes han probado las dietas, y muchos padres han puesto a sus hijos a dieta.

"Algunas estadísticas actuales muestran que el 51 % de las niñas de 10 años han intentado una dieta y el 37 % de los padres admiten haber puesto a sus hijos a dieta", dijo Hutchison en un correo electrónico, añadiendo que las dietas podrían ser una preocupación con las nuevas directrices de la Academia Estadounidense de Pediatría.

"Hay pruebas de que tener conversaciones sobre la obesidad puede facilitar un tratamiento eficaz, pero los deseos de la familia deben dirigir fuertemente cuándo deben ocurrir estas conversaciones", dijo Hutchison. "El impacto psicológico puede ser más perjudicial que los riesgos para la salud física".

El peso puede ser una cifra importante

No es que el peso no sea importante. "Para los niños y adolescentes, tenemos que saber cuál es su peso", dijo Davenport. "Como dietistas, no estamos en contra de que se pese a los niños porque es una medida para ver cómo están creciendo. Si hay algo sobresaliente en la curva de crecimiento de un adolescente, significa que queremos echar un vistazo a lo que está pasando. Pero no tenemos por qué hablar de peso delante de ellos".

En otras palabras, el peso son datos. Puede indicar o no que hay algo que abordar. La mayor preocupación, según Davenport, es cuando un menor no está ganando peso. Es una señal de alarma de que algo no es saludable.

"La obesidad ya no es una enfermedad causada por la energía que entra y sale", dice Hutchison. "Es mucho más compleja y en ella intervienen otros factores como los genéticos, fisiológicos, socioeconómicos y ambientales".

Es importante que los padres y cuidadores sepan que "la presencia de obesidad o sobrepeso no es un indicio de mala crianza", dijo. "Y no es culpa del niño o del adolescente".

También es clave señalar, dijo Hutchison, que las nuevas directrices de la Academia Estadounidense de Pediatría, que son solo recomendaciones, no son para los padres. Forman parte de un documento de 100 páginas que proporciona información a los profesionales sanitarios con directrices de práctica clínica para la evaluación y el tratamiento de niños y adolescentes con sobrepeso u obesidad. Los medicamentos y la cirugía solo se abordan en cuatro páginas del documento.

¿Qué pueden hacer los padres para proteger a sus hijos?

Los padres deben trabajar en sus propios prejuicios sobre el peso, pero también deben proteger a sus hijos de los proveedores que no saben cómo comunicarse con sus pacientes sobre el peso.

"Llevo más de 20 años trabajando en el campo del tratamiento de los trastornos alimentarios y, lamentablemente, no puedo contar la cantidad de pacientes que han acudido y parte del desencadenante de su trastorno alimentario ha sido escuchar de un proveedor de atención médica que había un problema o una preocupación de algún tipo con su peso", dijo Davenport.

Hutchison dijo que los médicos y otros proveedores de salud tienen que mejorar.

"Todos tenemos mucho trabajo que hacer cuando se trata de conversaciones sobre el peso", dijo Hutchison.

"Tenemos que acercarnos a cada niño con respeto y sin [juicio] porque no queremos que los niños piensen que hay algo mal con su cuerpo".

El enfoque correcto, según la formación de la Academia Estadounidense de Pediatría, es hacer preguntas a los padres que no utilicen la palabra "peso". Un ejemplo que ofreció Hutchison: "¿Qué preocupaciones, si las hay, tiene sobre el crecimiento y la salud de su hijo?".

Trabajando con sensibilidad, Hutchison dijo que cree que los médicos pueden tener un impacto positivo en los niños que necesitan o quieren orientación hacia comportamientos que promuevan la salud.

Davenport y su socio en Sunny Side Up Nutrition, con la ayuda del Centro de Recursos para Trastornos Alimentarios de Carolina, se han vuelto más específicos. Han creado un recurso llamado "Navigating Pediatric Care" para dar a los padres los pasos que pueden seguir para pedir a los profesionales sanitarios que hablen del peso solo con ellos, no con los niños.

"Se supone que los pediatras deben pedir permiso para poder hablar del peso delante de los niños", explica Davenport. "Es un derecho de los padres pedirlo y abogar por su hijo".

Davenport aconseja a los padres que llamen con anticipación y concierten una cita para hablar sobre el peso antes de llevar a su hijo a la consulta. También sugiere llamar o enviar un correo electrónico con anticipación con sus peticiones, aunque admite que puede ser menos eficaz en un entorno ocupado. Recomienda imprimir una pequeña tarjeta para entregar a la enfermera y al médico en la consulta. También se puede decir delante del niño: "Preferimos no hablar del peso delante de mi hijo".